«Зенит» не заметил «Рубин» в Казани. Глушенков – понятно, но забил даже Изидор!

«Зенит» ярче всех начал этот сезон. Сначала забил четыре мяча «Краснодару» в Суперкубке, потом столько же в первом туре РПЛ «Крыльям». Дальше команда полетела в Казань на матч с «Рубином». Они тоже здорово проявили себя на старте чемпионата. В гостях разобрали «Пари НН» со счётом 4:2. Да, тот матч мог сложиться по разному, но в атаке парни Рашида Рахимова и правда были хороши. Тем удивительнее, что с «Зенитом» они решили сыграть совсем иначе. Сначала план работал, а потом – всё как и всегда.

Рахимов уже привычно выпустил трёх центральных защитников, но некоторые уже с первых минут обратили внимание, как глубоко садились и полузащитники. По сути – впереди оставался только Даку. Рахимову хорошо известно, как использовать сильные стороны своей команды против петербуржцев, ведь весной он обыграл «Зенит», который тогда боролся за чемпионство. Плотно защищаясь весь матч и используя редкие шансы на контратаках.

Семак понимал, что «Рубин» будет играть именно так. Но глобально ничего не перестраивал. Выпустил в основе Клаудиньо, который, похоже, никуда не уходит. А на левом фланге атаки вместо Мостового вышел Педро, который более эффективен при отсутствии свободных зон.

Ожидаемо, что казанцы с первых минут отдали мяч, но не позволяли сопернику взвинчивать темп. А сами рассчитывали на Даку, его дистанционную скорость и умение бороться. Сразу скажем – это ни к чему не приводило. Но у Питера были проблемы при созидании. Они почти не доходили до ворот, а издалека предпочитали не бить.

План Рахимова работал. Но ровно до 35-й минуты. Сначала Педро проскочил в штрафную, прострелил, но чуть не вложил в ногу Кассьерре. А чуть ли не в следующей атаке Вендел обыгрался с тем же Педро, проскочил почти к вратарской и прострелил на дальнюю. Там мяч ждал одинокий Глушенков, который забил уже третий гол в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Прошло ещё несколько минут, и в матче возникла пауза. Никто не понимал, что происходит, пока не показали титр с проверкой на пенальти. Оказалось, что Глушенков пробил с 23 метров, и мяч попал в руку Вуячичу. Чистяков подбежал посмотреть повтор, увидел, что эпизод был на линии и указал на точку. С ним согласен эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Сложный эпизод для арбитра в поле. Правая рука игрока «Рубина» отставлена, левая прижата: увидеть, куда попадает мяч, сложно. Не сказал бы, что это ошибка Чистякова – здесь реально было тяжело, но помог Мешков на VAR. Если б попал в левую, то это не фол. Мешков вмешался верно, правая рука отставлена в сторону, увеличивает площадь тела, а само нарушение на линии штрафной – следовательно, это пенальти»



Кассьерра подошёл к мячу и идеально реализовал момент, ударив мимо Нигматуллина. По сути, хозяевам просто не хватило терпения. И удачи. Пропустили одну реально опасную атаку за тайм, плюс пенальти. Самый нежелательный исход из всех.

В перерыве Рахимов сделал только одну замену, выпустив Юкича. Но всё равно решил не раскрываться. Пропустить пять или шесть точно не входило в планы команды. Как следствие – сценарий игры особо не изменился. Разве что «Рубин» стал чуть больше владеть мячом, но без хаотичных атак. Всё шло размеренно. А потом хозяева пропустили третий. Педро закрутил мяч с фланга, Кассьерра испугал вратаря, и мяч в сетке. Это уже разгром.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» не смог ничего сделать. Тренеры вовсю делали замены, но в сценарии матча всё шло предсказуемо. В концовке уже «Зенит» скорее опустился в оборону, но у ворот Латышонка так и не возникло ничего опасного. Интрига была лишь в том, забьют ли они четвёртый. Это сделал Изидор уже в добавленное время: человек не забивал 8 месяцев, а тут вышел – и спокойно реализовал свой момент.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Третья убедительная победа подряд у «Зенита» с четырьмя мячами. Снова голы Глушенкова и Кассьерры. Отличная форма Вендела и Клаудиньо. Вопрос только один: когда этот «Зенит» станет чемпионом?