«Сильно бы наказал арбитра за эту клоунаду». Обзор судейства 2-го тура РПЛ

Мы уже привыкаем к матчам любимой РПЛ каждые выходные. Как привыкаем и к судейским ошибкам. Во 2-м туре их было не так много, но некоторые арбитры всё-таки удивили с неприятной стороны. И про них, и про тех, кто с работой справился на отлично – в обзоре судейства с экс-арбитром РПЛ арбитром Игорем Федотовым. Ему и слово.

«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:3

На матче работал Кукуляк – и он, как обычно, в своём репертуаре. Много бегал, передвижения в целом хорошие, как и выбор позиции, но не показывал очевидные карточки. Например, игроку «Крыльев» на 18-й минуте за грубую игру, и на 41-й – тоже футболисту «Крыльев», но уже за откровенную симуляцию. Плюс в целом он принимает решения по карточкам долго – а по рекомендациям, если арбитр необоснованно долго показывает карточки, то следует снижать оценку.

Интересный момент со второй карточкой Евгеньеву. Тут любопытно, как происходила коммуникация судей, исходя из этого, возможно, ответственность за это решение перенесут на второго ассистента – Ковалёва. Карточка (вторая жёлтая) показана за срыв перспективной атаки рукой. Но тут не было срыва перспективной атаки, это обычный фол. За игру рукой наказывают карточки в двух случаях – когда забивается гол и когда срывается перспективная атака. Тут не было ни того, ни другого. Тут интересно, подсказал ли про карточку ассистент, но мы с вами опираемся на трансляцию, переговоров судей не слышим, так что оценку снижаем Кукуляку.

Оценка – 7,6.

«Пари НН» — ЦСКА — 0:3

Хорошая, спокойная работа Кукуяна. Отсудил без особых проблем, да Павла в принципе особо видно не было.

Оценка – 8,4.

«Рубин» — «Зенит» — 0:4

В целом у Чистякова хорошее судейство, да и игра была несложной, но внимания заслуживает один эпизод – с 11-метровым в ворота «Рубина». Тут очень сложный момент. Сила удара большая, скорость мяча – тоже, плюс расстояние до защитника небольшое. Также важно, что мяч попал в правую руку, которая увеличивала площадь тела, а левая – была прижатой. Ну и ещё одна сложность – ноги защитника «Рубина» были за штрафной, а рука, в которую мяч попал – на линии. Наверное, Чистяков подумал, что мяч попал в левую прижатую руку игрока «Рубина» – поэтому продолжил матч. Но хорошо сработал VAR в лице Мешкова – позвал Чистякова, который поменял решение и верно назначил пенальти в ворота «Рубина». Оценка здесь не снижается, так как эпизод реально тяжёлый.

Оценка – 8,4.

«Рубин» — «Зенит» Фото: РИА Новости

«Факел» — «Акрон» — 0:2

Плохая работа Буланова. Мягко говоря – он не вошёл в игру. На третьей минуте неправильно показал красную карточку футболисту «Факела». Арбитр должен видеть, понимать такие эпизоды – удар защитника пусть и пришёлся высоко, но шёл «шведкой», додавливания не было – защитник всеми силами пытался не въехать в соперника шипами. Тут можно было уйти через жёлтую – если бы вдруг нужно было, то VAR бы поправил. Но в итоге VAR в лице Безбородова пришлось исправлять неправильную красную карточку. Это открытый момент, тут -0,5 балла.

Также на 45+ Буланов сам не удалил Маркова. И главное – второй ассистент тоже почему-то её не увидел, хотя должен был. В моменте, где прямейшая красная карточка, в итоге сначала не было даже жёлтой. Возможно, Буланову момент перекрывал сам Марков, так что ошибку запишем на ассистента. Хорошо, что VAR всё поправил.

На 86-й минуте был ещё один любопытный момент: игрок «Акрона», уже имеющий жёлтую, сорвал перспективную атаку. Но срыва там не было – был ещё один защитник. Это если и ошибка Буланова, то точно не явная, есть элементы для сглаживания. Но в целом в игру судья не попал.

Оценка – 7,9, но его работе она не соответствует – могло быть хуже.

«Динамо» — «Локомотив» — 3:1

По рекомендациям для арбитров поле делится на зоны ответственности – между главным, ассистентами и резервным. Резервным на этой игре работал Роман Сафьян, и именно он не подсказал Карасёву показать жёлтую карточку за грубую игру. Так что оценка у Сергея не снижается – он управлял игрой и в целом сам сделал её несложной.

Оценка – 8,4.

Сергей Карасёв Фото: fcdm.ru

«Химки» — «Спартак» — 1:3

Тут был бенефис Казарцева. Первый эпизод – гол «Химок». Арбитры на VAR увидели фол в атаке на Умярове, атака шла вертикально. Заболотный в мяч не играл, это фол. Так что гол «Химок» в ворота «Спартака» отменён правильно. Возможно, в поле ему эпизод перекрывали, но вопрос тут не в фоле даже, а в том, что судья устроил цирк при просмотре. Во-первых, зачем так долго смотреть? Во-вторых, игроки не имеют права подходить к монитору при просмотре. Здесь же они подошли, стали что-то кричать, в ответ Казарцев вышел, тоже стал кричать, что чего-то там не слышит, стал махать руками… У судьи для таких эпизодов есть карточки, надо наказывать, а не руками махать.

Теперь к моменту с фолом на Угальде в штрафной «Химок». Эпизод был простой, открытый, Казарцев должен был назначать 11-метровый сам. Но это полбеды. После VAR Казарцев верно назначил пенальти (была подножка). Дальше идёт удар, сейв, удар Угальде с добиванием – сейв. Тут важно, что в момент удара Угальде судья дал свисток на окончание игры. И тут он решил всех задурить. В идеальной ситуации Казарцев должен был дождаться, пока мяч уйдёт за пределы поля, и уже тогда слушать VAR – было ли нарушение со стороны бьющего, вратаря или Угальде. Но тут он дал свисток, затем начал делать вид, что что-то там слушает… Ну так нельзя работать. Представьте: Казарцев ещё до удара Угальде закончил – и тут бы «Спартак» забил. Все бы одурели! И если бы он засчитал гол – был бы протест от «Химок». Его реально спасло, что Угальде не забил с добивания.

Казарцеву, который так любит себя показывать, надо запомнить: это ты – для футбола, а не футбол – для тебя. На месте руководства сильно бы наказал его за эту клоунаду. Что касается оценки, то они снижаются только за эпизод с неназначенным 11-метровым, в случае с голом «Химок» обзор мог быть перекрыт.

Оценка – 7,9.

«Оренбург» — «Ахмат» — 0:0

Бобровский хорошо отработал, молодец. Все карточки – и показанные, и нет – понятные. По управлению игроками, по манере общения и планке единоборств – хорошая работа Яна. Если он также будет относиться к своей работе весь сезон, то дорастёт до уровня хорошего арбитра.

Оценка – 8,4

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала — 0:0

Хорошая работа Шадыханова в тяжёлой игре. На 48-й минуте игрок Махачкалы шёл в подкаст сбоку, а Черников летел вперёд прямыми ногами. Надо было показать карточку Черникову – с такими игроками так надо, потому что такие нарушения надо пресекать. В остальном тяжёлая игра, но хорошее судейство.

Оценка – 8,3