Бывший клуб Зидана развалился. Как «Бордо» докатился до потери профессионального статуса

А ведь ещё шесть лет назад «жирондинцы» играли в еврокубках с «Зенитом»!

Печальная новость из Франции: футбольный клуб «Бордо» теряет профессиональный статус. Шестикратный чемпион страны, команда, в которой раскручивали свои карьеры Зинедин Зидан и другие звёзды мирового футбола. Надежда на спасение «Бордо» оставалась до последнего, но… Теперь болельщику из этого города, славящегося виноделием, остаётся разве что утопить горе в крепких напитках. Как же популярный клуб дошёл до грустного финала?

Как сообщил Sudouest.fr, «Бордо» отказался от профессиональной лицензии, приобретённой ещё в 1937 году, поэтому игроки команды в ближайшее время получат статус свободных агентов, а тренировочный центр клуба будет закрыт. Причём решение приняли до того, как должно было определиться, в каком дивизионе сыграют «жирондинцы» в следующем сезоне. По информации источника, руководство «Бордо» уже уведомило Федерацию футбола Франции о выходе из профи. По этой причине отменены слушания по поводу будущего клуба, назначенные на 1 августа. Таким образом, вариант с выступлением в третьем дивизионе, где вместе с профессиональными командами участвуют полупрофессиональные и любительские, отпадает.

Автоматическое расторжение контрактов игроков означает, что «Бордо» не сможет получить компенсацию за будущие трансферы. Тренировочный центр покинут 70 молодых футболистов, половина из которых жили в здании. В прошлом сезоне клуб существенно сократил фонд заработной платы, составлявший € 36 млн (включая € 25 млн на игроков и персонал первой команды), тем не менее понёс чистый убыток по итогам года в размере € 40 млн.

Общая же сумма долгов «Бордо» возросла до € 90 млн. Президента и владельца «жирондинцев» Жерара Лопеса в ближайшие дни ждёт суд. Есть надежда на «заморозку» долга. Но если бизнесмен не гарантирует, что у него имеются средства, позволяющие компании продолжать свою деятельность, в частности выплачивать зарплаты оставшимся сотрудникам, то суд подаст заявление о ликвидации. Либо «Бордо» сохранится как любительская команда и будет выступать на ещё более низком уровне в новом составе.

ЖЕРАР ЛОПЕС Фото: Xavier Laine/Getty Images

Последние два сезона «жирондинцы» провели в Лиге 2. Минувший чемпионат завершили на 12-м месте, поэтому сохранили бы место во втором дивизионе по результатам на футбольном поле. Но дыра в кошельке не оставила выбора. К слову, общая стоимость состава «Бордо», по оценкам Transfermarkt, составляет € 22,4 млн. В команде есть шесть игроков первых сборных разных стран, один участник Олимпиады-2024 и группа футболистов юношеских сборных Франции – все они окажутся на рынке свободных агентов и достанутся кому-то бесплатно.

Проблемы «Бордо» начались после того, как в декабре 2019-го клуб приобрела американская компания King Street. Новые владельцы инвестировали в «жирондинцев» € 46 млн. Однако спустя полтора года King Street отказалась от поддержки «Бордо», поскольку последствия пандемии коронавируса (сезон-2019/2020 завершился досрочно – клуб потерял часть запланированных доходов) и уход владевшей телеправами на Лигу 1 компании Mediapro привели к серьёзным долгам. Тогда «Бордо» перешёл под внешнее управление.

Американцев раскритиковал мэр города Пьер Хурмик. «К сожалению, для меня это не стало большим сюрпризом, – заявил глава Бордо. – С самого начала казалось, что поглощение клуба не обеспечит его стабильность. Я голосовал против него ещё в 2018 году. Теперь это подтверждается. Необходимо сделать всё, чтобы найти решение, которые обеспечит стабильную жизнь клуба».

Летом 2021-го «Бордо» купил его нынешний владелец Лопес, вложивший за эти годы € 58 млн. При нём команда вылетела из Лиги 1, финишировав на последнем месте в сезоне-2021/2022. Финансовая ситуация не улучшалась, и нынешним летом стало известно, что клуб будет переведён в третий дивизион. «Бордо» собирался оспорить решение DNCG (французского футбольного финансового органа), но в конце концов Лопес согласился на это и пошёл на отказ от профессионального статуса.

Спасти «Бордо» могла другая американская компания – Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль». Стороны вели переговоры о продаже клуба, однако в FSG всё же отказались вкладываться в рискованный бизнес. После этого группа фанатов «Бордо» Ultramarines обратилась с призывом о помощи ко всем, кто готов что-то сделать для спасения «жирондинцев». Вот только желающих вложиться не нашлось.

Президент Fenway Sports Group Майк Гордон (слева) на матче «Ливерпуля» Фото: Liverpool FC via Getty Images

Неделю назад владелец «Бордо» Лопес прервал молчание, длившееся с октября прошлого года, и рассказал в интервью для AFP о сложившихся обстоятельствах: «Сейчас ситуация требует инвестиций в размере € 42 млн. Вот почему мы стремились с кем-то сотрудничать, чтобы разделить риск… Первым был инвестиционный фонд, который в январе хотел иметь уверенность в том, что мы будем бороться за повышение в классе. Мы не смогли дать эту гарантию. Вторым был банк, который в марте хотел получить гарантию того, что «Бордо» не упадёт в третий дивизион. Но мы могли гарантировать это только в конце сезона.

Затем в апреле с нами снова связалась компания Fenway Sports Group, и появились две важные детали. Во-первых, операционные расходы клуба, прежде всего, на стадион, распределённые между арендной платой и задолженностью (по подсчётам это € 42,5 млн). Второй аспект – самый катастрофичный для нас. Нерешённый вопрос о телевизионных правах. Поэтому в FSG отказались».

По словам Лопеса, клубу в случае перевода в низшие дивизионы в любительском статусе потребуется несколько лет для восстановления.

Интересно, что одним из последних соперников «Бордо» в еврокубках стал чемпион России «Зенит». В сезоне-2018/2019 «жирондинцы» на групповом этапе Лиги Европы заняли третье место в квартете с командой Сергея Семака, чешской «Славией» и датским «Копенгагеном». С тех пор «Бордо» в еврокубках не появлялся, и неизвестно, появится ли когда-нибудь ещё.