«Был разнорабочим, стоял у станка, а теперь — в РПЛ!» Мотивирующая история дебютанта лиги

История Валентина Пальцева похожа на чудо: ещё несколько лет назад он гонял на первенстве области и подрабатывал на заводе, а теперь выходит на поле в РПЛ и попадает в сборную тура от Whoscored. Откуда он такой взялся? Ниже — монолог защитника махачкалинского «Динамо» о пути с самых низов до высшего дивизиона.

«Добро пожаловать, Валентин, во взрослую жизнь — дальше сами!»

– В детстве я одновременно занимался гимнастикой, карате и футболом, но времени и сил на все занятия не хватало. Через месяц решил сфокусироваться на футболе, занимался в нижегородской спортшколе. Я попал в молодёжную команду «Нижнего Новгорода», которая появилась у них, когда они переходили из Второй лиги в Первую.

В 17 лет в «Нижнем Новгороде» я подписал первый профессиональный контракт. Командой тогда руководили Евдокимов и Черышев. Иногда я тренировался с основой и играл за молодёжку. Затем в один момент со мной расторгли контракт – я стал просто не нужен клубу. Обещали найти клуб хотя бы в КФК, но в итоге про меня забыли. Ну что ж, Валентин, добро пожаловать во взрослую жизнь – дальше сами!

Спасибо тренеру Олегу Макееву! Он дал мне возможность потренироваться в дзержинском «Химике». У клуба были планы вернуться в профессиональный спорт, но они не сбылись, и я ушёл, потому что хотел и дальше играть в футбол.

Потом играл за богородский «Спартак» на область. Это была хорошая команда и приятный коллектив, но зарплата была небольшой – 10-15 тысяч рублей в месяц. Ветеранам клуба ещё платили премии, но остальные работали в других сферах. У нас было две тренировки в неделю и игра, а в остальные дни – другая работа.

Валентин Пальцев Фото: Евгений Костин, пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

«Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол»

— Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария», чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего ещё. Если бы не мои друзья – я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учёбы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось.

Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе – не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – это не работа, а мечта!

В матче богородского «Спартака» с «Волной» мне удалось неплохо себя показать. Хотя мы и проиграли, меня позвали в Ковернино. Мне предложили контракт на год с зарплатой в 15 тысяч рублей в месяц или на три – за 25-30 тысяч. Я согласился на три года. Не особо понимал, куда перехожу, но был рад – хотя бы не приходилось больше вкалывать на заводе.

С молодёжным составом «Волны» мы выиграли первенство области, я попал в основную команду, там тоже хорошо себя проявил. На меня стало выходить множество агентов. Я остановил выбор на агентстве Ultimate Sports. Наши совместные усилия и доверительные отношения, которые мы выстроили, дали плоды — и постепенно моя карьера начала расти.

Когда Гаранин был главным тренером в «Енисее», меня хотели взять туда, я даже съездил с ними на сборы, но они с «Волной » не договорились по условиям. Часовой пояс, климат и место не играли для меня роли. Главным было попасть в команду Первой лиги.

Валентин Пальцев Фото: Евгений Костин, пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

«А Юран знает, что у него есть футболист Пальцев?»

Затем появилось предложение от «Химок». Я подписал с ними контракт и ушёл в аренду в «КАМАЗ», где меня хотел видеть Ильдар Раушанович [Ахметзянов]. В Челнах я провёл полгода, и мы чуть не вылетели из Первой лиги. Потом вернулся на сборы в «Химки». Сергей Юран, тренер, тогда сказал, что со всеми будет знакомиться, но мы тренировались, а он не подходил ко мне, чтобы поговорить, хотя с остальными спокойно общался. У нас так и не состоялось ни одного разговора. Я даже думал: «А он знает, что у него есть футболист Пальцев?»

Затем я снова поехал в «КАМАЗ» и провёл прекрасный год с хорошим коллективом, хорошей командой. Мы могли бороться за более высокие места, но заняли то, что заняли. После окончания сезона я опять вернулся в «Химки», тогда у руля был уже Талалаев. Он сразу обозначил, что не видит меня в команде и я ему не нужен. Сказал, что не знает, на какой позиции я могу играть, и не любит таких футболистов. Когда появился вариант с ульяновской «Волгой», я уже удивился: «Какой Ульяновск, вы с ума сошли? Я работаю на полную, а тут Вторая лига». Поэтому снова поехал в «КАМАЗ», но уже в качестве полноценного игрока.

Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Раушанович Ахметзянов очень импонирует мне как тренер и как человек. Я был бы очень рад поработать с ним в будущем в РПЛ. А тогда мы договорились, что, если появится возможность перейти в Премьер-Лигу, я её использую. Было несколько ситуаций, где я показал ему, что держу своё слово: через полгода поступило предложение от московского «Торпедо», а на матче сборных Медиалиги и ФНЛ общались с селекционером и спортивным директором махачкалинского «Динамо», но я сдержал обещание.

Затем появился вариант с «Рубином». Зимой я поехал на просмотр, но, как я понял, Рашид Рахимов не рассчитывал на меня. Однако в тренировочном плане всё было отлично: мне очень нравились тренировки на физику и работа с мячом. Было немного обидно, но я не роптал и продолжал работать.

После окончания чемпионата было много предложений. Одно – из Первой лиги с зарплатой в три раза больше, чем у меня сейчас. Но я искал не денег, а возможностей для роста. Поэтому пошёл в махачкалинское «Динамо». Теперь я здесь и готов доказывать, что не просто так пробивался с самых низов.

За свою карьеру я поиграл на всех позициях в поле и даже выступал как вратарь. В матче Второй лиги отбил пенальти! Не знаю, почему я такой универсал. Но в этом есть и минус – многие смотрят на такого футболиста и говорят: «Не нужен».

Валентин Пальцев Фото: Евгений Костин, пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

«Победа из побед — победа над собой»

Не скажу, что матч с «Химками» был для меня каким-то принципиальным, а вот с «Пари НН» в Нижнем будет особенная игра – это мой родной город, там у меня осталось много близких и хороших друзей. Хотелось бы, чтобы они пришли на стадион и мы победили.

Пока я провёл всего один матч в РПЛ, не играл с «Краснодаром», «Зенитом» или ЦСКА, поэтому сложно говорить об уровне чемпионата. Я особо не смотрю матчи РПЛ – только если играют друзья или знакомые. Больше слежу за английским чемпионатом и Лигой чемпионов.

Ощущения нереальности происходящего у меня нет, играю с холодной головой. Эмоции присутствуют, но зачем их показывать? Я буду и дальше делать всё возможное: помогать команде не пропускать голы, зарабатывать очки и подниматься в таблице.

Совет молодым? Я сам ещё молод, поэтому пока мне рано раздавать советы. Но, наверное, другим ребятам не стоит попусту тратить время, нужно чем-то заниматься и никого не бояться. У всех две руки и две ноги, поэтому в жизни всё реально, если прикладывать достаточно усилий. Ведь бой с самим собой — это самый трудный бой. Победа из побед — победа над собой!