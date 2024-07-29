Сборная 2-го тура РПЛ. В неё попали сразу три футболиста «Спартака»!

Завершился 2-й тур РПЛ – собираем символическую сборную уикенда. Кто был лучшим по итогам прошедших восьми матчей? В состав попали игроки шести команд – московского «Динамо», «Ростова», ЦСКА, «Спартака», «Акрона» и «Зенита». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-2-1. А вот главный герой-тренер представляет другой — седьмой — клуб.

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо»)

«Динамо» получило долгожданное усиление во вратарскую линию. Голкипер сборной России сразу же стал доказывать, что будет одним из ведущих игроков команды Марцела Лички. Заслуга Лунёва в победе над «Локомотивом» очень велика. Железнодорожники нанесли 19 ударов по воротам голкипера, в том числе девять — в створ. Однако забили лишь однажды. Лунёв совершил восемь сейвов, а одну свою грубую ошибку сам же и исправил.

Андрей Лунёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник: Андрей Лангович («Ростов»)

Правый защитник «Ростова» – один из героев победного матча команды Валерия Карпина в Самаре. Лангович забил третий гол, который «успокоил» «Крылья Советов». Помимо этого, воспитанник ростовчан собрал приличную оборонительную статистику: четыре перехвата, три отбора, два выноса мяча и 9 из 13 выигранных единоборств. Ещё Лангович отдал две передачи под удар.

Андрей Лангович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА)

Приятно наблюдать за тем, как основной защитник сборной России возвращается в свою прежнюю форму после травм. Второй тур подряд игра Дивеева заслуживает высоких оценок. В матче с «Пари НН» у Игоря пять из семи выигранных единоборств, три выноса мяча, по одному отбору, перехвату и заблокированному удару, а также два своих удара. Но главное – гол головой после стандарта, который, по сути, уничтожил интригу.

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Максим Осипенко («Ростов»)

Сильный матч выдал и ещё один центральный защитник сборной России. Осипенко помог команде победить «Крылья Советов» в Самаре. Во-первых, Максим поучаствовал в голе «Ростова». Дотащил мяч до чужой штрафной и сделал пас на Андрея Ланговича. Кроме того, Осипенко в целом справился со своими прямыми обязанностями. На его счету шесть из восьми выигранных единоборств, четыре перехвата, три выноса мяча, по одному отбору и заблокированному удару.

Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

«Спартак» реабилитировался за поражение на старте чемпионата от «Оренбурга», а Бабич здорово помог своему соотечественнику Деяну Станковичу одержать первую победу во главе красно-белых. Центральный защитник забил классный гол после стандарта. Вдобавок Срджан выиграл 8 из 12 единоборств, сделал шесть выносов мяча, три отбора и один перехват, заработал на себе три фола. С такой игрой место сербу – в команде тура!

Срджан Бабич Фото: ФК «Спартак»

Левый защитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Новичок ЦСКА, пришедший свободным агентом из «Зенита», начинает оправдывать ожидания армейского клуба. Круговой провёл хороший матч в Нижнем Новгороде и даже поучаствовал в одной из голевых атак – с его передачи забил Иван Обляков. В статистике оборонительных действий левого латераля два отбора и один вынос мяча, а также четыре из пяти выигранных единоборств.

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Стефан Лончар («Акрон»)

У дебютанта РПЛ «Акрона» – крутой новичок из сборной Черногории. Лончар собрал потрясающую статистику в выездном матче с «Факелом», который завершился победой тольяттинцев. Центральный полузащитник оборонительного плана выиграл 10 из 16 единоборств, совершил по три отбора, перехвата и выноса мяча, а кроме того, отметился тремя обводками, четырьмя ударами и семью передачами под удар.

Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Бразильский полузащитник «Зенита» продолжает показывать вдохновенный футбол на старте сезона. В каждом матче Вендел делал по две голевые передачи: с «Краснодаром» — в Суперкубке России, с «Крыльями Советов» — в 1-м туре РПЛ и теперь с «Рубином» во 2-м туре. С его пасов забили Максим Глушенкова (снова!) и Педро. Всего же в Казани Вендел отдал 94% точных передач и три паса под удар, совершил три обводки и выиграл пять единоборств из восьми.

Вендел Фото: ФК «Зенит»

Атакующий полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Блестящий дебют новичка «Спартака» в российском футболе! Аргентинский атакующий полузащитник показал в матче с «Химками», что он действительно очень сильный индивидуально игрок. Барко забил прямым ударом со штрафного (первый с 2021 года спартаковец, сделавший), нанёс три удара, совершил три обводки, отдал 95% точных передач и два паса под удар. Вдобавок в его активе шесть из семи выигранных единоборств и три заработанных фола.

Эсекьель Барко Фото: ФК «Спартак»

Атакующий полузащитник: Бителло («Динамо»)

Бразильский полузащитник «Динамо» набрал отличную форму к первым турам РПЛ. В двух матчах подряд Бителло оформляет по две голевые передачи. В дерби с «Локомотивом» он ассистировал в голевых эпизодах Луке Гагнидзе и Милану Майсторовичу со стандартов. Всего же в этом матче бразилец отдал пять передач под удар, нанёс два удара, совершил три обводки, выиграл 7 из 11 единоборств и заработал четыре фола.

Бителло Фото: ФК «Динамо»

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Наконец-то дорогостоящий зимний новичок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате России! Угальде ждал этого события полгода. Матч с «Химками» вообще сложился очень удачно для костариканца. Сначала он заработал пенальти, который, правда, не реализовал Тео Бонгонда. А во втором тайме нападающий стал автором победного гола, завершив комбинацию с участием Антона Зиньковского и того же Бонгонда. Угальде наиграл на сборную тура.

Манфред Угальде Фото: ФК «Спартак»

Главный тренер: Хасанби Биджиев («Динамо» Мх)

Редкий случай, когда в сборную тура попадает тренер непобедившей команды. Но для махачкалинского «Динамо» ничья с «Краснодаром» на поле вице-чемпиона сродни победе. Тем более дебютант РПЛ по игре вполне заслуживал даже три очка. Биджиев великолепно подготовил свою команду к матчу с «Краснодаром» – динамовцы сломали игру соперника и опасно атаковали на скорости. Если бы лучше реализовывали созданные моменты, то небольшой сюрприз от «Динамо» превратился бы в крупную сенсацию.

Хасанби Биджиев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Сборная 2-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 2-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Конечно, в символическую сборную тура попали не все игроки, которые этого заслуживали. Мест-то в ней только 11. Можно выделить ещё как минимум столько же игроков – вратаря Гиорги Шелию («Ахмат»), защитников Виллиана Рошу (ЦСКА), Милана Майсторовича («Динамо» М), Валентина Пальцева («Динамо» Мх), полузащитников Солтмурада Бакаева («Акрон»), Ивана Облякова (ЦСКА), Муми Нгамалё («Динамо» М), Сергея Пиняева («Локомотив»), нападающих Максима Глушенкова («Зенит»), Дмитрия Воробьёва («Локомотив») и Эгаша Касинтуру («Динамо» Мх). Кого мы забыли включить в эту команду? Пишите в комментариях!