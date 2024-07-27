Тренеров ЦСКА и «Пари НН» многое связывает. Николич с Иличем вместе вошли в историю

Старт сезона РПЛ у сербских тренеров совсем не получился. «Спартак» Деяна Станковича и «Пари НН» Саши Илича проиграли свои матчи, а ЦСКА Марко Николича заслужил критику за игру в атаке (точнее, её отсутствие) в Ростове-на-Дону. Для армейцев была за счастье нулевая ничья. Теперь во 2-м туре РПЛ состоится первое сербское дерби в чемпионате. Николич едет в гости к Иличу, с которым его связывает общее прошлое.

Илич – легенда белградского «Партизана» и чемпионата Сербии. Его впечатляющая по продолжительности карьера длилась 23 (!) года, а закончил он играть в 41. Только малую часть своей карьеры полузащитник отдал другим клубам. Поиграл полгода на правах аренды за «Сельту» с Александром Мостовым, два сезона принадлежал «Галатасараю», ещё три (с учётом полугодовой аренды в греческую «Ларису») – австрийскому «Ред Булл Зальцбург». Вся остальная футбольная жизнь Илича связана с «Партизаном», и прощальный матч он провёл, конечно же, за команду из Белграда.

По ходу карьеры Илич играл под руководством 25 тренеров. Возможно, в этом плане он установил какой-нибудь рекорд – как минимум среди сербов. Больше всего матчей Саша провёл под руководством Эрика Геретса и Александра Станоевича: соответственно, 76 и 71 игру. Но в топ-3 главных тренеров легенды «Партизана» входит и Николич! У Марко полузащитник сыграл 67 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Впервые Николич-тренер и Илич-игрок пересеклись в декабре 2013 года. Тогда Марко был ещё молодым коучем без трофеев, самостоятельно проработавшим только пять лет с нетоповыми сербскими командами – «Радом» и «Войводиной». В «Партизан» он шёл заявлять о себе и выигрывать титулы.

36-летний капитан Илич считался, конечно же, самой авторитетной фигурой в том «Партизане». Вдобавок он был на полтора года старше Николича. Можно представить, как непросто в такой ситуации новому тренеру (тем более не имевшему большой игровой карьеры) поставить себя выше игрока-лидера.

«Партизан» был действующим чемпионом Сербии и на момент прихода Николича после первого круга шёл вровень с «Црвеной Звездой». Возрастной Илич остался при Марко игроком основы и капитаном. Но защитить титул в том сезоне не удалось – «Партизан» в горячей борьбе отстал на одно очко от «Црвены Звезды». А из еврокубков и Кубка Сербии команда вылетела ещё до назначения Николича.

Сербский сайт Zurnal.rs называл тогда Илича, Данко Лазовича (экс-форварда «Зенита»), Петара Шкулетича (будущего форварда «Локомотива») и Николу Дринчича (экс-хавбека «Спартака» и «Краснодара») – четырьмя мушкетёрами Николича. Журналисты сравнивали этот квартет с Арамисом, Портосом, Атосом и Д’Артаньяном. Сам Николич так говорил про капитана:

«Илич должен играть столько, сколько захочет. По двум причинам: его присутствие драгоценно в раздевалке, в автобусе, в самолёте, он обладает невероятными харизмой и опытом. Кроме того, в этом сезоне он показал, на что способен на футбольном поле».

Следующий сезон-2014/2015 Марко не доработал до конца. Его отправили в отставку после 20-го тура. «Партизан» не сумел пройти квалификацию ЛЧ, а на групповом этапе Лиги Европы стал последним с двумя очками. Но в чемпионате Сербии на момент увольнения Николича шёл на первом месте и продолжал борьбу за Кубок Сербии. Так что разрыв контракта с тренером многих удивил. В результате уже без Марко «Партизан» взял золото Суперлиги, но проиграл в кубковом финале.

Тогда Николич и Илич наверняка и подумать не могли, что их совместная история в «Партизане» на этом не закончится. Марко ненадолго уехал в словенскую «Олимпию», а в августе 2016-го получил предложение снова возглавить «Партизан». И принял его. Когда тренер вернулся в команду, почти что 39-летний капитан всё ещё пылил.

Однако после второго прихода Николича возрастной полузащитник выпал из основы и стал, как правило, выходить на замену либо оставался на скамейке запасных. Тем не менее Илич продлил контракт сразу до лета 2018-го, а значит, Марко не возражал и по-прежнему ценил его как лидера раздевалки. И вместе они добились успеха, который теперь выглядит супердостижением.

«Многим это может показаться смешным, но я не умею врать, – говорил Николич. – То, что я скажу – правда. Саша Илич чрезвычайно важен для «Партизана» даже в этом возрасте. Буду называть вещи своими именами: он никогда не был быстрым игроком, а тем более сейчас. Однако у него такое понимание футбола, благодаря которому мы получаем спокойствие на мяче и лучше двигаем его. Хотя Илич не может играть вечно, и нам придётся найти ему преемника. Есть кандидаты среди молодёжи».

В сезоне-2016/2017 «Партизан» выиграл и чемпионат Сербии, и Кубок страны. Это последний чемпионский титул команды на сегодняшний день (следовательно, и в карьере Илича-игрока). С тех пор золото каждый год берёт доминирующая в лиге «Црвена Звезда». «Партизан» опередил вечного конкурента на три очка. За несколько туров до финиша команда Николича переиграла «Звезду» на выезде со счётом 3:1, и та победа оказалась решающей.

«ПАРТИЗАН» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Кубковый финал стал последним матчем для Марко в «Партизане». Его команда опять одолела «Црвену Звезду» (1:0), а Илич вышел на замену. На сей раз Марко покинул клуб триумфатором – взял свои первые трофеи в тренерской карьере и отправился в Венгрию. Больше они с Сашей в одной команде и даже в одной лиге не пересекались. Теперь жизнь свела их в чемпионате России.

Спустя пару лет Илич закончил играть – начал тренировать. В Сербии, Болгарии и Греции у легенды «Партизана» получалось неплохо, а вот в «Пари НН» пока не клеится. Возможно, Николич в случае победы ЦСКА, сам того не желая, приблизит своего бывшего игрока к отставке.

Кстати, когда Марко уходил из «Партизана», он называл своим возможным преемником именно Сашу – ещё игравшего капитана:

«Илич, вне всяких сомнений, может стать хорошим тренером. Я могу распознать потенциал, поскольку последние годы занимался тренерскими лицензиями. Саша понимает игру до мельчайших деталей. У него есть потенциал стать топ-тренером. Сначала в «Партизане», а потом – за границей».

Но всё вышло немного по-другому. «Партизан» Илич ещё не тренировал.