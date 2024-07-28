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Химки — Спартак, РПЛ, 28 июля 2024, кто из футболистов играл за обе команды, тест, Титов, Глушаков, Глушенков, Тихонов, Погребняк

Что вы знаете о футболистах, игравших за «Химки» и «Спартак»? Проверьте свои знания
Кирилл Закатченко
Футболисты, которые играли за «Химки» и «Спартак»
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Некоторые вопросы покажутся не самыми простыми.

Одержит ли «Спартак» первую победу под руководством нового главного тренера? Сегодня красно-белые встретятся в Подмосковье с «Химками», которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в 1-м туре «сгорел» в Оренбурге (0:2). Подмосковный клуб поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) и не реализовал два пенальти. Кстати, «Химки» тоже вошли в этот сезон с новым тренером — Франк Артига заменил Андрея Талалаева.

Между «Химками» и «Спартаком» есть кое-что общее. Связывают два клуба карьеры некоторых футболистов (их, кстати, немало). Мы подготовили для вас 10 вопросов, связанных как раз с такими игроками. Знатоки наверняка справятся с тестом, хотя некоторые вопросы кажутся не самыми простыми.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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