2DROTS стартуют в Кубке России! У клуба из Медиалиги известный соперник! LIVE

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1/256 финала Кубка России. На стадионе «Москвич» встретятся 2DROTS и «Строгино». «Чемпионат» проведёт онлайн это встречи.

Это первая встреча данных соперников – оттого будет интересно взглянуть, на что способны медиафутболисты в игре с профессионалами. Хотя уже давно уровень Медиалиги схож с уровнем Второй лиги, где сейчас выступает районная команда из столицы.

2DROTS подходят ко встрече с не самым хорошим настроением, ведь в финале пятого сезона Медиалиги команда проиграла «БроукБойз» (0:3) и не взяла трофей. «Строгино» же пока ничего вообще не выиграл, но команде есть чем гордиться – например третьим местом в ПФЛ сезона-2014/2015 и выходом в 1/64 Кубка России (дважды – 2013/2014, 2022/2023).

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