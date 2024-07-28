«Краснодар» всё ещё претендент на чемпионство?

Совсем недавно «Краснодар» снова не выиграл трофей. Теперь у них коллекция проигранных финалов — ранее был Кубок России, теперь и Суперкубок. РПЛ тоже можем добавить, ведь в прошлом сезоне команда до конца боролась на золото. Собрали бинго. После чего появился логичный вопрос: а можем ли мы назвать «Краснодар» претендентом на чемпионство в новом сезоне?

У Мурада Мусаева о таких вещах спрашивать бессмысленно. Ответ будет про борьбу за самые высокие места, но главное — сохранение стиля, который близок владельцу и болельщикам. А трофеи придут. Правда, никто не обозначает перспективу. Это традиционная история: боретесь за что-то — молодцы. Но если делаете это уродливо — долго вы в «Краснодаре» не задержитесь.

К Мусаеву можно относиться по-разному, но он точно продолжит выбранный путь. И никогда от него не отойдёт. При любых результатах. Хотя, если объективно, нынешний состав «Краснодара» (при условии, что никто не уйдёт) способен бороться минимум за топ-3. А всё, что ниже, легко можно назвать неудачей.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, ещё в начале лета всем казалось, что основную команду ждёт большая трансформация. Даже главный тренер признавался: три-четыре игрока клуб покинут. Но уже конец июля, старт сезона, а мы видим только две потери — Матвей Сафонов и Хуниор Алонсо. Да, можно ещё отметить уход Кади, но его реально заменить внутренними резервами, плюс Мусаев анонсировал серьёзный трансфер на фланг — значит, примерно на позицию бразильца. Новичком, кстати, может стать хорошо известный в России Бенхамин Гарре. Слухи о его трансфере всё активнее.

Первых двух клуб тоже нашёл кем заменить. Основным вратарём по ходу сезона, вероятно, будет Станислав Агкацев. Да, он пропустил четыре в Суперкубке, но вряд ли это отразится на его перспективах. Воспитанник «Краснодара» слишком долго ждал шанса, наблюдая за ростом Сафонова, чтобы сейчас им не воспользоваться. Некоторые внутри клуба считали его даже более талантливым вратарём, и в какой-то период при Ивиче именно Стас стал основным. Но потом Сафонов что-то переосмыслил в своей голове и вернулся в состав. И больше шансов конкуренту не давал.

Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюс Агкацева в том, что он классно играет ногами. Вероятно, лучше Матвея. Сам Сафонов признавался, что считает именно Агкацева будущим первым номером. Да, ему надо привыкнуть к новой роли, но принципиально ситуация точно не станет хуже. Так что на эту позицию классного сменщика «Краснодар» получил. Плюс был подписан опытный Юрий Дюпин — он в любой момент сможет прикрыть своего партнёра и при определённых раскладах даже стать основным.

Недавно клуб закрыл и другую проблемную позицию, подписав за € 7,5 млн бразильского центрдефа Диего Косту. Основной защитник «Сан-Паулу», один из самых молодых капитанов в истории клуба (игроку всего 24 года) с классным первым пасом и наработанными навыками игры в обороне. Он уже дебютировал в РПЛ, и быстро стало понятно, что вторым Кайо ему не стать. Просто потому, что в защите он играет куда лучше своего конкурента. Так что «Краснодар», пусть и потратившись, получил центрального защитника на годы вперёд. Если не возникнет проблем с привыканием к жизни в городе без аэропорта.

Также клуб пригласил опытных Смолова и Газинского. Но это скорее страховочные варианты. Первый будет играть до момента возвращения Кордобы, а потом — выходить на замену. Второй — ещё реже. Также клуб взял молодого Данилу Козлова. За его прогрессом на новом месте следить особенно интересно. Мусаев будет давать парню шансы, но вряд ли это сразу будет основной состав.

И самое главное — другие лидеры всё ещё в «Краснодаре». Сперцян принципиально не отвечает на вопросы о своём будущем, хоть и стал капитаном. В новой роли уйти ему будет ещё сложнее. Кордоба тоже, судя по всему, остаётся. Как Тормена, Кастаньо и остальные.

Так что «Краснодар» просто обязан быть наверху в новом сезоне. При любом стиле.