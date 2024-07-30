«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым

Что изменил Николич, легко ли работать с Карпиным и кто в ЦСКА круче всех тащит пенальти (ответ вас точно удивит)? Игорь всё рассказал.

Прошлый сезон Игорю Дивееву скомкали травмы. И ЦСКА он тоже не удался: шестое место в РПЛ, только полуфинал Кубка, отставка главного тренера. Зато в новом чемпионате армейцы стартовали многообещающе: не пропустили ни мяча и привезли четыре очка с двух выездов. Самый рослый игрок команды в этих матчах выделялся не только антропометрией. В Ростове-на-Дону защитник получил приз лучшему игроку матча, а уже после нашего разговора забил первый с мая прошлого года гол. Причём в юбилейной, 150-й игре за клуб. Интервью «Чемпионату» оказалось «на фарт»!

О чём говорили:

Что изменил Николич в игре и расписании ЦСКА после Федотова

— Приятно начинать сезон с «игрока матча»?

— Я впервые за четыре сезона получил приз лучшему игроку матча в РПЛ. Конечно, приятно. Но вот результатом мы остались недовольны, потому что ехали в Ростов за победой. Качественная игра, может быть, где-то и была, но в небольших объёмах.

— Тоже считаешь, что тебе лично игра в Ростове удалась?

— Моментами мог сыграть лучше, это точно.

— На глазах у тренеров сборной особенно приятно себя проявить?

— Об этом как-то не задумывался. Но я точно знаю, как играет «Ростов», знаю требования и принципы Валерия Георгиевича. Если передача идёт назад или во фланг, ростовчане сразу выбегают в прессинг. Понимая установки тренера соперника, ты лучше представляешь, что делать в той или иной ситуации.

— Николича такой «подарок» на 45-й день рождения не очень устроил?

— Все понимали, какая нас ждёт игра — как они будут нас прессинговать, контролировать мяч и дёргать линии, но мы туда ехали только за победой. Да, хорошо, что забрали очко на выезде. Всё-таки «Ростов» сейчас — одна из самых сильных команд лиги в плане контроля мяча. Эта команда не боится играть в футбол. Понятно, что у них бывают ошибки в начале атаки — вратарь или защитник отдаст неточный пас, опорный неудачно примет мяч. Из-за этого они в прошлом сезоне не раз пропускали. Конечно, нам хотелось поздравить тренера как следует и подарить ему три очка, но получилось так.

— А другие подарки были?

— Поздравили всей командой. Торт был. Только «коридора» почему-то не было — надо будет напомнить (смеётся).

Марко Николич — новый главный тренер ЦСКА Фото: pfc-cska.com

— Есть ощущение, что этот сезон для вас сложится лучше предыдущего?

— Я думаю, да. Пришёл тренер, который выигрывал не только в «Локомотиве», но и в других командах. У него есть своё видение игры и требования. У нас уже появилось понимание, как мы должны играть: контролировать игру, разворачивать, атаковать, обороняться и разыгрывать стандарты. Будем идти от матча к матчу. Уверен, что у нас будет совсем другая игра.

— После 1-го тура болельщики шутили, что от замены Федотова на Николича ничего не изменилось: тоже лысый, игра такая же. Возразишь?

— Если смотреть по телевизору, по игре с «Ростовом» могло сложиться впечатление, что всё осталось по-прежнему. Но некоторые моменты всё-таки изменились. Не буду говорить какие. Пусть это останется внутри команды. Скажу только, что видение игры и требования у Федотова и Николича разные.

— Но схематично игра команды не изменилась — те же 3-4-2-1?

— Схема осталась прежней.

— И меняться она не будет?

— Не знаю, не ко мне вопрос.

— Тебе в тройке центральных удобнее играть?

— В сборной мы играем в четыре защитника, в ЦСКА — в пять. Для меня большой разницы нет. Просто при переходе на четвёрку нужно чуть-чуть по-другому перестраиваться. Нужно, чтобы объяснили, как закрывать некоторые зоны, в которые вбегают опорные полузащитники или инсайды — бежишь им навстречу или стоишь по створу. От тренерского штаба идёт информация, как ты должен действовать.

— В рабочий график ЦСКА Николич привнёс какие-то изменения?

