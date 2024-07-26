Чудо-замена Карпина и красивый автогол в девятку. Что за шоу выдали «Ростов» и «Крылья»!

У самарской команды ни одного очка за два тура, а к её обороне есть большие вопросы.

«Крылья Советов» и «Ростов» открыли 2-й тур РПЛ. И порадовали нейтральных болельщиков результативным футболом.

Обе команды по-разному провели первые матчи в новом сезоне. «Крылья» абсолютно не справились с атакой «Зенита» (0:4), а «Ростов» поделил очки с ЦСКА (0:0). Впрочем, команда Валерия Карпина превзошла армейцев по владению мячом, ударам, ожидаемым голам и угловым. По всей видимости, тренерский штаб «Ростова» остался доволен игрой, поскольку на второй матч вышел точно такой же состав, что и на первый. А вот Игорь Осинькин убрал из основы Илью Гапонова и Фернандо Костанцу — их заменили Роман Евгеньев и Роман Ежов соответственно.

Первый опасный момент стал следствием хитроумного розыгрыша углового. Даниил Уткин вместо навеса прострелил в район 11-метровой отметки, а Кирилл Щетинин бабахнул в перекладину. А вот к игре самарского клуба в обороне снова появились большие вопросы.

Щетинину не хватило сантиметров до гола, а через несколько минут Кирилл едва не «привёз» атаку на свои ворота. Футболист «Ростова» отдал небрежную передачу назад и чуть не вывел Владислава Шитова один на один с вратарём. Гостям повезло, что Рустам Ятимов в подкате прервал атаку «Крыльев Советов». С подстраховкой у вратаря «Ростова» пока всё в порядке.

В целом первый тайм получился не самым интересным с точки зрения голевых моментов. Но зрители всё-таки увидели один гол до перерыва. Правда, он получился максимально курьёзным. Перед самым свистком защитник самарского клуба Александр Солдатенков неудачно прервал прострел — мяч после срезки по красивой траектории опустился в дальний угол. После такого несчастья футболисту «Крыльев» оставалось только саркастически улыбаться.

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До перерыва «Ростов» владел мячом 47% игрового времени, но чаще соперника бил по воротам (четыре удара против двух). Более того, «Крылья» ни разу не попали в створ по итогам 45 минут (у гостей было два таких удара). Футболисты самарского клуба совершили семь фолов, донского — четыре.

Начало второго тайма — новый грустный повод для болельщиков «Крыльев». Гарре присел на газон через три минуты после перерыва и попросил замену. Пока Дмитрий Цыпченко выбегал на поле, аргентинец показывал врачам, что у него проблемы с ногой. Бенхамину в последнее время не везёт — в прошлом сезоне он пропустил из-за травм 11 матчей.

Бенхамин Гарре (с мячом) не доиграл матч из-за травмы Фото: ФК «Крылья Советов»

Если вы думаете, что на этом беды «Крыльев» закончились, то глубоко заблуждаетесь. Карпин снял с игры Николая Комличенко и выпустил вместо него Егора Голенкова — эта замена сработала буквально через минуту. Нападающий «Ростова» исполнил красоту — положил мяч в дальний угол с линии штрафной. На такие удары можно смотреть вечно! Голенков не пощадил бывшую команду, но гол не праздновал.

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С психологией у «Крыльев» всё хорошо. По крайней мере, команда не рассыпалась после второго гола. Более того, команде Осинькина хватило всего трёх минут, чтобы отыграть один мяч. Франко Ороско подобрал мяч на линии штрафной площади и аккуратно положил его в угол. Перед этим Ятимов отразил дальний удар, но, как показалось, сделал это не очень уверенно.

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Однако оборона хозяев снова напортачила. И сделала это всего через семь минут после гола Ороско. Хозяева действовали достаточно пассивно и не накрыли удар Андрея Ланговича в дальний угол — 1:3. Замена Гапонова на Евгеньева не сказалась на игре «Крыльев» в обороне. А «Ростов» в Самаре показал высокую реализацию. То, чего команде не хватило неделю назад. Кстати, Осипенко оформил уже 20-е результативное действие (15 голов, пять передач). Это лучший результат среди центральных защитников с момента дебюта Максима в РПЛ в 2019 году.

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Правда, футболисты «Ростова», видимо, так обрадовались, что провалились в обороне. Однако вышедший на замену Кирилл Печенин простил соперника — перекинул не только голкипера, но и ворота. Реализуй он этот момент — нас ждала бы горячая концовка. Свой шанс был и у «Ростова», однако Голенков загубил классную передачу Роналдо и пробил мимо дальнего угла.

На последних минутах ко всем проблемам «Крыльев» добавилась ещё одна. Евгеньев получил вторую жёлтую карточку и досрочно ушёл в раздевалку. «Крылья» пропустили семь мячей в двух турах — штабу Осинькина придётся серьёзно поработать над игрой в обороне. А «Ростов» Карпина неплохо стартовал в новом сезоне — четыре очка после двух матчей.