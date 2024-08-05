«Марсель» готов удивить в новом сезоне. Как изменилась команда этим летом

Трансформация «Марселя» — одна из интересных тем нынешнего межсезонья в европейском футболе. Клуб провёл работу над ошибками и готов удивить в новом сезоне. По крайней мере, провансальцы сделали несколько логичных шагов.

Как «Марсель» провёл прошлый сезон

Достаточно взглянуть на таблицу Лиги 1. Восьмое место — худший результат провансальцев с 2016 года (тогда они и вовсе стали 13-м). В прошлом сезоне у команды было четыре разных главных тренера. Сначала рулил Марселино, потом — Жак Абардонадо (был и. о. в течение недели). Далее пришёл Дженнаро Гаттузо, а в концовке сезона «Марсель» тренировал Жан-Луи Гассе. Неудивительно, что при таком раскладе команда пролетела мимо еврокубков.

Добавьте к этому вылет на ранней стадии Кубка Франции (поражение в 1/16 финала) и поражение в квалификации Лиги чемпионов. Лига Европы — единственный турнир, где «Марсель» выступил успешно. Команда добралась до полуфинала, а Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром (10 голов). В остальном — катастрофа. За весь второй круг чемпионата Франции «Марсель» ни разу не поднимался выше седьмого места.

Как поменялся «Марсель»

Во-первых, клуб определился с новым главным тренером. Имя Роберто Де Дзерби в последнее время связывали с разными топ-клубами Европы, однако его новым местом работы стал «Марсель». Пожалуй, такой сценарий удивил многих. Но не президента французского клуба Пабло Лонгорию, который мечтал переманить итальянца в течение трёх лет. Босс провансальцев даже не пожалел € 6 млн — на компенсацию «Брайтону» за уход тренера.

Ранее сам Де Дзерби никогда не работал в чемпионате Франции. В его резюме есть итальянские клубы, а также донецкий «Шахтёр» и английский «Брайтон». Любопытно, что пути Де Дзерби и «Марселя» пересеклись ещё в прошлом году. Тогда французский клуб встречался с «Брайтоном» на групповом этапе Лиги Европы. Во Франции сыграли вничью — 2:2, а в Англии победа досталась хозяевам — 1:0.

Роберто Де Дзерби — новый тренер «Марселя» Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

В межсезонье «Марсель» продал футболистов на € 76 млн. € 18 млн получили от «Эвертона» за атакующего футболиста Илимана Ндиайе. Французский клуб купил сенегальца летом 2023 года у «Шеффилд Юнайтед» за € 17 млн. За сезон в «Марселе» Ндиайе не удивил статистикой (четыре гола, пять результативных передач в 46 матчах) и вернулся в Англию. Также в Англию продали Исмаилу Сарра – вингер уехал в «Кристал Пэлас» за € 15 млн.

€ 16 млн «Марсель» получил от «Дженоа» за трансфер нападающего молодёжной сборной Португалии Витиньи. В начале 2024-го итальянский клуб взял форварда в аренду, а потом выкупил права на него. За полгода в Серии А Витинья отыграл девять матчей и забил два мяча. Маттео Гендузи — ещё один футболист, который покинул «Марсель» ради чемпионата Италии. Предыдущий сезон француз провёл в составе «Лацио» в аренде, а теперь стал полноценным футболистом римского клуба. За него заплатили € 13 млн.

Маттео Гендузи стал полноценным футболистом «Лацио» Фото: Marco Rosi/Getty Images

Обамеянг покинул «Марсель» ради выступления в чемпионате Саудовской Аравии. Африканец доказал, что способен забивать даже в статусе ветерана. 30 голов и 11 результативных передач в 51 матче — статистика 35-летнего нападающего в прошлом сезоне. Но новый сезон он начнёт в составе клуба «Аль-Кадисия», который выплатил «Марселю» € 9 млн. Помимо этого, провансальцы продали флангового защитника Жонатана Клосса (31 год) в «Ниццу» за € 5 млн. Получается, «Марсель» покинули два футболиста старше 30 лет (Клосс и Обамеянг) и два игрока, которые выступали в прошлом сезоне в других клубах (Гендузи и Витинья). Плюс ушли Ндиайе и Сарр — за деньги, а Пап Гейе и Жордан Амави – бесплатно.

Пьер-Эмерик Обамеянг укатил в Саудовскую Аравию Фото: Getty Images

Потратил же «Марсель» на новых игроков € 52,5 млн. Больше всего пришлось заплатить за англичанина Мэйсона Гринвуда. В начале 2022 года футболист попал в секс-скандал. За этим последовали судебное разбирательство и отстранение от тренировок с «МЮ». Гринвуда в итоге оправдали, однако прошлый сезон он провёл в «Хетафе» (на правах аренды). Мэйсон набрал 16 (10+6) очков по системе «гол+пас» в 36 матчах, и «Марсель» не пожалел € 26 млн ради покупки молодого футболиста.

«Биография Гринвуда не имеет значения. Игроки, которые подписывают контракт с нашим клубом, становятся моими детьми. Я защищаю их, несмотря ни на что. На публике я защищаю их как сыновей», — сказал Де Дзерби.

Мэйсон Гринвуд неплохо проявил себя в составе «Хетафе» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Второе приобретение — полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне. В начале 2023 года парень уехал в Чемпионшип, где бегал в составе «Уотфорда». «Марсель» купил футболиста за € 12 млн. Этим летом Коне принимал участие в Кубке Америки, где со своей сборной остановился в шаге от медалей. Клуб также приобрёл партнёра Коне по сборной – центрального защитника Дерека Корнелиуса, который ранее выступал за «Мальмё», за него заплатили € 4 млн.

Помимо этого, «Марсель» выкупил у «Лорьяна» права на центрального защитника Бамо Мейте. Ивуариец отыграл 25 матчей за провансальцев в прошлом сезоне (аренда) и, видимо, убедил боссов клуба в целесообразности покупки за € 10,5 млн. В концовке чемпионата Мейте пропустил больше месяца из-за травмы лодыжки.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг впервые с 2016 года начнёт сезон не в составе английского клуба. До этого датчанин играл за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», но теперь его арендовал «Марсель». В прошлом сезоне Хёйбьерг провёл 39 матчей во всех турнирах, суммарно 1486 минут. Летом 2024 года полузащитник принял участие в чемпионате Европы и дошёл с командой до 1/8 финала. Его признали лучшим футболистом матча 2-го тура группового этапа с Англией (1:1).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг приехал в «Марсель» после Евро-2024 Фото: Alex Grimm/Getty Images

А ещё «Марсель» арендовал у «Бреста» центрального защитника Лилиана Брассье. Этот парень в прошлом сезоне отыграл 32 матча во всех турнирах, то есть у него не было проблем с игровой практикой. Трём новичкам «Марселя» (Гринвуд, Конте, Мейте) по 22 года, Брассье — 24, Корнелиусу – 26, а Хёйбьергу — 28.

Пока складывается ощущение, что французский клуб принимает в межсезонье логичные решения. Но только сезон покажет, насколько правильными они были.