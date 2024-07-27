«Урал» правда вылетел в «Лучшую лигу мира». Пустили лютый гол с чужой половины поля! Видео

Скучаете по «Уралу»? Клуб из Екатеринбурга вылетел в Первую лигу, но вернуться намерен сразу же – в первых двух матчах – две победы. В 3-м туре отправились в Новороссийск к «Черноморцу». Там об РПЛ пока не думают, задача скорее наоборот – не вылететь. В первых двух играх – два поражения, одно даже домашнее – от «Чайки», которая только вышла в лигу. Так что с «Уралом» очки хозяевам были нереально нужны.

Первый тайм получился весёлым. Четыре забитых мяча – гости вышли вперёд, а затем пропустили три. Но мы здесь, чтобы подсветить красоту. И красота в первом тайме – это третий гол «Черноморца». Илья Родионов заметил, что Алексей Мамин далековато вышел из ворот, и пульнул по воротам со своей половины поля. И это в добавленное к первому тайму время! Кажется, Мамин уже готовился идти в раздевалку – а тут такое.

Гости, конечно, сдаваться не собирались. На момент выхода статьи идёт второй тайм – и счёт уже 3:2.

UPD 21.28: Гол Родионова в итоге оказался победным – отыграться «Урал» не успел.