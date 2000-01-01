Роналду поиграл с младшим сыном в футбол. Видео
Криштиану прекрасно проводит время в отпуске, не забывая о спорте. Португалец активно обучает сына Матео футболу!
Роналду поиграл с младшим сыном в футбол. Видео
Читайте также
Лучшие бомбардиры в футболе на ОИ с 2000 года
Перуанский клуб представил форму для собак
5 клубов с наибольшей прибылью от трансферов
Голкипер забил через себя в концовке матча. Видео
У Слуцкого 5 рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
Ракитича тепло встретили в «Хайдуке». Видео
Кьеза раздавал автографы во время своей свадьбы
Винисиус и Браун объединили баскетбол и футбол
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ 22 сезона
Тренеры «Спартака» проваливают дебютный матч в РПЛ
Форвард «Акрона» установил уникальный рекорд в РПЛ
Де ла Фуэнте показал мощные тренировки. Видео
Винисиус притворился восковой статуей. Видео
Лучшие бомбардиры Евро-2024 по клубам
Лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo
Мастер-класс Анри для сборной Франции на ОИ. Видео