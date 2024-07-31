Кого из тренеров РПЛ первым отправят в отставку?

В РПЛ прошло всего два тура, поэтому ещё рано делать глубокие выводы об игре команд в новом сезоне. Однако мы уже привыкли, что в российском футболе тренерские головы могут слетать очень быстро. Вполне возможно, совсем скоро состоятся первые отставки. Чей уход кажется вам самым реальным?

Принимайте участие в голосовании и выбирайте ваш вариант. В этом рейтинге – все 16 тренеров РПЛ. Хотя в отставку некоторых из них сейчас почти невозможно поверить. Делитесь своим мнением в комментариях.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.