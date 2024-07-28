Что вы знаете о футболистах, игравших за «Химки» и «Спартак»? Проверьте свои знания

Одержит ли «Спартак» первую победу под руководством нового главного тренера? Сегодня красно-белые встретятся в Подмосковье с «Химками», которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге.
«Спартак» в 1-м туре «сгорел» в Оренбурге (0:2). Подмосковный клуб поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) и не реализовал два пенальти. Кстати, «Химки» тоже вошли в этот сезон с новым тренером — Франк Артига заменил Андрея Талалаева.
Между «Химками» и «Спартаком» есть кое-что общее. Связывают два клуба карьеры некоторых футболистов (их, кстати, немало). Мы подготовили для вас 10 вопросов, связанных как раз с такими игроками. Знатоки наверняка справятся с тестом, хотя некоторые вопросы кажутся не самыми простыми.
Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.
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