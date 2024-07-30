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2DROTS – Cтрогино, прямая онлайн-трансляция матча 1/256 финала Кубка России, где смотреть, 30 июля 2024

2DROTS стартуют в Кубке России! У клуба из Медиалиги известный соперник! LIVE
Кирилл Закатченко
2DROTS – «Строгино»
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Противостоять финалисту пятого сезона будет «Строгино».

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1/256 финала Кубка России. На стадионе «Москвич» встретятся 2DROTS и «Строгино». «Чемпионат» проведёт онлайн это встречи.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Строгино
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это первая встреча данных соперников – оттого будет интересно взглянуть, на что способны медиафутболисты в игре с профессионалами. Хотя уже давно уровень Медиалиги схож с уровнем Второй лиги, где сейчас выступает районная команда из столицы.

2DROTS подходят ко встрече с не самым хорошим настроением, ведь в финале пятого сезона Медиалиги команда проиграла «БроукБойз» (0:3) и не взяла трофей. «Строгино» же пока ничего вообще не выиграл, но команде есть чем гордиться – например третьим местом в ПФЛ сезона-2014/2015 и выходом в 1/64 Кубка России (дважды – 2013/2014, 2022/2023).

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