«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева

Матчу «Спартака» с «Химками» во 2-м туре РПЛ сопутствовали неоднозначные судейские решения в первом тайме при счёте 0:0. Арбитр Василий Казарцев отменил гол команды Франка Артиги, а потом назначил пенальти в ворота химчан. Был ли прав судья из Санкт-Петербурга? Разбираем эти эпизоды, сложившиеся в пользу «Спартака», с экс-судьёй РПЛ Игорем Федотовым.

На 41-й минуте гол в ворота «Спартака» забил Лукас Вера. Химчане выбежали в контратаку, Заболотный получил мяч на левом фланге и отпасовал в центр. После чего Лукас Вера хорошо исполнил удар из-за штрафной из-под Романа Зобнина – мяч влетел в сетку. Казарцев засчитал гол, но проглядел, как Заболотный в ходе атаки нарушил правила на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

«Арбитры на VAR увидели фол в атаке на Умярове, атака шла вертикально, – объяснил Федотов. – Заболотный в мяч не играл, это фол. Так что гол «Химок» в ворота «Спартака» отменён правильно».

Нарушение правил игрока «Химок» перед голом Веры Фото: кадр из трансляции

А в компенсированное время первого тайма Казарцев не назначил пенальти после единоборства защитника «Химок» Петара Голубовича и нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Ассистент на VAR позвал Казарцева к монитору, не согласившись с его решением. Главный судья, изучив видео, понял, что действительно ошибся.

Нарушение на Угальде Фото: кадр из трансляции

«Вопрос не в том, что пенальти был, а в том, что Казарцев был в идеальной позиции, видел всё единоборство, но фол не зафиксировал, – сказал Федотов, комментируя действия рефери. – Угальде делал естественное движение к мячу, а соперник выставил бедро и тем самым сделал подножку. Это очень простой 11-метровый удар. Это большая проблема, что судья такое не видит. Для чего так долго смотреть, когда с первого повтора всё понятно – тоже вопрос. Может, пытался понять, было ли движение от Угальде в сторону соперника. Оценка Казарцеву за этот эпизод точно снижается, и такие эпизоды – большая проблема судьи».

Тем не менее «Спартак» не реализовал 100-процентный момент. Вингер «Спартака» Тео Бонгонда не лучшим образом исполнил 11-метровый, а голкипер Игорь Обухов потащил мяч. Затем Угальде не забил и с добивания. Федотов за этот эпизод также раскритиковал Казарцева: «Игрок «Спартака» пробивает 11-метровый, нарушения при пробитии нет. Дальше вратарь отбивает удар, Угальде успевает к мячу на добивание, находясь в правильной позиции и не нарушая правила пробития 11-метрового удара – и в этот момент звучит свисток. После чего Казарцев подносит палец к уху – якобы что-то случилось, а игроки «Химок» спрашивают, что случилось. Казарцев показывает, что как будто что-то слушает, зажимая наушник, пародируя разговор с VAR. Зачем нужна такая пантомима? Потому что Казарцев хочет выделяться, хочет, чтобы его все видели. Хочет, чтобы мы про него говорили? Давайте поговорим. Этот момент – не работа арбитра, а театр одного актёра».

Во втором тайме спорных судейских эпизодов уже не было – и «Спартак» спокойно довёл матч до победы. VAR вмешивался один раз – на просмотр возможного офсайда при голе «Химок», но тут линии чертил уже не Казарцев.