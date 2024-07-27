Как «Зенит» похоронил зарождавшуюся гегемонию «Рубина»

В самый крутой для себя период XXI века «Рубин» очень аккуратно обозначал задачи. Поднимаем интервью на тот момент президента клуба Александра Гусева и видим: цель на 2008 год — место в еврокубках. Итог — первая строчка и попадание в Лигу чемпионов. На 2009-й — оказаться в топ-3. Итог — чемпионство. Впервые золотые амбиции руководство обозначило как раз в 2010-м. Тогда они сохранили костяк состава, запланировали усиление и чётко заявили: цель — взять третий подряд титул.

И как раз в этот момент всё сломалось. «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти провёл лучший сезон в своей истории. Забавно, что не без помощи «Рубина».

Потеря Домингеса и проблемы с голами

Если в 2008-м чемпионство «Рубина» называли скорее случайным, а игру команды — максимально скучной и оборонительной, то в 2009-м скептиков стало поменьше. Нет, образ сухого футбола остался, но и факты игнорировать было глупо. Например, «Рубин» забил больше всех в РПЛ, а Домингес, вернувшийся в Казань из «Зенита», раскрылся по-новому и конструировал атаки. Бухаров таранил любую оборону. Системности добавляли Семак, Нобоа, Навас, Калешин, Карадениз и другие. Казанцы, не вкидывая десятки миллионов, умудрились собрать действительно крутой состав со звездой в каждой линии. А Бердыев грамотно пользовался всем этим ресурсом.

«Рубин» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако требовался следующий шаг. В Татарстане в какой-то момент точно поверили, что могут стать гегемоном, каким был «Спартак». Поэтому зимой перед стартом чемпионата России 2010-го отклонили почти все предложения по лидерам. Ушёл только Домингес, но его было уже сложно удержать. Семья устала от России, а тут вариант с Испанией. Так один из лучших игроков чемпионата перешёл в «Валенсию». Однако в тот момент в этом не видели проблемы — «Зенит» отпустил в Казань Текке, взяли молодого израильтянина Натхо. И многие были убеждены: Бердыев уж точно найдёт, кем заменить одного игрока. Если два года система работала почти без сбоев, то почему всё вдруг должно сломаться?

На старте — две тяжелые победы. Но уже тогда пришёл неприятный сигнал: команде очень нелегко давались голы. Плюс периодические травмы лидеров — в первые месяцы сезона выбывали Семак, Навас, Быстров, Рязанцев. К 10-му туру — пять ничьих и всего девять вымученных голов. В 2009-м за аналогичный период «Рубин» забил уже 21 раз.

Приближалось лето. Возможно, лидеры команды и сами слегка разуверились в повторении успеха. С учётом того, как мощно шли дела у конкурента в борьбе за золото, которым стал «Зенит». Спаллетти сразу нашёл идеальный коннект с командой, игроки поверили в его идеи и стали кайфовать от работы. До всех конфликтов было ещё очень далеко. При этом Лучано не сразу получил звёзд, которых требовал, а работал с теми, кто есть. Зимой в «Зенит» пришли Кержаков, Лазович и Лумб. Первый проснулся только ко второй части сезона, второй был скорее джокером, а третий почти не играл.

Лучано Спаллетти Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но у Питера были другие лидеры: сезон очень круто начали Данни, Быстров и Широков. Они придумывали всё впереди, поэтому участие Кержакова было минимальным. Уже на старте сезона зенитовцы победили «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, а к маю взлетели на первую строчку. И уже никому её не отдали.

Два лидера поехали в Петербург

А летом случилась история, которая окончательно выбила «Рубин» из гонки. «Зенит» предложил € 12 млн за Бухарова и € 2 млн за Семака. В Казани решили продавать. Ведь на подходе было несколько куда более перспективных и дорогих игроков. Другой момент, что пришли они под самый конец трансферного окна. И могли помочь «Рубину» только в концовке чемпионата. А пока казанцы продолжали раздаривать очки. 20-миллионный Карлос Эдуардо, Боккетти, Мартинс — вокруг них планировалось строительство обновленного чемпионского «Рубина», но перестройку, похоже, устроили слишком не вовремя. Бразилец не смог привыкнуть к Казани после Германии и точно не стал заменой Семаку. Как и Мартинс — Бухарову.

Чемпионские амбиции «Рубина» окончательно разрушились в 15-м туре. Тогда Бухаров уже уехал, через неделю в Питере ожидали Семака, а команда встречалась как раз с «Зенитом». Получила в Петербурге два мяча, отстав от первого места на 10 очков. Рассчитывать на камбэк было слегка наивно.

«Зенит» же занимался только тем, что устанавливал рекорды. Там и 23-матчевая беспроигрышная серия, и 20 побед в сезоне, и 61 забитый мяч (для сравнения, у «Рубина» было всего 37). В итоге петербуржцы уверенно выиграли золото. А Казань заняла третье место с 13 ничьими по ходу сезона. При этом отставание было не такое большое — те же 10 очков.

«ЗЕНИТ» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

С того момента прошло 15 лет. Теперь гегемон уже «Зенит». И нынешний «Рубин» хоть временами и пытается, но вряд ли способен этому помешать.