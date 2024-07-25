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Чемпионат Франции: Бордо потерял профессиональный статус — долги футбольного клуба, комментарий владельца, как упали в третью лигу

Бывший клуб Зидана развалился. Как «Бордо» докатился до потери профессионального статуса
Анатолий Романов
«Бордо» потерял профессиональный статус
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А ведь ещё шесть лет назад «жирондинцы» играли в еврокубках с «Зенитом»!

Печальная новость из Франции: футбольный клуб «Бордо» теряет профессиональный статус. Шестикратный чемпион страны, команда, в которой раскручивали свои карьеры Зинедин Зидан и другие звёзды мирового футбола. Надежда на спасение «Бордо» оставалась до последнего, но… Теперь болельщику из этого города, славящегося виноделием, остаётся разве что утопить горе в крепких напитках. Как же популярный клуб дошёл до грустного финала?

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Как сообщил Sudouest.fr, «Бордо» отказался от профессиональной лицензии, приобретённой ещё в 1937 году, поэтому игроки команды в ближайшее время получат статус свободных агентов, а тренировочный центр клуба будет закрыт. Причём решение приняли до того, как должно было определиться, в каком дивизионе сыграют «жирондинцы» в следующем сезоне. По информации источника, руководство «Бордо» уже уведомило Федерацию футбола Франции о выходе из профи. По этой причине отменены слушания по поводу будущего клуба, назначенные на 1 августа. Таким образом, вариант с выступлением в третьем дивизионе, где вместе с профессиональными командами участвуют полупрофессиональные и любительские, отпадает.

Автоматическое расторжение контрактов игроков означает, что «Бордо» не сможет получить компенсацию за будущие трансферы. Тренировочный центр покинут 70 молодых футболистов, половина из которых жили в здании. В прошлом сезоне клуб существенно сократил фонд заработной платы, составлявший € 36 млн (включая € 25 млн на игроков и персонал первой команды), тем не менее понёс чистый убыток по итогам года в размере € 40 млн.

Общая же сумма долгов «Бордо» возросла до € 90 млн. Президента и владельца «жирондинцев» Жерара Лопеса в ближайшие дни ждёт суд. Есть надежда на «заморозку» долга. Но если бизнесмен не гарантирует, что у него имеются средства, позволяющие компании продолжать свою деятельность, в частности выплачивать зарплаты оставшимся сотрудникам, то суд подаст заявление о ликвидации. Либо «Бордо» сохранится как любительская команда и будет выступать на ещё более низком уровне в новом составе.

ЖЕРАР ЛОПЕС

ЖЕРАР ЛОПЕС

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Последние два сезона «жирондинцы» провели в Лиге 2. Минувший чемпионат завершили на 12-м месте, поэтому сохранили бы место во втором дивизионе по результатам на футбольном поле. Но дыра в кошельке не оставила выбора. К слову, общая стоимость состава «Бордо», по оценкам Transfermarkt, составляет € 22,4 млн. В команде есть шесть игроков первых сборных разных стран, один участник Олимпиады-2024 и группа футболистов юношеских сборных Франции – все они окажутся на рынке свободных агентов и достанутся кому-то бесплатно.

Проблемы «Бордо» начались после того, как в декабре 2019-го клуб приобрела американская компания King Street. Новые владельцы инвестировали в «жирондинцев» € 46 млн. Однако спустя полтора года King Street отказалась от поддержки «Бордо», поскольку последствия пандемии коронавируса (сезон-2019/2020 завершился досрочно – клуб потерял часть запланированных доходов) и уход владевшей телеправами на Лигу 1 компании Mediapro привели к серьёзным долгам. Тогда «Бордо» перешёл под внешнее управление.

Американцев раскритиковал мэр города Пьер Хурмик. «К сожалению, для меня это не стало большим сюрпризом, – заявил глава Бордо. – С самого начала казалось, что поглощение клуба не обеспечит его стабильность. Я голосовал против него ещё в 2018 году. Теперь это подтверждается. Необходимо сделать всё, чтобы найти решение, которые обеспечит стабильную жизнь клуба».

Летом 2021-го «Бордо» купил его нынешний владелец Лопес, вложивший за эти годы € 58 млн. При нём команда вылетела из Лиги 1, финишировав на последнем месте в сезоне-2021/2022. Финансовая ситуация не улучшалась, и нынешним летом стало известно, что клуб будет переведён в третий дивизион. «Бордо» собирался оспорить решение DNCG (французского футбольного финансового органа), но в конце концов Лопес согласился на это и пошёл на отказ от профессионального статуса.

Спасти «Бордо» могла другая американская компания – Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль». Стороны вели переговоры о продаже клуба, однако в FSG всё же отказались вкладываться в рискованный бизнес. После этого группа фанатов «Бордо» Ultramarines обратилась с призывом о помощи ко всем, кто готов что-то сделать для спасения «жирондинцев». Вот только желающих вложиться не нашлось.

Президент Fenway Sports Group Майк Гордон (слева) на матче «Ливерпуля»

Президент Fenway Sports Group Майк Гордон (слева) на матче «Ливерпуля»

Фото: Liverpool FC via Getty Images

Неделю назад владелец «Бордо» Лопес прервал молчание, длившееся с октября прошлого года, и рассказал в интервью для AFP о сложившихся обстоятельствах: «Сейчас ситуация требует инвестиций в размере € 42 млн. Вот почему мы стремились с кем-то сотрудничать, чтобы разделить риск… Первым был инвестиционный фонд, который в январе хотел иметь уверенность в том, что мы будем бороться за повышение в классе. Мы не смогли дать эту гарантию. Вторым был банк, который в марте хотел получить гарантию того, что «Бордо» не упадёт в третий дивизион. Но мы могли гарантировать это только в конце сезона.

Затем в апреле с нами снова связалась компания Fenway Sports Group, и появились две важные детали. Во-первых, операционные расходы клуба, прежде всего, на стадион, распределённые между арендной платой и задолженностью (по подсчётам это € 42,5 млн). Второй аспект – самый катастрофичный для нас. Нерешённый вопрос о телевизионных правах. Поэтому в FSG отказались».

По словам Лопеса, клубу в случае перевода в низшие дивизионы в любительском статусе потребуется несколько лет для восстановления.

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Интересно, что одним из последних соперников «Бордо» в еврокубках стал чемпион России «Зенит». В сезоне-2018/2019 «жирондинцы» на групповом этапе Лиги Европы заняли третье место в квартете с командой Сергея Семака, чешской «Славией» и датским «Копенгагеном». С тех пор «Бордо» в еврокубках не появлялся, и неизвестно, появится ли когда-нибудь ещё.

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