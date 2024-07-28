«Спартак» и «Краснодар» против новичков РПЛ! Будут ли сенсации? LIVE

Друзья, всем привет! Во 2-м туре нового сезона РПЛ уже сыграны пять матчей из восьми. Сегодня нас ждут заключительные три встречи.
В 15:00 мск начнут играть «Химки» и «Спартак». Команда Станковича провалилась в 1-м туре и всухую проиграла на выезде «Оренбургу». «Химки» же пока не на полную вкусили РПЛ, поскольку стартовали против махачкалинского «Динамо», с которым в прошлом сезоне рубились в Первой лиге. Будет новая сенсация или «Спартак» наконец возьмёт очки?
Следом, в 17:30 мск, стартует матч «Оренбурга» и «Ахмата». Первые, как мы уже сказали, на старте сезона прихлопнули «Спартак». «Ахмат» тоже проявил себя с лучшей стороны, отобрав очки у «Краснодара». Обе команды в форме и наверняка хотят закрепиться в верхней части таблицы. Но для этого нужно продолжать темп, в том числе в матчах с конкурентами.
А закроет тур встреча «Краснодара» с махачкалинским «Динамо», которая начнётся в 20:00 мск. Обе команды начали сезон с ничьих, хотя парни Мусаева перед этим успели бескомпромиссно влететь «Зениту» в матче за Суперкубок. От кого ждать первой победы — от фаворита или от аутсайдера?
«Чемпионат» будет следить за всеми тремя матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
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