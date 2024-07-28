Узбекистан — всё, а кто выходит из групп за медалями? Главное о 2-м туре Олимпиады

2-й тур футбольного турнира Олимпиады — всё. Уже 2 августа мы узнаем итоговые расклады в каждой из четырёх групп — выйдут лишь по две команды. Перед тем как перейдём к обсуждению раскладов, давайте зафиксируем результаты:

Группа D. Япония — Мали — 1:0;

Группа D. Парагвай — Израиль — 4:2;

Группа C. Испания — Доминикана — 3:1;

Группа C. Египет — Узбекистан — 1:0;

Группа B. Украина — Марокко — 2:1;

Группа B. Аргентина — Ирак — 3:1;

Группа А. США— Новая Зеландия — 4:1;

Группа А. Франция — Гвинея — 1:0;

В этом туре скандалов и сенсаций уже не так много, но всё равно есть что обсудить. Начнём?

Сборная Узбекистана — мимо плей-офф. Умудрились проиграть Египту!

Исторический выход на футбольный олимпийский турнир обернулся историческим крахом. Аббосбек Файзуллаев говорил о медалях, но вернётся, возможно, с нулём очков в группе! Сборная Узбекистана достойно держала удар от испанцев и владела инициативой с Египтом. Но единственный момент соперника привёл к единственному голу в матче — курьёзному: после хилого тычка форварда мяч попал в штангу, а защитник в попытке вынести его тут же попал в другого игрока Египта прямо перед своими воротами.

Можно пенять на неудачу или проклятье, но узбекистанцы в конечном итоге просто не дотянули. Безыдейность в атаке, необязательные ошибки в обороне, 0 голов Египту — явно не уровень плей-офф.

Тимур Кападзе главный тренер олимпийской сборной Узбекистана «Самое обидное, что мы могли сыграть лучше и выиграть оба матча».

Проиграть можно и третий матч — в соперниках мотивированная Доминикана. При условии, что Египет уступит уже прошедшей дальше Испании, островитян устроит победа с разницей в два мяча.

В группе B — равенство. Но Аргентина чуть равнее

А Ирак, наоборот, немного в худшем положении. У всех четырёх команд по три очка, но аргентинцы с «+1» по разнице забитых и пропущенных мячей, иракцы — с «-1». Если вдруг все матчи 3-го тура завершатся с одинаковым счётом, начнётся веселье при определении второй вышедшей команды в плей-офф:

и только из-за победы в очной встрече в плей-офф пройдёт сборная Украины. А значит, пока Украина и Аргентина в последнем туре будут разыгрывать свою «партию» не спеша, иракцы и марокканцы устроят настоящую рубку — никого из них не устроит даже ничья;

далее — забитые мячи — по три у обеих команд;

потом смотрят на разницу забитых и пропущенных — там тоже равенство (0);

сначала смотрят на очки — Украина и Марокко здесь равны.

В своём очном матче прошедшего тура команды закатили настоящее шоу! По итогам первого тайма заслуженно вела Украина: пусть моментов особо никто не создал, у украинцев всё-таки их было чуть больше. Зато уже во втором градус игры заметно увеличился: марокканцы включились по полной и создали несколько хороших подходов.

На 63-й минуте произошло неизбежное — Марокко давило и всё-таки добралось до опасного момента: Арсений Батагов не выдержал линию офсайда и пропустил в форточку Суфьяна Рахими — он вышел один на один. Уже другой центральный защитник в попытке исправить ошибку коллеги сфолил в штрафной. С одной стороны, контакт выглядел очень лёгким. Но с другой — это и пенальти, и даже красная карточка — фол последней надежды. Арбитр сначала дал жёлтую, но после VAR поменял цвет. Рахими реализовал пенальти, марокканские фанаты, уже привычно для турнира, зажгли файеры.

Фанаты Марокко с файерами Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Но украинцы даже в меньшинстве умудрялись убегать в контратаки. Звоночки возникали, но по-настоящему прилетело на 90+8-й минуте — Украина забила! Пока Марокко транжирило свои моменты. После окончания матча жёлто-синие повалились на газон и даже толком не праздновали успех — настолько волевой оказалась победа.

Теперь чудеса придётся творить марокканцам.

Кого ждём ещё? Япония гарантировала плей-офф, Франция — на 99%

В группе A сборная Франции, разобравшись с США в 1-м туре, не упускает первого места — минимальная победа над Гвинеей. Матч проходил лениво, и это, наверное, отчасти следует из стартового состава французов — всего одно изменение. Обычно на матч с аутсайдером выпускают резервистов — им нужнее, пусть проявляют себя. Но в итоге Тьерри Анри выбрал проверенный путь, что, конечно, нельзя критиковать.

В итоге Франция даже не сильно претендовала на владение мячом (53%) и дала нанести 12 ударов по своим воротам. Но тем не менее сама создала три голевых момента и реализовала один. Норм? Норм!

Теперь только чудо, именуемое сборная Новой Зеландии, может оставить фаворита турнира за бортом — надо всего лишь в следующем матче победить с разницей в три мяча. И ещё надеяться на победу США над Гвинеей хотя бы с разницей в два мяча.

А в группе D всё более конкретно: сборная Японии гарантировала плей-офф без всяких потенциальных остросюжетных драм. В 1-м туре разобрали сборную Парагвая аж 5:0, а вчера немного во французском стиле минимально обыграли Мали — 1:0. Причём если в случае Франции, несмотря на активность соперника, было всё ясно, то у японцев всё-таки были проблемы — африканцы их даже перебили. И мало того, что перебили, на 90+5-й минуте не реализовали пенальти! После игры рукой защитника японцев VAR быстренько проверил момент, и к точке подошёл 21-летний Шейкна Думбия. Промахнулся мимо ворот.

Теперь в последнем туре надо побеждать Парагвай и надеяться на поражение Израиля уже немотивированной Японии. Причём южноамериканцев победить будет сложно — видели их матч? Команда вообще отказывается катать в саутгейтовском стиле: сначала 0:5, теперь яркая победа 4:2. Хулио Энсисо пару недель назад выступал на Копе, а теперь ведёт олимпийскую сборную в плей-офф — гол и четыре ключевых паса в матче! 11 ударов — только он один нанёс!

Хулио Энсисо в матче с Израилем Фото: Michael Steele/Getty Images

Сборная Парагвая, в общем, прилично расстреляла израильтян (37 ударов), да и сама не забыла парочку пропустить. Весёлая сборная.