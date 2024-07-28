Из «Краснодара» будто высосали душу. Сенсационно не забил дома дебютанту РПЛ

«Краснодар» трясёт на старте нового сезона. После поражения от «Зенита» в Суперкубке России и ничьей в 1-м туре в Грозном вице-чемпион не сумел победить дома дебютанта РПЛ. Махачкалинское «Динамо» заслужило как минимум одно очко в этом матче.

В состав «Краснодара» вернулся уругваец Оласа, игравший летом на Кубке Америки. А вот схему Мурад Мусаев не поменял – вице-чемпионы России снова вышли с тремя центральными защитниками. Какая бы идея ни была у главного тренера «быков», она в первом тайме совсем не работала. Уже через полчаса после начала игры Мусаев отправил на скамейку Мозеса Кобнана, действовавшего на правом фланге. За этот игровой отрезок нигериец умудрился совершить 12 потерь владения.

Впрочем, «Краснодар» не просто так отдавал мяч и страдал на поле. Дебютант РПЛ вынуждал хозяев ошибаться. Команда Хасанби Биджиева играла настолько смело, словно перед ней второй тур подряд были «Химки», а не претендент на чемпионский титул. С первых минут за счёт хорошего движения и агрессивного отбора на чужой половине поля динамовцы перевели игру в нужное им русло. Гости из Махачкалы грамотно заполняли разные зоны группой футболистов, забирали мяч, быстро двигали его вперёд. Оставались только вопросы, выдержит ли «Динамо» предложенный им самим темп на жаре в Краснодаре.

Фактически все опасные атаки команды Биджиева шли через «свободного художника» Касинтуру. Эгаш сделал несколько передач под удар, смещаясь влево – туда, где располагались Мозес Кобнан до своей замены и дорогостоящий новичок «Краснодара» Диего Коста. Быстрый гол с паса ангольца едва не забил Сердеров. Потом «Краснодар» невероятным образом простил Магомедов, когда Касинтура вывел его на убойную позицию в семи-восьми метрах от ворот. Попал в упавшего Агкацева. Поучаствовал Эгаш и ещё в нескольких острых контрвыпадах, а в компенсированное время должен был забивать сам. Как не замкнул прострел Сердерова, находясь перед пустыми воротами, – уму непостижимо!

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«Краснодар» проиграл первый тайм по ударам (4:5, в створ – 1:2), но что ещё более потрясало – по точным передачам на чужой трети и по касаниям мяча в чужой штрафной (7:13). До перерыва команда Мусаева вообще ничего не создала. Трибуны посвистывали, провожая футболистов на перерыв.

Мусаев должен был как-то перестроить команду за четверть часа в раздевалке, однако после перерыва в игре мало что поменялось. Разве что динамовцы стали действовать экономнее, по всей видимости, чтобы не «встать» после 70 минут игры. Касинтура оставался главной опасностью для обороны «Краснодара». Эгаш посадил на жёлтую карточку Диего Косту, уйдя от бразильца и его соотечественника Тормены (причём показалось, что сфолил скорее второй). Затем выдал тонкую передачу в штрафную на Сердерова. А «Краснодар» по-прежнему действовал в атаке так, словно его игроки только познакомились друг с другом.

К середине второго тайма Мусаев исчерпал весь лимит замен, а вот Биджиев не сделал ни одной. Это было лучшей характеристикой происходившему на поле. Тренер «Динамо», в отличие от коллеги, был доволен своей командой. Лишь на 72-й минуте «Краснодар» создал первый момент, когда махачкалинцы увлеклись и прозевали контрвыпад четыре в два. Козлов тонким финтом убрал двоих, напомнив болельщикам, какой он талант, но не исполнил концовку – попал в закрывавшего грудью створ Шумахова. Эпизод проверяли на пенальти. Судьи увидели, что защитник убирал руки, поэтому касание не тянуло на фол и 11-метровый.

Только в финале игры, когда гости из Махачкалы заметно «подсели», а судья почему-то добавил 10 минут, «Краснодар» оказал сильное давление на соперника в позиционном наступлении. Свежие игроки, прежде всего Козлов добавили динамики «быкам». Сперцян мог забить с его паса, Тормена и Ленини – с угловых. Хозяева в результате обошли «Динамо» по количеству ударов (14:10, в створ – 3:2). Но и команда Биджиева имела шанс вырвать победу. И кто получил этот момент? Конечно же, Касинтура! Эгаш убегал один на один, но новичок «быков» Диего Коста в сумасшедшем подкате выбил мяч на угловой. Повезло сегодня «Краснодару».