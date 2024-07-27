Первое московское дерби сезона и битва сербских тренеров. Это 2-й тур РПЛ! LIVE

Сегодня, 27 июля, состоятся четыре матча 2-го тура РПЛ. «Пари НН» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани, а параллельно «Динамо» и «Локомотив» сойдутся в столичном дерби. Программу вечера закроет встреча «Факела» и «Акрона».

Марко Николич против Саши Илича – это не только дерби сербских тренеров в чемпионате России. Это ещё и встреча старых знакомых. Илич играл под руководством Николича несколько лет, вместе они брали дубль с «Партизаном». Интересно, что Саша тогда шёл к планомерному завершению карьеры, а Марко только осваивался как тренер. Теперь их ждёт схватка лицом к лицу! Понятно, что ЦСКА – фаворит встречи, но надо признать, что атакующий футбол нижегородцев выглядит поярче, чем у москвичей (вспомните результаты 1-го тура).

Команда Рашида Рахимова поучаствовала в валидольной чемпионской гонке прошлого сезона, в 21-м туре приложив «Зенит» в Санкт-Петербурге – 2:0. Теперь встреча в Казани, но накал сумасшедший: оба коллектива начали РПЛ с победы, а гегемон точно хочет ответить на обидное поражение весной. Сине-бело-голубые, в принципе, не всегда забирают очки в матчах с «Рубином», это не самый удобный соперник: в 10 последних матчах только шесть побед. Вроде бы не топ-клуб, а настроение портит регулярно. За этим матчем будем следить в другом онлайне.

Первое дерби нового сезона РПЛ! В прошлом розыгрыше динамовцы в играх с железнодорожниками набрали четыре очка из шести. Команде Михаила Галактионова есть за что брать реванш. Однако прямо сейчас не сказать, что «Динамо» – андердог матча, ведь это один из претендентов на титул. А вот «Локо» как раз пока непонятен: потеряли лидеров, мало кого приобрели, только что упустили Маркиньоса, который в итоге перейдёт в «Спартак». На одних морально-волевых не доедешь. Это точно будет противостояние молодых звёзд: Константина Тюкавина и Сергея Пиняева.

«Акрон» хоть и проиграл в 1-м туре «Локомотиву» (2:3), но смотрелся очень ярко и достойно. Мог даже выиграть! Так что к встрече с «Факелом» новичок РПЛ подходит как минимум в статусе равного. Воронежцы же в прошлые выходные безнадёжно уступили «Динамо» (1:3). Нужно менять эмоциональный фон и побеждать!

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