8 футболистов с самыми длинными карьерами
Карьера футболиста — иногда короткая, а иногда длинная история. Телеграм-канал «Мяч Production» составил список спортсменов, которые дольше всех играли в футбол. Как выглядит топ-8?
5-8-е место — Дмитрий Лоськов (27 лет)
Полузащитник дебютировал за курганский «Металлист» в 1990 году, а завершил карьеру в «Локомотиве» в 2017-м.
5-8-е место — Херман Денис (27 лет)
Аргентинский нападающий дебютировал в «Тальерес» в 1997 году, а завершил карьеру в «Реале Калепина» в 2023-м.
5-8-е место — Роке Санта Крус (27 лет)
Парагвайский форвард сыграл свой первый матч за «Олимпию» в 1998 году, но выступает до сих пор в «Либертаде».
5-8-е место — Ривалдо (27 лет)
Бразильский нападающий дебютировал за «Паулисту» в 1989 году, а закончил выступления в «Можи-Мирине» в 2015 году.
4-е место — Себастьян Абреу (28 лет)
Уругвайский нападающий начал карьеру в 1996 году в «Дефенсор Спортинге», а завершил её в 2021 году в «Олимпии».
3-е место — Марселиньо Параиба (30 лет)
Бразильский полузащитник дебютировал за «Кампиненсе» в 1991 году, а закончил выступления в «Трези» в 2020 году.
2-е место — Кадзуёси Миура (38,5 года)
Японский форвард начал карьеру в 1986 году в «Сантосе», но выступает до сих пор в «Атлетико Судзука».
1-е место — Сальвадор Рейес (55 лет)
Мексиканский нападающий дебютировал за «Гвадалахару» в 1953 году, а завершил карьеру в этом же клубе в 2008 году.
8 футболистов с самыми длинными карьерами
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