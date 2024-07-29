Новичок «Спартака», лидер «Динамо» или звезда «Акрона». Кто лучший футболист 2-го тура РПЛ

Закончился 2-й тур РПЛ. Он подарил нам немало героев, побед и поражений. Некоторые игроки второй тур подряд выдали настоящее шоу. Давайте вместе определим лучшего футболиста минувших выходных в чемпионате России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если вы считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Эсекьель Барко, «Спартак»
А вот и первая победа красно-белых. И началась она с гола новичка! Барко мастерски исполнил стандарт – завалил голасо с 20 метров, обведя химкинскую стенку без шансов для Игоря Обухова. Шикарнейший дебют аргентинца – ведь у него ещё и 96% точности передач, две удачные обводки и три удара по воротам. Интересно, что последний раз за «Спартак» со штрафного в РПЛ забивал Джордан Ларссон – в уже далеком 2021-м. Получается, обещанного (в данном случае – желаемого) три года ждут?
Манфред Угальде, «Спартак»
Наконец-то он забил в РПЛ! Над костариканцем смеялись всю весну: заплатили немало, а этот форвард не приносит пользы. Видимо, настало время Угальде – в матче с «Химками» он не только отличился, но и заработал пенальти, который, правда, смазал Тео Бонгонда. Пожалуй, это лучший матч в чемпионате России от Манфреда: семь ударов, одна обводка, 65% точных пасов – вполне неплохо для раскачки.
Солтмурад Бакаев, «Акрон»
Новичок «Акрона» второй тур подряд искрит – если в 1-м туре выдал 1+1, то «Факелу» «только» забил. Бакаев-младший был очень ярок: шесть ударов, один гол, одна выигранная верховая дуэль, две успешные попытки дриблинга. Кто-то скажет, что это всё великолепие случилось в матче с «Факелом» – не самым серьёзным соперником. А как же гол и ассист с «Локомотивом»? Кажется, Солтмураду всё равно, в матчах с кем перезапускать карьеру на самом высоком уровне.
Андрей Лунёв, «Динамо»
Дерби могло сложиться и не в пользу динамовцев, если бы не недавно подписанный вратарь. В створ ворот Лунёва били девять раз, а пропустил он лишь однажды. Андрей выдал отличный перформанс: восемь сейвов, два перехвата на втором этаже. Ярчайшее выступление кипера во 2-м туре РПЛ. Это важно понимать и в контексте игры Ильи Лантратова, для которого встреча сложилась хуже: вдвое меньше спасений, три пропущенных мяча, слабая игра в ключевых эпизодах.
Бителло, «Динамо»
Неординарный динамовский вингер продолжает кошмарить чемпионат России. Бителло по-прежнему опасен: как и в предыдущем туре, он сделал две голевые передачи! Бразилец ассистировал Луке Гагнидзе на первый гол «Динамо», а затем Милану Майсторовичу – на второй. Действуя на позиции левого инсайда, «десятка» Марцела Лички показал шикарные цифры: 90% точных передач, две голевые, три удачных попытки дриблинга, два удара и очень много креативной работы.
Вендел, «Зенит»
Этот парень в огнедышащей форме. Второй тур подряд оформляет ассистентский дубль. В этот раз с передач Вендела забил не только Максим Глушенков, но и соотечественник Педро. Сложно переоценить вклад бразильца в разгром «Рубина» (4:0). Просто давайте насладимся его статистикой в этой встрече: 94% точных пасов, две голевые передачи, три удачных попытки дриблинга. Для понимания величия: 8% игрового времени мяч находился под контролем восьмого номера «Зенита». Магия чисел?
Валентин Пальцев, «Динамо» Мх
Известный по Первой лиге защитник испортил «Краснодару» жизнь – был активен справа, выгрызал мячи. Пальцев, можно сказать, обломил левый фланг команды Мурада Мусаева. Играя под давлением, Валентин выдал 74% точных передач, выиграл несколько дуэлей, дважды сохранил мяч для команды в сложной ситуации. Да, в большей степени это про оборонительные действия, но динамовцев можно понять: играть с позиции силы против вице-чемпиона они пока не готовы. Однако в этот вечер гости всё равно выглядели лучше.
Лучшим во 2-м туре был другой игрок
Если вы считаете, что лучшим был какой-то другой игрок, то выбирайте эту опцию. Кандидатов – немало! Например, яркий матч провёл Тео Бонгонда, чуть не прибавивший к ассисту ещё и гол с пенальти. Был и хороший выход на замену у Егора Голенкова. У московского «Динамо» снова был хорош Муми Нгамалё, а у «Зенита» – Максим Глушенков. Кого ещё мы не включили в список?
Игорь Дивеев, ЦСКА
Весной без лидера армейской обороне было тяжко. Сейчас всё спокойнее и надежнеё. Да, нельзя сказать, что «Пари НН» как-то терроризировал ЦСКА, но Дивеев показал себя в наилучшей стороны: чистая игра у своих ворота и результативная – у чужих, 92% точных передач, забитый гол, три выигранные верховые дуэли, перехват. Даже одна успешная попытка дриблинга!
Максим Осипенко, «Ростов»
О креативных способностях этого защитника давно известно. В матче с «Крыльями Советов» Осипенко исполнил ассист и был признан лучшим игроком встречи. Максим сыграл спокойно и на уровне, отдал голевую партнёру по обороне Андрею Ланговичу. Да и в целом смотрелся монолитно: пять выигранных единоборств, один перехват, 75% точных передач – всё это заслуживает респекта.