«Спартак» взял вратаря, который мучил его годами. Страдать начали ещё при Каррере

«Спартак» давно искал опытного вратаря-дублёра и наконец-то подписал свободным агентом 37-летнего Александра Довбню. Уровень его игры красно-белым прекрасно известен — футболист пересекался с ними шесть раз. И зачастую был неподражаем.

21 сентября 2016 года. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» (1:0). 1/16 финала Кубка России — 2016/2017

Александр Довбня Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

Массимо Каррера надеялся пройти хабаровчан полуосновным составом. Большая ошибка. «Спартак» не создал много моментов, но с теми, где была реальная угроза, Довбня справился: это и опасный кивок головой Маурисио вслед за подачей с углового, и замыкание прострела от Зе Луиша с близкого расстояния, и классное добивание Ромуло. А вот Владислав Никифоров забил, и СКА сенсационно победил. Уже тогда спартаковские болельщики запомнили вратаря. Дальше — больше. Гораздо больше и больнее.

27 августа 2017 года. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» (0:0). 8-й тур РПЛ-2017/2018

Александр Довбня Фото: РИА Новости

Действующие чемпионы застряли на 10-м месте, набрав лишь восемь очков за семь туров. Поправить положение они должны были в Хабаровске в матче с новичком РПЛ, а заодно и отомстить за кубковое фиаско. Довбня был против. 32 удара по его воротам не привели ни к одному голу. В створ из них попали 13, что тоже немало. «Спартак» давил весь матч — забить пытались чуть ли не все полевые игроки с разных дистанций и точек. Бесполезно. Квинси Промесу и компании только и оставалось, что хвататься за голову.

11 марта 2018 года. «Спартак» — «СКА-Хабаровск» (1:0). 22-й тур РПЛ-2017/2018

Александр Довбня Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первое поражение Довбни от «Спартака» — нисколько не его вина. Более того, если бы не он, счёт был бы гораздо крупнее минимального. Теперь вообще случился 41 удар (12 в створ). Ещё раз, 41! Между прочим, это рекорд Премьер-Лиги. Будто в соперники попалась команда не РПЛ, а пятой лиги третьесортного чемпионата. И мяч снова никак не залетал в ворота Александра. Он тащил абсолютно всё — в том числе пенальти от Квинси. А когда не мог, выручало везение. Лишь на 90-й минуте красно-белые всё-таки добились цели: Фернандо идеально закрутил со штрафного — там не спас бы даже праймовый Икер Касильяс. Итог — один пропущенный гол за три полных матча при практически сотне спартаковских попыток. Неплохо, правда?

26 мая 2019 года. «Оренбург» — «Спартак» (2:0). 30-й тур РПЛ-2018/2019

Александр Довбня Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» умеет обыгрывать «Спартак» — в этом убедился уже и Деян Станкович. В мае 2019-го красно-белые боролись с ЦСКА за четвёртое место. И упустили его, потому что Довбня, как и его новые партнёры, проявил себя великолепно. Пока Александр Максименко зевнул во время штрафного Рикарду Алвеша и на ровном месте подарил мяч Артёму Кулишеву, его тёзка тащил — например, спас после сложного выстрела Максима Глушенкова с короткой дистанции. 15 ударов, шесть в створ и ни одного голевого. К слову, тогда главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов помог своему будущему клубу.

26 августа 2020 года. «Ротор» — «Спартак» (0:1). 5-й тур РПЛ-2020/2021

Александр Довбня Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Волгоградцы за четыре матча набрали только одно очко. Довбня от дальнейшего падения их не спас, хотя был близок. По крайней мере, в противостоянии со «Спартаком». Красно-белые не проявили себя слишком активно и вместо 41 или 32 ударов нанесли каких-то 18 (шесть в створ). Но, главное, на этот раз реализовали пенальти. Спасибо фирменному нырку Александра Соболева и хорошему подходу к 11-метровой отметке Зелимхана Бакаева. Ну а как ещё пробить этого вратаря? «Ротор» при этом не наиграл на поражение: только Зурико Давиташвили слил выход один на один и потом зарядил в штангу.

30 октября 2022 года. «Спартак» — «Торпедо» (1:0). 15-й тур РПЛ-2020/2021

Александр Довбня Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Торпедовцы за 14 туров разжились всего шестью очками. И за 15, потому что шедший вторым «Спартак» их тоже нокаутировал. Довбня нейтрализовал дальнюю пушку Георгия Джикии, попытку Романа Зобнина в ближний угол, добивание Соболева, его же интересный тычок низом и несколько других спартаковских шансов (14 ударов, восемь – в створ). Но вот с забытым защитниками Квинси уже не справился.

Теперь он будет тащить уже за красно-белых. Много матчей Довбне вряд ли доверят, но шансы он получить должен. Особенно с учётом нестабильности конкурентов.