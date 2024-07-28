Добро пожаловать в РПЛ, Эсекьель Барко! А ещё первый гол за клуб — у Угальде, а у Станковича — первая победа.

Идеальный дебют новичка «Спартака»! Сделал то, что в клубе никому не удавалось три года

И «Химки», и тем более «Спартак» не могут быть довольны итогами 1-го тура: первые не реализовали два пенальти и не переиграли дома махачкалинское «Динамо» (1:1), вторые неудачно съездили в Оренбург (0:2). Реабилитироваться получилось у москвичей.

У красно-белых произошли четыре рокировки: вместо Денисова, Медины, юного Зорина и отстранённого Соболева вышли Рябчук, новичок Барко, Игнатов и Угальде. При этом слева в атаке играл Михаил, а не аргентинец. Химчане же никого менять не стали. Возможно, только пенальтистов, но, забегая вперёд, 11-метровые они на этот раз не били.

«Спартак» сразу же взял мяч под контроль (66% владения к 20-й минуте), неплохо комбинировал и создал несколько интересных подходов: попытку Игнатова нейтрализовал Обухов, Угальде из удобной позиции не попал в дальний угол, а Барко сперва чуть неточно закрутил в девятку и затем после прострела Рябчука как стоячего обошёл Анджелковича, зарядив в ближнюю штангу. Класс Эсекьеля теперь точно сомнению не подвергается: не зря он тёзка экс-героев РПЛ Гарая и Понсе.

Эсекьель Барко в матче «Химки» — «Спартак» Фото: РИА Новости

У «Химок» будто бы отсутствовал центра поля, а оборона трещала. Тем не менее к середине тайма они встрепенулись и даже ненадолго перехватили инициативу: Мирзов классически раскидал двоих соперников (Зобнина и Хлусевича) и немного неточно пробил в дальний угол, плюс будущий лучший игрок РПЛ Ориньо (по версии самого Ориньо) пытался бить с лёта.

Всё это было до 30-й минуты. Дальше красно-белые вновь взяли игру под контроль, однако пропустили как раз они: Заболотный отобрал мяч у Умярова в центре поля, разогнал атаку и с левого фланга покатил в центр на Веру, который идеально поразил ближний угол из-за пределов штрафной. Спартаковцам повезло: арбитр Казарцев долго смотрел видеоповтор и углядел фол при перехвате. Вопросов мало: Антон сначала попал по ноге Наилю. Так же считает и экс-судья РПЛ Игорь Федотов: «Арбитры на VAR увидели фол на Умярове, атака шла вертикально. Заболотный в мяч не играл, это фол. Так что гол «Химок» в ворота «Спартака» отменён правильно», — сказал он «Чемпионату».

Нарушение Заболотного на Умярове Фото: кадр из трансляции

Причём VAR дважды подпортил химчанам настроение: в самом конце добавленного времени Голубович заблокировал в своей штрафной Угальде, и Казарцев после просмотра повтора назначил 11-метровый.

Фол Голубовича на Угальде Фото: кадр из трансляции

К «точке» подошёл Бонгонда и даже толком не стал разбегаться — Обухов прыгнул влево и потащил! Как и добивание Угальде! Кажется, с главным вратарём тура уже всё ясно (или Лунёв будет против?). Не только «Химкам» же пенальти не реализовывать, верно?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Станкович поменял Игнатова на Зиньковского. А забил Барко! И как! Просто взял и филигранно исполнил стандарт: метров с 20 обвёл стенку и поразил ближнюю девятку! Мастер, что тут скажешь. Обухов даже не прыгнул — было бесполезно.

В последний раз, к слову, прямым ударом со стандарта за «Спартак» в Премьер-Лиге забивал «агент 007» Джордан Ларссон «Уралу» весной 2021-го. Солидный перерыв получился.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Красно-белые не успокоились и вскоре вновь отличились. Бонгонда исправился за нереализованный 11-метровый: и мяч перехватил, и с Зиньковским обыгрался, и на пустые ворота Угальде выкатил с левого фланга. Костариканец забил дебютный гол в РПЛ за 14 матчей, что стало худшим результатом для нападающих-новичков за всю историю «Спартака».

Шла 55-я минута. На втором тайм химчане, похоже, не вышли. А Станкович, зная его характер и суровый нрав, во время паузы как следует наорал на футболистов и прилично замотивировал их.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Моменты пошли один за другим: прекрасные шансы приплюсовать своё имя на табло упустили Зиньковский и Бонгонда, великодушно по отношению к «Химкам» дубль не стал оформлять Угальде. А отличился левой ногой Бабич, отклеившись от Филина во время углового и с лёта сделав подачу вышедшего на замену Медины голевой. И вот эта команда провела три безголевых тайма подряд?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 77-й минуте Барко покинул поле, послушав заслуженные аплодисменты с трибун. Ещё наконец-то за красно-белых дебютировал Жозе. Чуть раньше и Глушаков со скамейки поднялся. Оба они ничем толком не запомнились. Зато как проявил себя другой спартаковский новичок!

В конце матча Магомедов размочил счёт, в касание замкнув правой ногой подачу Терехова. Так что крупную победу гостям добыть не удалось.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Понятно, что реальной проверкой для Барко станет противостояние с, при всём уважении к «Химкам», более мастеровитым соперником. И всё же – если он продолжит так же сверкать на постоянной основе, у Глушенкова, Вендела и Бителло появится серьёзный конкурент за звание лучшего игрока РПЛ.