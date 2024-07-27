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Пари Нижний Новгород — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, где смотреть, 27 июля 2024

Первое московское дерби сезона и битва сербских тренеров. Это 2-й тур РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко
2-й тур РПЛ! LIVE
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А ещё заруба «Факела» и «Акрона».

Сегодня, 27 июля, состоятся четыре матча 2-го тура РПЛ. «Пари НН» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани, а параллельно «Динамо» и «Локомотив» сойдутся в столичном дерби. Программу вечера закроет встреча «Факела» и «Акрона».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Марко Николич против Саши Илича – это не только дерби сербских тренеров в чемпионате России. Это ещё и встреча старых знакомых. Илич играл под руководством Николича несколько лет, вместе они брали дубль с «Партизаном». Интересно, что Саша тогда шёл к планомерному завершению карьеры, а Марко только осваивался как тренер. Теперь их ждёт схватка лицом к лицу! Понятно, что ЦСКА – фаворит встречи, но надо признать, что атакующий футбол нижегородцев выглядит поярче, чем у москвичей (вспомните результаты 1-го тура).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Рашида Рахимова поучаствовала в валидольной чемпионской гонке прошлого сезона, в 21-м туре приложив «Зенит» в Санкт-Петербурге – 2:0. Теперь встреча в Казани, но накал сумасшедший: оба коллектива начали РПЛ с победы, а гегемон точно хочет ответить на обидное поражение весной. Сине-бело-голубые, в принципе, не всегда забирают очки в матчах с «Рубином», это не самый удобный соперник: в 10 последних матчах только шесть побед. Вроде бы не топ-клуб, а настроение портит регулярно. За этим матчем будем следить в другом онлайне.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое дерби нового сезона РПЛ! В прошлом розыгрыше динамовцы в играх с железнодорожниками набрали четыре очка из шести. Команде Михаила Галактионова есть за что брать реванш. Однако прямо сейчас не сказать, что «Динамо» – андердог матча, ведь это один из претендентов на титул. А вот «Локо» как раз пока непонятен: потеряли лидеров, мало кого приобрели, только что упустили Маркиньоса, который в итоге перейдёт в «Спартак». На одних морально-волевых не доедешь. Это точно будет противостояние молодых звёзд: Константина Тюкавина и Сергея Пиняева.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» хоть и проиграл в 1-м туре «Локомотиву» (2:3), но смотрелся очень ярко и достойно. Мог даже выиграть! Так что к встрече с «Факелом» новичок РПЛ подходит как минимум в статусе равного. Воронежцы же в прошлые выходные безнадёжно уступили «Динамо» (1:3). Нужно менять эмоциональный фон и побеждать!

Готовимся к матчам правильно:
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