— Глобальных изменений нет. Только на тренировки теперь собираемся чуть пораньше. Если в прошлом сезоне мы приезжали на базу к 10:30, то сейчас уже к 9-9:15 вся команда на месте. Ещё стали больше работать в зале — в плане верха и ног.

— В пробках теперь меньше времени простаиваешь?

— Да, утром движение получше. Я добираюсь от дома до базы за 25-35 минут. И обратно точно так же. Спрашиваю у пацанов — они тоже плюс-минус как и раньше ездят, может быть, даже быстрее добираются. В 8:30 в Москве ещё не все встают. МКАД преимущественно свободен в это время.

Готов ли этот ЦСКА бороться с «Зенитом» за золото РПЛ

— Вопрос в лоб: готов ли этот ЦСКА бороться за чемпионство?

— Думаю, да.

— На чëм эта уверенность основывается?

— Я уже пять лет в ЦСКА. Ванька [Обляков] — примерно столько же. Жемалетдинов пришёл. Мы уже набрались опыта, можем подсказать молодым. И видим, как они сейчас прогрессируют. Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы своё дело выполним на поле.

— Ты в свои 24 уже чувствуешь себя одним из самых опытных армейцев?

— Сейчас, наверное, да — как в плане игры, так и в плане настроя на матчи. Надоело быть третьими-пятыми-шестыми. Хватит. Уже хочется быть первыми-вторыми. Цепляться за все игры и каждое очко вне зависимости от того, с кем играешь — с «Акроном», «Спартаком» или «Зенитом». Надо на каждый матч настраиваться, выходить и выигрывать. На тот же «Ростов» настрой у игроков был запредельный. Причём не только у русских, но и у иностранцев тоже. По их глазам было видно, что сейчас выйдут на поле и покажут всё, на что способны. Поэтому я и говорю, что в этом году мы точно будем бороться за чемпионство.

ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Многочисленные трансферы «Зенита» эту уверенность не подрывают?

— Мы смотрим только на свою команду. А что там происходит — неинтересно, честно. Иногда новости попадаются на глаза, но не более того, особо не вникаю в них.

— Твой друг Никита Чернов считает, что 40 человек в команде — это тоже плохо. Согласен?

— Соглашусь. Когда в команде два состава и только на отдельных позициях по два-три игрока — это нормально. А 40 человек — многовато. Их же как-то тренировать надо. Получается, 22 человека играют двусторонку, а остальным 18 что делать? Но вопрос не ко мне.

— ЦСКА этим летом тоже прилично усилился.

— Да, пришли Секу, Жемалетдинов. Помаз вернулся из аренды. Все очень хорошие, качественные футболисты. Рифат долгое время был в «Локомотиве», знает, как играть в чемпионате. Койта тоже очень цепкий, колючий игрок — как в отборе, так и в атаке. А ещё очень требовательный к себе. По нему сразу видно: профессионал. Всё-таки мы знаем и обратные примеры среди иностранцев, тех же африканцев.

— На расслабоне постоянно?

— Да-да. А подход Секу к работе мне очень нравится.

— Тяжело с ним в двусторонках?

— Наверное, да. В нашем чемпионате практически нет таких цепких в отборе нападающих. Максимум — перекроют, ногу выставят, и всё. А Секу жёстко идёт в отбор, в ногу. Очень хороший форвард.

— Но ему, наверное, времени, чтобы влиться в коллектив, нужно больше, чем Жемалетдинову?

— Это да. Понятно, что он только привыкает к нашему чемпионату и требованиям тренерского штаба. Вряд ли в прошлом клубе он играл в пять защитников. Хотя для него мало что в плане игры меняется — всё равно исполняет правого или левого инсайда. Мы ему помогаем, подсказываем. Недавно на тренировке Федя или Ванька подходили к Секу, через переводчика объясняли какие-то нюансы, как нужно загонять защитников. Он всё слушает, молодец. Хороший.

— Франкоязычных футболистов в команде вроде бы нет больше?

— Наверное, да. Но он по-английски неплохо говорит.

— Рад, что Круговой всё-таки дошёл до ЦСКА?

— Вот, ещё один трансфер — Круг! Я его знаю ещё с «Уфы». Даня — очень сильный игрок, с отличной скоростью, передачей, ударом. Хорош на мяче.

— На связи были во время его ссылки в «Зенит-2»?

