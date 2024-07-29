«Спартак» взял трёх новичков, ЦСКА отправил таланта в Первую лигу. Последние трансферы РПЛ

Прошедшая неделя принесла несколько значимых сделок в РПЛ. Активнее других в последние дни себя вёл «Спартак». Красно-белые пополнили состав сразу тремя новичками.

Эсекьель Барко: «Ривер Плейт» → «Спартак» (€ 14 млн)

Эсекьель Барко Фото: spartak.com

Самый дорогой трансфер лета в РПЛ. По крайней мере, пока. «Спартак» не пожалел € 14 млн за 25-летнего аргентинца, который до этого никогда не играл в Европе. В биографии Барко есть аргентинские клубы («Индепендьенте», «Ривер Плейт») и американская «Атланта» (туда скоро может уехать Алексей Миранчук). Статистику Барко никак не назовёшь особенной — 17 голов в 127 матчах за «Ривер Плейт» и 19 голов в 107 матчах за «Атланту». Вряд ли ли этот переход станет таким же критикуемым, как трансфер Манфреда Угальде – ведь парень забил за новый клуб уже в дебютном матче!

Игорь Дмитриев: «Урал» → «Спартак» (€ 2,5 млн)

Игорь Дмитриев Фото: fc-ural.ru

Воспитанник «Зенита» продолжит карьеру в «Спартаке». В прошлом сезоне Игорь выступал за «Урал» в РПЛ (26 матчей, две результативные передачи), а потом рухнул вместе с командой в Первую лигу. Правда, его пребывание там получилось краткосрочным. 20-летний Дмитриев дважды вышел в стартовом составе, а перед матчем 3-го тура его продали в «Спартак». К слову, московский клуб этим летом, как правило, работает над укреплением передней линии. Виллиан Жозе, Барко, Дмитриев — все эти футболисты представляют группу атаки.

Александр Довбня: «Шинник» → «Спартак» (свободный агент)

Александр Довбня Фото: shinnik.com

Красно-белые взяли вратаря, который неоднократно кошмарил их в очных матчах. Где бы ни играл Довбня, настрой на «Спартак» у него всегда был особенным. Теперь Александр подписал контракт с московским клубом и сделал это в 37-летнем возрасте. Теперь в «Спартаке» сразу три вратаря с именем Александр — Максименко, Селихов и Довбня. И последнему, судя по всему, уготована роль третьего. Ранее «Спартак» покинул голкипер Илья Свинов — его продали в «Балтику».

Абу-Саид Эльдарушев: «Акрон» → «Балтика» (€ 200 тыс.)

Абу-Саид Эльдарушев Фото: fcakron.ru

22-летний нападающий вернулся в Первую лигу. Эльдарушев стал одним из открытий 1-го тура РПЛ — набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в матче с «Локомотивом» (2:3). Впрочем, ещё до игры ходили разговоры о возможном переезде в Калининград. Стороны всё-таки оформили сделку на прошедшей неделе, а клуб РПЛ обогатился на € 200 тыс. «Балтике» понадобится помощь нового нападающего. В трёх турах клуб из Калининграда не одержал ни одной победы (три ничьих) и забил всего два мяча.

Фелиппе Кардосо: «Каза Пия» → «Ахмат» (€ 1,5 млн)

Фелиппе Кардосо (справа) Фото: fc-akhmat.ru

Грозненский клуб оформил трансфер ещё одного южноамериканского футболиста. Ранее «Ахмат» купил аргентинского полузащитника Марио Луну Диале, а теперь переманил к себе бразильского нападающего Фелиппе Кардосо. У форварда есть опыт игры в Европе — он провёл 46 матчей в португальском клубе «Каза Пия» (12 голов). С 2017 года Кардосо выступал в шести клубах. Но круче всего у него получилось именно в Португалии. Этим летом «Ахмат» потратил на новых футболистов € 3,6 млн.

Ян Дапо: «Домжале» → «Динамо» Мх (€ 300 тыс.)

Ян Дапо (справа) Фото: dinamo-mx.ru

Дагестанский клуб приобрёл 21-летнего защитника молодёжной сборной Словении. Это самый дорогой новичок «Динамо» в летнее трансферное окно. Дапо отыграл прошлый сезон в словенском клубе «Домжале», откуда перешёл летом 2023 года из «Муры». Он провёл 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. «Динамо» — первый иностранный клуб в карьере Дапо. В сентябре 2023 года он дебютировал за молодёжную сборную Словении и с того момента провёл в её составе три матча (суммарно 44 минуты).

Михаил Рядно: ЦСКА → «Родина» (аренда)

Михаил Рядно Фото: pfc-cska.com

Год назад многие восхищались сумасшедшим ударом молодого защитника в матче с «Сочи» (3:1). А заодно обсуждали его классические бутсы. После этого Рядно отыграл всего один матч в РПЛ и периодически выходил на поле в Кубке России. Этот сезон Михаил начал в МФЛ, а теперь укатил в «Лучшую лигу мира». Московская «Родина» арендовала 18-летнего защитника до конца сезона-2024/2025. К слову, до этого Рядно никогда не играл в Первой лиге.

Томаш Тавареш: «Спартак» → ЛАСК (аренда)

Томаш Тавареш Фото: lask.at

Тавареш перебрался в «Спартак» в начале 2023 года — за его трансфер красно-белые заплатили «Бенфике» € 2 млн. С того момента португалец отыграл за московский клуб 22 матча во всех турнирах (один гол, одна результативная передача). Томаш пропустил несколько месяцев из-за травмы «крестов», а после возвращения в строй провёл в РПЛ всего 38 минут. «Тавареш — тот, кого мы искали. Он неоднократно показывал свои навыки в европейских матчах. Мы убеждены, что Томаш будет продолжать прогрессировать, но уже в нашей команде», — прокомментировал трансфер управляющий директор ЛАСКа Радован Вуянович.

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