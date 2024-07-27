Сногсшибательное дерби «Динамо» и «Локо»! Единственный трансфер Лички уже приносит победы

«Динамо» и «Локомотив» выдали живейшее дерби. Множество ярких атак, четыре гола, крутая интрига почти до самого конца. Команда Марцела Лички стартовала в чемпионате с двух побед, несмотря на потерю целой группы игроков.

Проблемы «Динамо» с составом усугубились перед этим дерби. Мало того, что Личка потерял трёх из четырёх центральных защитников (Бальбуэну, Фернандеса и Маричала), так теперь ещё и остался без пары игроков, цементирующих центр поля. Фомин заработал дисквалификацию за удаление, а Лаксальт выбыл из-за проблем со спиной.

Начало игры обещало, что будет много моментов и голов. Команды Лички и Михаила Галактионова стремились быстро атаковать, используя свободное пространство, не тратили время на скучное перекатывание мяча. И это здорово! В течение первых пяти минут соперники обменялись голевыми моментами. «Динамо» «привезло» себе угловой на ровном месте и странно расставилось: Пиняев стоял один у полукруга, получил мяч и едва не забил. У «Динамо» должен был стать автором быстрого гола Гагнидзе, который нанёс первый удар в створ из убойной позиции после паса активного Нгамалё. Но – слишком слабо.

И всё-таки именно Гагнидзе, который получил место в основе благодаря стечению обстоятельств, открыл счёт. Во многом этот гол стал следствием «привоза» Ньямси. Владея мячом, француз потерял его под подавлением Тюкавина (к слову, игравшего с капитанской повязкой), а потом сфолил. Теперь уже «Локо» странно сыграл на стандарте у своих ворот – оставил Гагнидзе без присмотра возле линии штрафной. Бителло покатил мяч на центрхава и сделал, таким образом, свою третью голевую передачу в нынешнем сезоне, так как Лука классно исполнил обводящий удар.

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В целом игра был равной, но «Локомотив», пытаясь отыграться, слишком легко заходил в штрафную Лунёва (23:6 по касаниям в чужой штрафной до перерыва). А на исходе получаса матча безупречно действовавший до того голкипер-новичок бело-голубых дважды исправил собственные помарки. Сначала Лунёв напрасно сохранил уходивший на угловой мяч. Хотел как лучше, а получилось так, что «Локо» продолжил атаку и чудом не забил – голкипер успел коснуться мяча и перевёл его в перекладину. Затем Лунёв крайне неудачно сыграл ногами, покатив мяч Воробьёву. Невероятный подарок – сумасшедший момент! Но Лунёв выбежал из ворот, и нападающий просто пробил в него.

Тем не менее команда Галактионова сравняла счёт ещё в первом тайме. Шикарно действовал Пиняев, который обыграл один в один Бессмертного слева, рванул вперёд и вырезал передачу внешней стороной стопы. Молодой Лепский оказался в неудачной позиции, а Воробьёв переиграл Лунёва со второй попытки ударом низом. Более того, в концовке тайма поймавший кураж «Локо» организовал ещё несколько моментов, чтобы болельщики не скучали и не спешили уходить с трибун за хот-догами.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этот отрезок игры самым невезучим на поле был форвард/инсайд «Локомотива» Сарвели. А главной деталью шоу – его противостояние с Лепским. Ещё перед перерывом железнодорожник вылетал один на один, но молодой центрбек «Динамо» догнал его со спины и выбил мяч. А в дебюте второго тайма Лепский сбросил мяч в штрафной на Сарвели, однако тот пробил прямо в Лунёва. Вообще, «Динамо» выглядело потерянным на первых минутах второго тайма. Вскоре после этого случился момент с попаданием в штангу Самошникова. «Локо» играл словно команда, которая не потеряла летом 10 человек, а приобрела.

«Динамо» в этих эпизодах, что называется, отскочило, а когда заканчивался час игры, забило первым же ударом в створ! Сначала судья Карасёв не назначил пенальти в спорной ситуации – Ньямси совершил наступ на ногу Тюкавина. Вместо 11-метрового бело-голубые заработали угловой, который и превратили в гол. Ненахов проиграл позицию Майсторовичу, держал его руками, тем не менее не помешал пробить сербу головой. Юные динамовские центрбеки отличаются второй тур подряд. И ещё один голевой пас Бителло!

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По такой игре – атака на атаку – было понятно, что тремя голами «Динамо» и «Локомотив» не ограничатся. Бело-голубые не закрывались, даже лишившись всех основных футболистов центральной оси. Команда Галактионова, атакуя на скорости, продолжала входить в штрафную соперника, как к себе домой. Но динамовцы во втором тайме показали просто образцовую реализацию. Контрвыпад с участием Грулёва, Гладышева и Нгамалё завершился третьим голом после того, как Ярослав придумал тонкую передачу во вратарскую.

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Удивительно, что в дерби ушёл с поля без гола Тюкавин. Для капитана это был не лучший матч. Константин три раза неточно пробил по воротам, пасов под удар не делал. Итоговая статистика ударов – 20:16 в пользу «Локомотива» (из штрафной – 15:7, в створ – 9:7). Железнодорожникам не дал забить больше гола Лунёв. За исключением пары эпизодов, новый вратарь бело-голубых сыграл классно. А в концовке ещё и волшебный сейв сотворил, когда Ньямси выиграл воздух и, казалось, бил наверняка.