Джона отправляют то в «Зенит», то в Испанию. А пока он даже не вернулся в расположение своего клуба.

Что вообще творится у Кордобы и «Краснодара»? Вся информация о будущем звезды РПЛ

«Краснодару» безумно сложно без Джона Кордобы — недавние матчи с «Зенитом» (2:4) и «Ахматом» (1:1) это вновь показали. Пока южане страдали без колумбийского нападающего, он зажигал на Кубке Америки: оформил 2+1 и взял серебро. Сейчас его до сих пор нет в расположении клуба — и не факт, что вообще появится. Разбираемся во всех слухах и инсайдах.

Вариант с «Зенитом» закрыт?

О возможном переезде Кордобы в Петербург говорят уже давно. Летом сага обострилась. В начале июня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, якобы «Краснодар» не согласился на предложение, а «Зенит» параллельно обратился к игроку напрямую. Источник утверждал: колумбиец рассказал об этом руководству «быков», после чего Сергей Галицкий пришёл в ярость и как раз поэтому остановил переговоры. Причём заодно и по Сергею Волкову, как известил инсайдер Иван Карпов. Но правый защитник-то как раз уже примерил сине-бело-голубую форму.

Правда, уже в июле «РБ Спорт» анонсировал готовность южан отпустить колумбийца к чемпионам России за € 12 млн. Что интерес есть и возник не на пустом месте, рассказал их главный тренер Сергей Семак: «Соболев или Кордоба? Сложно говорить. Мы, естественно, смотрим за футболистами, которые могут нас усилить. Нам точно не помешал бы игрок силового плана. Кто это будет, русский или иностранец, пока сказать сложно. И будет ли — тоже. Поживём — увидим».

Позже его краснодарский коллега Мурад Мусаев в интервью «Чемпионату» внёс ещё бóльшую путаницу: «У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны».

Далее Мусаев дополнил картину и сообщил, что «Зенит» не приходил за Кордобой. Между тем Карпов считает иначе. По его словам, во время вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» ведущий спросил зенитовского босса Александра Медведева о грядущих трансферах, и тот ответил про ожидание Кордобы. Другая информация инсайдера: зимой Джона будто бы не отпустили в Петербург аж за € 25 млн. В итоге он пока по-прежнему принадлежит «Краснодару».

И что, Кордоба останется в «Краснодаре»?

Не факт. Legalbet выдал две шокирующие новости. Во-первых, что колумбиец не просто хочет сменить обстановку, но и не желает даже возвращаться в расположение «Краснодара». Во-вторых, что он — ни больше и не меньше — одна из приоритетных целей «Бетиса».

У седьмого клуба Ла Лиги по итогам прошлого сезона действительно проблема с центральными нападающими после расставанием с ушедшим в «Спартак» Виллианом Жозе. Вот так красно-белые, вероятно, убили двух зайцев: и сами усилились, и спровоцировали огромную потерю у одного из конкурентов.

Виллиан Жозе и Джон Кордоба Фото: ФК «Спартак» / «Чемпионат»

23 июля у «СЭ» проскочила другая информация — якобы Кордоба вернётся в расположение «быков» в ночь со среды на четверг. Сегодня уже суббота, а клуб о прибытии колумбийцев с Кубка Америки пока не сообщал. Помимо Джона, это Кевин Кастаньо. Уругваец Лукас Оласа, например, уже засветился на тренировке.

Трансферное окно в топовых европейских чемпионатах закроется 31 августа. В России — 12 сентября. Видимо, до тех пор новостей о переходе Кордобы будет по-прежнему много. Но также стоит помнить и о правиле Галицкого не отпускать важных футболистов после старта сезона. Если оно вновь сработает, «Краснодар» сохранит и колумбийца, и Эдуарда Сперцяна — его уже давно отправляют на повышение.