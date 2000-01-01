5 самых дорогих футболистов на Олимпиаде-2024
На футбольном турнире на Олимпиаде выступает немало топовых футболистов. Как выглядит пятёрка самых дорогих игроков?
4-5-е место — Алекс Баэна
Полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании оценивается в € 40 млн.
4-5-е место — Кастелло Люкеба
Защитник «РБ Лейпциг» и сборной Франции тоже стоит € 40 млн.
3-е место — Майкл Олисе
Новичок «Баварии» и вингер Франции оценивается в € 55 млн.
2-е место — Ашраф Хакими
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко стоит € 60 млн.
1-е место — Хулиан Альварес
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины оценивается в € 90 млн.
5 самых дорогих футболистов на Олимпиаде-2024
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