— Да, через Ваньку переписывались, общались, поддерживали. Он приезжал к нам в гостиницу, когда мы в Питере играли. Поболтали. Он готовился к переходу в ЦСКА и приехал в хорошей форме.

— Вы-то с Обляковым его выбор наверняка одобрили?

— Конечно. Сказали: приходи, всё покажем и расскажем, тебе понравится. Он доволен. Влился в коллектив точно.

Данил Круговой в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сильно Круговой изменился со времён «Уфы», посерьёзнел?

— Думал об этом и не смог вспомнить, каким он был в «Уфе». Но я думаю, 100% изменился. Стал профессиональнее относиться к своему телу, организму.

— Удивлен, как закончилась история Марио в «Зените»?

— Я только видел новость, что он не продлил контракт.

— Всё, распростились.

— Я даже не углублялся в тему. Значит, такое решение клуба и игрока.

— Не надо было ему практически родной ЦСКА оставлять?

— Это его решение было. Он выбрал такое.

— В ЦСКА прошлого созыва молодых «строили» Березуцкие, Игнашевич. Ты уже можешь «напихать»?

— Наверное, всё-таки не «напихать», а подсказать и направить. На тренировках, если кто-то недорабатывает, могу высказать, и не только я, а много кто. Это нормальный подсказ, если человек не выкладывается. А если он ещё и играет в двусторонке за твою команду — тем более.

— У тебя уже полторы сотни матчей за ЦСКА — серьёзный уровень?

— Могу ответить так: хочу ещё большего. В два-три раза.

— Готов повторить путь тёзки Акинфеева?

— Да, хотелось бы. Но прошлый год выбил меня на 25 матчей из-за травмы.

Что случилось в Суперкубке и почему Дивеев тянул с операцией

— Последняя травма лодыжки — самая длинная в твоей карьере: около 200 дней вне игры. Тяжело перенёс этот период?

— Первые недели две — да. Меня подбадривал Игорь Степанов: рассказывал про травмы и как надо к ним относиться. Учил не переживать из-за того, что команда играет, а ты не можешь ей помочь. Раз уже случилась такая неприятность и вылетел на пять-шесть месяцев, нужно спокойно и планомерно готовиться. Он предупреждал, что в первый месяц будет особенно тяжело, он будет казаться бесконечным. Так и произошло. Первые две-три недели было тяжеловато морально, а потом — нормально. Меня все поддерживали — тренерский штаб, игроки, врачи. Подкалывали: «Чего лежишь на кушетке? Вставай и беги». Отшучивался: «Я бы с радостью, но не могу». Постепенно вливался в рабочий процесс.

Игорь Дивеев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Федотов поначалу был оптимистичен: «У Дивеева заклинило голеностоп, поэтому замена вынужденная. Надеемся, что там не будет травмы». Что случилось на самом деле?

— Так и было. Галик заклинило так, что его не мог разогнуть. Когда били пенальти, я чуть-чуть расходился и чувствовал себя нормально. Но хрящ между костями гулял. Если определённым образом перевернётся — идёт воспаление и нога блокируется. Полсезона точно с этой проблемой играл. Всё началось с перелома ноги в матче с «Торпедо». От этой травмы я восстановился, однако начались неприятности с голеностопом. На ровном месте хрящ мог вылететь, даже при ходьбе. Были моменты в тренировочном процессе: хоп — заклинило, и я уходил с поля, ничего не мог сделать. Сколько мог — терпел. Но уже в перерыве матча с «Зенитом» понял, что больше не могу. После игры сказал Николаевичу [доктору Безуглову]: «Давайте уже сделаем операцию. Понимаю, что выпаду на долгий срок — пять-шесть месяцев. Однако я уже психологически устал с этим бороться».

— До этого можно было не доводить?

— Задавался таким вопросом. В матче с «Уралом», уже зимой, у меня начал галик болеть. Сделали МРТ, выявили проблему с хрящом. Можно было тогда сделать операцию, но я слишком хотел играть. А сейчас уже вопрос стоял, когда оперироваться: после окончания сезона или после Суперкубка. Хотя после «Краснодара» у меня ничего не болело, а после «Зенита» — схватило.

— После такой паузы не было боязни в первых матчах?

