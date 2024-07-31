Кого из тренеров РПЛ первым отправят в отставку?

В РПЛ прошло всего два тура, поэтому ещё рано делать глубокие выводы об игре команд в новом сезоне. Однако мы уже привыкли, что в российском футболе тренерские головы могут слетать очень быстро. Вполне возможно, совсем скоро состоятся первые отставки. Чей уход кажется вам самым реальным?
Принимайте участие в голосовании и выбирайте ваш вариант. В этом рейтинге – все 16 тренеров РПЛ. Хотя в отставку некоторых из них сейчас почти невозможно поверить. Делитесь своим мнением в комментариях.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Саша Илич, «Пари НН»
Будущее сербского тренера «Пари НН» действительно вызывает вопросы. В первых двух турах нового чемпионата нижегородцы потерпели два домашних поражения с общим счётом 2:7. Правда, Илич недолго работает с командой – с мая этого года. В прошлом сезоне он спасся с «Пари НН» от вылета в стыковых матчах благодаря победе в Туле – пока своей единственной с Нижним.
Мурад Мусаев, «Краснодар»
Старт «быков» в новом сезоне можно назвать разочаровывающим. Вице-чемпион вчистую проиграл «Зениту» в Суперкубке России, а затем начал в РПЛ с двух ничьих – выездной с «Ахматом» и домашней с махачкалинским «Динамо». Но главное — качество игры у «Краснодара» не «краснодарское», не фирменное. Мусаев вернулся в клуб ещё в марте 2024-го, однако процесс перестройки стиля затянулся. Впрочем, Сергей Галицкий, как мы помним, доверяет своему тренеру.
Игорь Черевченко, «Факел»
Неудачный старт «Факела», причём не только по результатам, но и по игре, наверняка неприятно удивил руководство клуба. В 1-м туре воронежцы проиграли «Динамо» (1:3), быстро пропустив три мяча, а во 2-м испортили открытие нового домашнего стадиона поражением от новичка элиты – «Акрона» (0:2). В Кубке России воронежцы уступили «Зениту» (0:3). Черевченко работает с командой с апреля и пока в семи матчах одержал лишь одну победу.
Франк Артига, «Химки»
Испанский тренер работает в «Химках» с нынешнего лета, он сменил неожиданно отправленного в отставку Андрея Талалаева, который выиграл с командой Первую лигу. Пока Артиге похвастаться нечем. В двух домашних матчах химчане взяли лишь очко: сыграли вничью с другим новичком РПЛ, махачкалинским «Динамо» (1:1), и были близки к крупному поражению от «Спартака» (1:3). Вряд ли руководству нравится футбол команды.
Деян Станкович, «Спартак»
Для Станковича, который, несомненно, будет самым обсуждаемым тренером РПЛ, первые два матча в России получились совсем разными. Если в Оренбурге его команда выглядела плохо и потерпела заслуженное поражение со счётом 0:2, то в Химках уверенно победила новичка элиты – 3:1. Деян возглавил «Спартак» за месяц до старта чемпионата России. Как долго серб продержится во главе красно-белых?
Игорь Осинькин, «Крылья Советов»
Старт сезона у «Крыльев Советов» не задался – два домашних поражения с общим счётом 1:7. В такой ситуации стоит напрячься любому тренеру. Осинькин работает с самарской командой с лета 2020 года. За это время вернул Самару из Первой лиги в элиту, доходил до финала Кубка России, а в РПЛ лучшим результатом было восьмое место.
Михаил Галактионов, «Локомотив»
«Локомотив» начал чемпионат с победы над «Акроном» (3:2) и поражения от «Динамо» (1:3). Выигранный матч мог сложиться по результату хуже, а проигранный – лучше. Пока не хватает стабильности, но ведь команда потеряла летом с десяток игроков! Галактионов тренирует «Локомотив» с ноября 2022 года, и железнодорожники при нём прогрессировали, так что поводов для отставки как будто бы и нет.
