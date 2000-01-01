Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов
Компания Capology составила список самых высокооплачиваемых футболистов до вычета налога. Кто входит в топ-7?
7-е место — Давид Алаба
Защитник «Реала» зарабатывает € 22,5 млн в год.
6-е место — Эрлинг Холанд
Форвард «Ман Сити» получает € 23,2 млн в год.
5-е место — Кевин Де Брёйне
Зарплата полузащитника «Ман Сити» — € 24,8 млн.
4-е место — Гарри Кейн
Нападающий «Баварии» зарабатывает € 25 млн в год.
3-е место — Килиан Мбаппе
Форвард «Реала» получает € 31,3 млн в год.
2-е место — Роберт Левандовски
Зарплата нападающего «Барселоны» — € 33,3 млн в год.
1-е место — Френки де Йонг
Полузащитник «Барселоны» зарабатывает € 37,5 млн в год.
Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов в предстоящем сезоне
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