— Была. Я понимал, что не успеваю в каких-то моментах. Как будто опыт ушёл, бегал, как какой-то электровеник, туда-сюда. Было тяжеловато в плане игрового мышления: как перестраиваться, правильно разворачивать корпус. Со временем, через тренировки, товарищеские игры стало легче. Сейчас уже всё более-менее. Нет такого, что могу потеряться на поле или дать сопернику легко обыграть меня один в один, как было в Сочи. Понятно, что кто-то шустрый и сейчас может меня обыграть, но такого, как раньше, нет, когда просто «зависал» в игре. Сразу после травмы мозг не сразу соображал, когда и как начинать движение.

— Когда в марте 2024-го ты неудачно приземлился в Ростове, дурные мысли в голову не полезли?

— Там совсем другое было. Но в моменте испугался: что это такое? Приземление было точно такое же, как против «Торпедо». Попробовал пошевелить голеностопом — получилось. Но дискомфорт был. После матча Безуглов успокоил: «Не переживай, всё нормально». МРТ показала ушиб: кость о кость ударилась. После недели покоя всё прошло.

— Но до сборной ты тогда не доехал?

— Я ездил в сборную, показался врачам, поговорил с Георгичем. Карпин сказал: «Смысл нам брать травмированного игрока — езжай, спокойно восстанавливайся, будешь хорошо играть — на следующий сбор вызовем».

Почему армейцы так много пропускали в концовках и кто в команде круче всех тащит пенальти

— Сезон-2022/2023 — серебро РПЛ и Кубок, 2023/2024 — шестое место и полуфинал. В чём причины такой просадки?

— В чемпионате очень много очков отдали в концовках. Слишком много ничьих было. Из 12 — штук пять необязательных. От того же «Факела» в Воронеже на 90+3-й пропустили. «Оренбург» на четвёртой компенсированной минуте отыгрался — защитник хорошо попал. Если бы эти 10 очков взяли — уже были бы в тройке. А из Кубка по пенальти вылетели.

— Разобрались в причинах «поздних» пропущенных мячей?

— Концентрация. Невнимательность. Где-то чуть-чуть расслаблялись раньше времени. Такое бывает, но если так часто — значит, что-то тут не так.

— Боязнь последних минут не развилась у команды?

— Страха не было. Но сейчас Марко часто повторяет под конец тренировки: «Полная концентрация, подсказ!» Последнюю минуту двусторонки требует проводить максимально внимательно. Есть такой плюс у Николича. Когда после Ростова обсуждали игру с пацанами, сошлись во мнении, что боязни концовки не было. Хозяева бросили все силы, чтобы забить, но мы спокойно отзащищались в последние минуты. 100-процентных моментов у них и не было.

— Весной уже целенаправленно делали упор на Кубок?

— Мы и на чемпионат упор делали — не делили турниры. У нас один состав и там, и там играл. Ротации практически не было.

— Кубковое поражение в Питере по пенальти — самый тяжёлый удар в сезоне?

— Наверное, да. Понятно, что в чемпионате за два-три тура до конца мы уже ни за что не боролись. Хотелось взять Кубок, и мы понимали, что есть все шансы. «Зенит» не «Зенит», любую команду можно побеждать. И в чемпионате мы это сделали. И дома на Кубок хорошо с ними играли, Ерохин только в конце сравнял счёт. В Питере пришлось сложнее. Славка Тороп травму получил. Но у «Зенита» всё равно не было явных моментов. А пенальти — это лотерея. Я спокойно к этому отношусь. Если ты уверен — бей, если нет — дай другому. Да, обидное поражение. Хотелось забрать Кубок. Если бы обыграли «Зенит», «Балтику» прошли бы точно.

— С Акинфеевым всё могло сложиться иначе?

— Наверное, да. Но Вовчик тоже молодец. Первый матч за ЦСКА — против «Зенита», при 65 тысячах зрителей, но он вышел и очень уверенно сыграл. На выходах хорошо сработал, в Изидора врезáлся. Молодец! Мне могут не поверить, но говорю абсолютно честно: по пенальти Шайхутдинов, возможно, сильнейший в нашей команде. Они с Чаловым часто спорили на шоколадку: забьёт Федя пять из пяти или нет? И Вовчик два-три удара стабильно тащил. Я был уверен, что в Питере он что-то да отобьёт. Наверное, просто не хватило опыта таких матчей. Или давление трибун сказалось. Однако он всё равно большой красавец — отыграл отлично.