Заур Тедеев, «Акрон»
У «Акрона» получился хороший старт в РПЛ. Тольяттинцы дали бой «Локомотиву» в Москве, уступив с минимальным счётом 2:3, а затем победили «Факел» в Воронеже — 2:0. Немного смазало впечатление крупное поражение от «Рубина» (0:4) в Кубке России. Играет команда симпатично, так что руководство должно быть сейчас довольно работой тренера. Тедеев принял «Акрон» в конце 2023 года и вывел в элиту, победив в стыковых матчах.
Магомед Адиев, «Ахмат»
Адиев вернулся в родной город в апреле этого года, чтобы спасти «Ахмат» от вылета. С задачей справился – команда выдала серию побед. В нынешнем чемпионате грозненцы под его руководством стартовали с двух ничьих, которые тоже можно оценить скорее положительно. Дома «Ахмат» не уступил претенденту на титул – «Краснодару» (1:1), а на выезде – «Оренбургу» (0:0), растерзавшему туром ранее «Спартак».
Хасанби Биджиев, «Динамо» Мх
Махачкалинское «Динамо» успешно для дебютанта РПЛ начало чемпионат. Команда Биджиева добыла две выездные ничьи. В 1-м туре динамовцы были близки к победе над «Химкими», вели в счёте, но сыграли 1:1. Во 2-м туре по игре смотрелись интереснее «Краснодара» и не пропустили — 0:0. Предпосылок для смены тренера пока нет. Хотя в межсезонье наверняка были опасения.
Сергей Семак, «Зенит»
Наверное, должно случиться что-то невероятное, чтобы первым в РПЛ был отправлен в отставку Семак. Он возглавляет «Зенит» с лета 2018 года, выиграл все шесть чемпионатов с петербургской командой и 13 трофеев в сумме. Нынешний сезон начал с завоевания Суперкубка России и двух крупных выездных побед в РПЛ с одинаковым счётом 4:0, а также победы в Кубке России над «Факелом» (3:0).
Рашид Рахимов, «Рубин»
У «Рубина» старт нынешнего чемпионата получился совсем разным по результатам. В 1-м туре казанцы победили на выезде «Пари НН» (4:2), а во 2-м крупно проиграли дома «Зениту» (0:4). В Кубке России разгромили «Акрон» (4:0). В общем-то, чего ждали от этих матчей, то и получилось. Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года, вернул команду в РПЛ и сделал её твёрдым середняком.
Марко Николич, ЦСКА
Сербский тренер, возглавивший ЦСКА в межсезонье, пока вроде бы не даёт никаких поводов для увольнения. Николич не создавал конфликтов из-за трансферов, по крайней мере, публично. Армейцы под его руководством достаточно хорошо стартовали: увезли ничью из Ростова-на-Дону и разгромили «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Кажется, всё идёт по плану.
Давид Деограсия, «Оренбург»
У «Оренбурга» получился достаточно хороший старт сезона в РПЛ. В двух домашних матчах команда Деограсии не пропустила ни одного мяча – победила «Спартак» (2:0) и сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). Испанский тренер возглавляет «Оренбург» с августа 2023 года и в целом держит уровень. Если оренбуржцы резко не посыплются, то Деограсии, пожалуй, не грозит отставка.
Марцел Личка, «Динамо» М
У Лички, кажется, всё в порядке с «Динамо», несмотря на серьёзные кадровые проблемы на старте сезона. Бело-голубые одержали две победы над «Факелом» и «Локомотивом» с общим счётом 6:2. Чешский тренер возглавляет динамовцев с лета 2022-го и всего за год создал команду, которая боролась за золото и была в шаге от чемпионства.
Валерий Карпин, «Ростов»
Отставка Карпина – одно из тех событий, в которое трудно поверить в ближайшее время. Только если самому тренеру вдруг настолько надоест совмещать работу в «Ростове» и сборной России, что он решит уйти. Ростовчане хорошо стартовали в новом сезоне, взяв четыре очка. Карпин в команде – с декабря 2017 года (с перерывом на сборную). Трофеев по-прежнему нет, но он поднимал «Ростов» в топ-4.