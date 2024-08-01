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Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2024: Эль-Мехди Маухуб – новичок Динамо, кто такой, статистика, стоимость, сумма сделки

«Динамо» нашло неожиданную замену Смолову. Будущий новичок сейчас на Олимпиаде
Анатолий Романов
Эль-Мехди Маубуб – новичок «Динамо»
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Эль-Мехди Маухуб – из сборной Марокко.

«Динамо» нашло нового конкурента/сменщика для Константина Тюкавина после ухода в летнее трансферное окно Фёдора Смолова. Довольно неожиданно им оказался малоизвестный легионер. Стало понятно, что в московский клуб перейдёт нападающий Эль-Мехди Маухуб, который выступает сейчас за сборную Марокко на Олимпиаде-2024.

Трансфер 21-летнего игрока из марокканского клуба «Раджа» в «Динамо» уже подтвердил его агент. Маухуб подпишет пятилетний контракт с бело-голубыми. Сумма сделки, по данным Transfermakrt, составит € 1,8 млн.

Прошедший сезон-2023/2024 получился пока самым успешным для молодого нападающего. Маухуб выиграл с командой чемпионский титул и Кубок Марокко. Интересно, что возглавлял «Раджу» бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр. В России он не преуспел, а в марокканском клубе сразу взял два трофея и был признан лучшим тренером сезона в стране. В чемпионате «Раджа» на одно очко опередила своего ближайшего конкурента – ФАР. В кубковом финале победила тот же ФАР со счётом 2:1, причём Эль-Мехди в той игре вышел только на замену после перерыва.

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В чемпионате Марокко Маухуб сыграл 19 матчей, в стартовом составе – 11. Забил восемь голов. Причём уложился чуть больше чем в три месяца: его результативная серия длилась с 6 января по 14 апреля этого года.

А вот стартовые девять туров чемпионата Марокко нападающий фактически полностью пропустил, так как сначала занимался переходом из воспитавшего его клуба ФЮС (седьмая команда Марокко по итогам сезона-2023/2024) в «Раджу», а затем в течение полутора месяцев восстанавливался после серьёзной травмы – перелома ноги.

В первых пяти матчах за «Раджу» Маухуб не забил, поэтому его трансфер стали критиковать. Но затем голы пошли один за другим. Эль-Мехди в интервью по ходу успешного отрезка попросил поддержать его:

«После того как я подписал контракт и стал игроком «Раджи», моим желанием было побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата. Однако после травмы мои амбиции снизились. Но как только я забил несколько голов, понял, что смогу побороться за «Золотую бутсу». Приму этот вызов, чтобы помочь команде взять титул. Болельщики «Раджи», мне нужна ваша поддержка! Чтобы принести счастье команде, в которую я перешёл из-за любви к ней и страсти. И ради которой отклонил несколько выгодных предложений».

Маухуб действительно помог «Радже» с трофеями, тем не менее в гонке бомбардиров отстал от победителя на шесть голов. Но главное, что Циннбауэр был доволен своим форвардом.

«Я рад, что Маухуб вернул свою результативность. Мы добавили ему веры в себя. Он молод и обладает хорошими качествами», – говорил немецкий тренер про новичка, который сезоном ранее положил семь мячей в 13 матчах, играя на правах аренды за «Суалем».

ЭЛЬ-МЕХДИ МАУХУБ И ЙОЗЕФ ЦИННБАУЭР

ЭЛЬ-МЕХДИ МАУХУБ И ЙОЗЕФ ЦИННБАУЭР

Фото: rajacasablanca.com

По данным Sofascore, в среднем за 90 минут игры в прошедшем чемпионате Марокко Маухуб наносил 3,3 удара по воротам, в створ – 1,9. Неплохие цифры. А вот остальные статистические показатели Эль-Мехди впечатляют меньше. Нападающий отдавал всего 0,4 передачи на чужой трети и 0,2 паса под удар, выиграл 30% единоборств, совершал 1,1 обводки и зарабатывал на себе 0,6 фола.

Маухуб по видео кажется весьма быстрым нападающим, который может протащить мяч и хорошо открыться в штрафной под передачу и удар по воротам. Физически крепкий, динамичный, бьёт с обеих ног. Но ему, судя по отзывам, нужно улучшать реализацию, больше работать над принятием решений в завершающей стадии атак. Кстати, для «Раджи» трансфер Эль-Мехди очень важен, так как финансовое состояние клуба оставляет желать лучшего. Сообщалось о долгах перед игроками.

Уже в качестве представителя «Раджи» Маухуб дебютировал в составе сборной Марокко U23. До Олимпиады он принял участие в двух товарищеских матчах — с Уэльсом и Бельгией, в первом вышел в основе, а во втором — на замену. Тем не менее Эль-Мехди забил бельгийцам: на 90-й минуте при счёте 1:2 спас команду от поражения. Сейчас будущий нападающий «Динамо» пробует показать себя на Олимпиаде. Соперниками сборной Марокко по группе были Аргентина, Украина и Ирак – команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинале встретится с США. Не исключено, что Эль-Мехди получит игровое время.

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Ранее Маухуб поиграл за юношеские и молодёжную сборные Марокко. В 2020 году, выступая за команду U20, вляпался в небольшой скандал. Нападающий забил гол в ворота сборной Алжира и показал неприличный жест – в результате заработал двухматчевую дисквалификацию.

В марте африканские СМИ писали, что Маухуб может уехать во Францию и подписать контракт с «Сент-Этьеном» или «Бастией». Но забрало марокканца «Динамо». Возможно, у Тюкавина появится конкурент, который не даст российскому нападающему расслабиться.

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