«Зенит» — ЦСКА. Владимир Шайхутдинов против Вильсона Изидора Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Акинфеев для Шайхутдинова с Торопом — как папа?

— Да, Игорь постоянно им подсказывает, как действовать в том или ином эпизоде.

— Ты обрадовался новости о продлении контракта Игорем?

— Конечно, обрадовался. Игорь — очень хороший вратарь. Благодаря ему я понял, как правильно играть в обороне и перекрывать ворота. Я много раз об этом рассказывал: когда только пришёл из «Уфы», Игорь советовал — ты один угол закрой, а я — другой. А сколько сейвов он совершал, те же пенальти! Думаю, все обрадовались, что он остался с нами.

— Ты всегда на железнодорожных выездах одно купе с Чаловым делишь или бывают варианты?

— До этого ездили я с Ванькой, а Федя — с Кучаевым. Теперь Обляков с Кругом путешествует, а я — с Чаловым. Всё равно все вместе в одном купе — только спать ложимся в разных (смеётся).

— Чем убиваете время?

— Кто-то смотрит сериалы, кто-то играет на приставке, кто-то в карты, кто-то в нарды. Я на ночь могу фильм посмотреть или книгу почитать.

— Что из последнего впечатлило?

— Из последнего прочитал «Сияние» Стивена Кинга. Очень понравилось. Сейчас начал книгу «Монах, который продал свой «Феррари» Робина Шармы. Интересно.

— Никакой язык не учишь?

— Стараюсь учить английский, но пока на это не очень много времени.

— В какой-то момент казалось, что ты чуть ли не первый в очереди на трансфер в Европу. Остаётся ли такая цель/мечта?

— Да, конечно. Хочется поиграть в Европе и против сильных игроков. Но в прошлом году меня травма подкосила. Сейчас будем набирать и выходить на пик формы. Может быть, что-то и будет. Или не будет — кто его знает?

— А до травмы что-то было?

— Не знаю. Это вопросы к Олегу, агенту. Он всё знает.

— Буквально на днях он сказал, что интерес из-за рубежа есть, но вам это неинтересно сейчас. Не тот уровень?

— А я, кстати, этого не видел. Если появятся реальные предложения, он мне скажет, и мы обсудим, что и как. Я до сих пор не знаю про «Арсенал»: правда это или выдумка?

— Полтора года назад ты говорил, что готов играть в Италии. И сейчас так считаешь?

— Да.

— Следишь за Серией A?

— Слежу за Якой Бийолом.

— Только?

— Не только, конечно. Но мы с Якой играли вместе. Он пришёл опорным, при Гончаренко выходил даже нападающим. Алексей Березуцкий его перевёл в защиту. Сезон мы отыграли в обороне точно. Мне интересно наблюдать, как он там справляется. Видно, что потихонечку растёт. Серьёзный показатель — недавний Евро. Бийол был одним из лучших защитников на турнире.

— Огласишь список стран, интересных тебе в профессиональном плане?

— Англия, Италия, Франция.

— Если бы позвали, как Миранчука, в Штаты, поехал бы?

— Не буду говорить ни нет, ни да. Но вряд ли.

— Чисто из-за уровня лиги?

— В том числе. Всё-таки МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть.

— Не тянет открыть для себя совершенно иную культуру?

— Это можно и в отпуске сделать.

— Ты был в США?

— Нет, но хотелось бы съездить, посмотреть. Смотрю разные видео про Штаты в YouTube. Костя Кучаев зимой ездил туда, рассказывал про разные штаты.

— А в условный «Гавр» по примеру Кузяева пошёл бы?

— Интересный вопрос. Я бы подумал, посоветовался бы с агентом, родителями, женой.

— Насколько для тебя важен финансовый аспект?

— Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трёх. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать — они ведь тоже оценивают тебя как игрока.

Как изменилась сборная России за три года после Хорватии

— У тебя в соцсетях всего две фотографии: победа над Словенией и с Кубком России. Это пока самые яркие моменты карьеры?

— Просто не пользуюсь «Инстаграмом» (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»). Напрягает включать/выключать VPN. Зачем мне это? Лучше в YouTube что-то посмотрю или книжку почитаю. Поэтому у меня в аккаунте всего две фотографии. Вообще не знаю, что там происходит — сколько подписок, лайков, сообщений в директе. Не вспомню, когда последний раз туда заходил. Если только Reels кто-то сбросит: «Дивей, смешное видео — зайди посмотри».

