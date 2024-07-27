БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Черноморец — Урал, Первая лига, 3-й тур: гости пропустили гол с центра поля, видео

«Урал» правда вылетел в «Лучшую лигу мира». Пустили лютый гол с чужой половины поля! Видео
Максим Пахомов
«Урал» пропустил гол в центре поля
Аудио-версия:
Комментарии
Что это было вообще?

Скучаете по «Уралу»? Клуб из Екатеринбурга вылетел в Первую лигу, но вернуться намерен сразу же – в первых двух матчах – две победы. В 3-м туре отправились в Новороссийск к «Черноморцу». Там об РПЛ пока не думают, задача скорее наоборот – не вылететь. В первых двух играх – два поражения, одно даже домашнее – от «Чайки», которая только вышла в лигу. Так что с «Уралом» очки хозяевам были нереально нужны.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
27 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ишков – 9'     1:1 Гогличидзе – 31'     2:1 Уридия – 45+1'     3:1 Родионов – 45+3'     3:2 Итало – 53'    

Первый тайм получился весёлым. Четыре забитых мяча – гости вышли вперёд, а затем пропустили три. Но мы здесь, чтобы подсветить красоту. И красота в первом тайме – это третий гол «Черноморца». Илья Родионов заметил, что Алексей Мамин далековато вышел из ворот, и пульнул по воротам со своей половины поля. И это в добавленное к первому тайму время! Кажется, Мамин уже готовился идти в раздевалку – а тут такое.

Гости, конечно, сдаваться не собирались. На момент выхода статьи идёт второй тайм – и счёт уже 3:2.

UPD 21.28: Гол Родионова в итоге оказался победным – отыграться «Урал» не успел.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android