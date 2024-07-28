Не такого футбола мы ждём в РПЛ

Всего несколько моментов в игре «Оренбурга» и «Ахмата».

«Оренбург» играючи разобрался в 1-м туре со «Спартаком» (2:0). Создать множество моментов помогла высокая линия обороны москвичей. «Ахмат» — совсем другой случай. Грозненцы защищаются лучше и не дали обыграть себя «Краснодару» (1:1). Не уступили они и теперь.

Первый тайм получился совсем несобытийным: оренбуржцы чаще атаковали, но практически всегда упирались в грозненскую стену: удары издали не работали, а единственный реально стоящий шанс пришёл после навеса Марина на Переса и последующего кивка головой. Грозненцам повезло: Шелии было бесполезно реагировать, но мяч пролетел чуть левее створа.

Вылазки «Ахмату» также не удавались. Кроме одной в добавленное время: Садуллаев подал со штрафного, и Гандри пробил головой выше ворот. Ещё помог Гюрлюк — настолько неудачно сбросил мяч назад, что Сысуеву пришлось тащить удар Агаларова с угла вратарской. И на этом всё.

Суммарное количество ожидаемых голов говорит о многом: 0,29 xG у «Оренбурга» и 0,40 — у «Ахмата». Что, в общем-то, удивительно: ранее эти команды рубились между собой в РПЛ 10 раз — и суммарно забили 31 мяч.

«Оренбург» — «Ахмат» Фото: ФК «Оренбург»

Дальше игра пошла поживее. Привело ли это к голам? Не-а. У грозненцев забивать мог стоявший в метре от ворот одинокий Камило, но не попал по мячу с лёта. У оренбуржцев отличную возможность упустил промахнувшийся с близкого расстояния Сидоров. Плюс два эффектных прыжка продемонстрировал Шелия: кончиками пальцев вытащив обводящую пушку Мансильи прямо в девятку и плотный выстрел Флорентина в ближний угол.

«Оренбург» пробил по воротам аж 24 раза (шесть — в створ). Количество не переросло в качество. Вместо забитых мячей команды подвезли множество фолов (14-10) и карточек (2-4). Итоговое количество xG также не порадовало: 0,81 на 0,66.

Футбол не крутится исключительно вокруг голов — Вадим Евсеев не даст соврать. Но команды и моментов подвезли немного. Пока что по скуке в нынешнем сезоне этот матч может конкурировать разве что с игрой ЦСКА и «Ростова» в 1-м туре.