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— Как раз в Словении ты и забил пока единственный гол за сборную.

— Больше вспоминается замена на 26-й минуте — я там сломался. На предыгровой тренировке выносил мяч, и у меня щёлкнуло в паху. Думал, пройдёт, никому ничего не говорил. Вышел на игру и не смог доиграть до перерыва.

— Последний на данный момент официальный матч сборной — в Хорватии в ноябре 2021-го — сегодня не кажется чем-то из прошлой жизни?

— Кажется. Как футболист скажу: очень хочется сыграть на чемпионате Европы или мира, в Лиге наций, даже в отборочном турнире. Просто хочется поиграть в турнирной сетке.

— Помнишь свои эмоции от первого приезда в сборную?

— Как это давно было! В первый раз Станислав Саламович вызвал меня на Молдавию перед Евро. Конечно, у меня была мечта попасть в сборную. Был немножко взволнован. Не знал, как себя вести, как к кому подойти.

— Какой ты обнаружил сборную спустя почти три года?

— Вообще всё новое — и тренерский штаб, и медицинский. Полностью команда поменялась. Это нормально. Зато большой круг общения.

— Из той «сплитской» основы против белорусов вышли только двое — Сафонов и Дивеев.

— А Баринова не было?

— В старте — нет.

— Время летит…

Матвей Сафонов и Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— За Сафонова рад?

— Очень рад. Молодец. Надеюсь, что он будет играть. Мне прямо очень интересно, каково там в плане нагрузок и вообще всего. Думаю, когда приедет в сборную — расскажет. Жду не дождусь, когда он начнёт играть за «ПСЖ».

— В плане накала борьбы контраст между Хорватией-2021 и Беларусью-2024 сумасшедший?

— Команда у белорусов хорошая, но понятно, что в плане интенсивности и быстроты принятия решений уровень немного ниже. И в плане игры было легко в Минске. Я считаю, главное, что сыграли. Нужно собираться, чтобы тренерский штаб смотрел игроков и выбирал состав. Чтобы когда что-то хорошее произойдёт, мы были готовы играть на результат для турнирной таблицы. Сборной нужны игры, и как можно больше. Насколько я слышал, в сентябре намечается парочка.

— Тебе всё равно, с кем играть?

— Конечно. Пока всё равно. Лишь бы просто играть в сборной. Плюс повидать пацанов, поболтать, узнать, у кого как дела в клубах.

— Есть надежда, что ещё застанешь официальные матчи и большие турниры действующим футболистом?

— Я надеюсь, они будут скоро.

— С Карпиным тебе легко работается?

— Да, и я объясню почему. Он чётко доносит, что ты должен делать, и ты это делаешь. И понятно, нужно следить за своим телом. Ты профессионал и должен соответствующим образом себя готовить. Говорит: «Ты же в машину 100-й бензин заливаешь. Заправишься 92-м — и она заглохнет». Я с ним полностью согласен.

Игорь Дивеев и Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— У тебя бывают проблемы с лишним весом?

— Бывает, из отпуска привозишь два-три лишних килограмма, но потом потихоньку скидываешь. Я уже знаю свой организм и знаю, как с ним обращаться. Когда был травмирован, без тренировок, аэробной работы вес даже снижался. Многое зависит от питания.

— Четыре года назад у тебя не было своей квартиры — теперь есть?

— Да, купил около «ВЭБ Арены».

— Тогда ты говорил: «Девушка мне сейчас не нужна. Не хочу отвлекаться от футбола». Как понимаю, семейное положение тоже изменилось?

— Да, изменилась личная жизнь.

— Как вы познакомились?

— Через Костю Кучаева и Лену Радионову. Это их знакомая, подруга. Я с ней списался, и начали общаться. Теперь всё здорово и замечательно.

— Она тоже фигуристка?

— Нет, не из спорта.

— Личную жизнь не выставляешь напоказ?

— А зачем?

— Болельщикам всё интересно.

— Кто знает, тот знает. У неё есть какие-то фотки, я соцсетями вообще не пользуюсь. Не привлекает меня это.

— Твои друзья Чернов, Обляков, Кучаев уже отцы. У тебя нет таких планов?

— Может быть, есть. А может, и нет. Думаем. Сохраним это пока в секрете.