Штрафы, драки и скандалы. Как клубы Медиалиги раньше выступали в Кубке России

«Амкал» ни разу не проигрывал в основное время, а 2DROTS доходили до четвёртого раунда Пути регионов.

До старта нового розыгрыша Кубка России осталось несколько часов. В первом матче Пути регионов медийный клуб 2DROTS сыграет со «Строгино». Вспоминаем, как раньше клубы из Медиалиги выступали в Кубке России.

«Амкал»

Этот клуб впервые заскочил в Кубок России в сезоне-2022/2023. В целом получилось неплохо. Команда добралась до третьего раунда Пути регионов, а там проиграла петербургской «Звезде» только в серии пенальти. К слову, тогда клуб из Северной столицы тренировал Дмитрий Комбаров.

В первом раунде «Амкал» прошёл «Зоркий» из Красногорска. Основное время завершилось со счётом 1:1, а единственный мяч в составе медийного клуба забил бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин. Сейчас он работает на телевидении в качестве эксперта. Серия пенальти затянулась, но удача всё-таки была на стороне «Амкала» — 8:7.

Футболисты «Амкала» празднуют гол в Кубке России Фото: ФК «Амкал»

После этого медийный клуб обыграл на выезде «Тверь» (1:0). Дмитрий Кузькин отличился уже на 14-й минуте, и его гол оказался единственным в матче, который большинству запомнился громким скандалом. А вот пройти «Звезду» не получилось. «Амкал» ушёл от поражения в основное время (2:2) благодаря голу на 88-й минуте. Серию же пенальти футболисты медийного клуба завалили — реализовали только две попытки из четырёх. А соперник, в свою очередь, бил без промаха. Эту встречу тоже окутали скандалы – но уже судейские.

Второй заход «Амкала» получился менее успешным. В первом раунде медийный клуб обыграл «Красное Знамя» из Ногинска (3:2), а дальше споткнулся о «Текстильщик». Зрители не увидели голов в основное время, но команда Игоря Колыванова точнее била пенальти — 4:3. Таким образом, «Амкал» ещё ни разу не проигрывал в Кубке в основное время.

Создатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после поражения от «Текстильщика».

«Я доволен игрой моей команды. Доволен каждым отдельным футболистом и штабом. Все выложились на максимум. Результатом итоговым, конечно, довольным быть нельзя. Вратарь соперников сыграл великолепно — вытащил два пенальти. Это был его день».

2DROTS

Годом ранее «Текстильщик» остановил другой медийный клуб в Кубке России. 2DROTS прекрасно стартовали — в первом раунде разгромили «Чертаново» — 3:0. А дальше не справились с «Текстильщиком». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты Колыванова — 5:3. Таким образом, команда Дмитрия Кузнецова завершила выступление после второго раунда.

«Понятно было, что любителями в 2DROTS и не пахнет, — говорил после матча Колыванов. — У них работает Дима Кузнецов, организация на хорошем уровне. У них «игровики» — это не просто так взяли блогеров и создали команду. Мы абсолютно серьёзно подошли к этому матчу. Знали, что с ними приедет армия болельщиков. Атмосфера на матче была потрясающей».

Футболисты 2DROTS Фото: VK.COM/MEDIA.FOOTBALL.LEAGUE

Вторая кампания в Кубке получилась для 2DROTS куда более успешной. Это пока единственный случай в истории турнира, когда медийный клуб добрался до четвёртого раунда Пути регионов. И на этот раз ни одного матча с серией пенальти. Команда Дмитрия Кузнецова последовательно обыграла «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). Лучшим бомбардиром 2DROTS в этих матчах стал Годфред Клуцей — два гола).

Любопытно, что матч с кировским «Динамо» состоялся на плавучем доке — там специально уложили искусственное поле. Как объяснили в РФС, такое решение приняли для популяризации футбола. Игра на берегу Баренцева моря завершилась победой 2DROTS.

«Счастье сыграть на таком стадионе. За 10 дней всё организовать, собрать болельщиков и построить такое поле — это что-то невероятное. Понимаю, что, наверное, такого у меня в жизни больше никогда не будет. Очень рад, что мы победили в таком месте. Безумно круто», — радовался после игры вратарь 2DROTS Дмитрий Сычёв.

Команда добралась до четвёртого раунда, где встретилась с клубом Первой лиги — «Химками». И вот здесь команда Кузнецова не справилась — 0:2. Правда, она провела бóльшую часть матча вдесятером после удаления Клуцея на 25-й минуте. После игры представители медийного клуба раскритиковали работу судейской бригады Артура Фёдорова.

Вот что сказал главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов: «Первая жёлтая Клуцею — по делу. Вторую посмотрели — там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Да, Гаучо пошёл агрессивно, но у игрока «Химок» ноги уехали, контакта не было. Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так».

А вот мнение президента медийного клуба Никиты Панасюка: «Недовольны судейством во время матча. Были странные моменты: всё свистели в пользу «Химок» — любой стык. Они толкают наших — и без свистка. Надо пересматривать».

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Родина Медиа»

Единственный клуб Медиалиги, который не одержал ни одной победы в Кубке России. В отличие от «Амкала» и 2DROTS, «Родина Медиа» принимала участие только в одном розыгрыше турнира. В прошлом сезоне она попала в первом раунде на вологодское «Динамо» и проиграла 0:3, несмотря на наличие чемпиона России Дмитрия Тарасова в составе и Андрея Каряки — на тренерском посту.

О причинах раннего вылета из Кубка рассказал футболист медийного клуба Виктор Блатов: «У нас команда только вышла из отпуска, половина были пьяные. Это реально, без шуток, можете так и написать. Но играли мы неплохо, до того как лёгкие сдались, которые от кальянов погасли. Честно, могу так сказать. Мы ужасно играли, а наша организация… как будто мы и правда немного пьяные».

В новом розыгрыше Кубка России примут участие три медийных клуба — «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз». Первая команда ни разу не проигрывала в турнире в основное время. Второй принадлежит лучший результат среди клубов Медиалиги (четвёртый раунд Кубка России). А третья дебютирует в Кубке страны.

Кстати, представители Медиалиги в Кубке России регулярно вляпываются в неприятные истории: в их матчах случаются драки, оскорбления судей, скандалы. Клубам даже приходится платить штрафы из-за оскорбительных кричалок их болельщиков. Интересно, каким получится новое выступление медиаклубов в турнире.