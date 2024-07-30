Необычные участники Кубка России: клуб в честь ТЦ, команда Старкова и любители из посёлка

Кубок России стартует не только в Пути РПЛ, где сыграют команды элитного дивизиона. Но и в Пути Регионов, где выступят в том числе и любительские клубы. Всего их 13 из 107 участников. Вычёркиваем медийные — и остаётся 10. У каждого своя увлекательная история, а для некоторых турнир станет и вовсе дебютным.

Кто они – любители, которые сыграют в одном из главных футбольных турниров страны?

Клуб из шеститысячного посёлка

«Ильпар» – команда из малочисленного населенного пункта Ильинский в Пермском крае. Население, по данным на 2021 год, составляло чуть больше 6000 человек. Но это не мешает выступать в Перми (преимущественно на стадионе «Гайва») и добиваться результатов. А главное – быть интересными. Например, в официальной группе во «ВКонтакте» у клуба более 2000 подписчиков и очень активная аудитория. В комментариях обсуждают региональные матчи и готовятся ко встрече в Кубке России – с командой «Уралец-ТС».

«Ильпар» существует на частные деньги. А играют там в основном пермяки и парни из области. Их поддерживает местный бизнесмен Андрей Сёмин – сначала клуб играл в чемпионате района, а потом дошёл до федерального уровня. Например, дважды подряд выиграл Кубок РФС среди любительских клубов – такое не удавалось никому. В прошлом году «Ильпар» дебютировал в Кубке России. Правда, на стадии 1/256 уступил «Торпедо» из Миасса. В этот раз новый шанс установить историческое достижение.

«Ильпар» Фото: vk.com/fcilpar

Отсылка к Тьерри Анри?

Ещё одна интересная «локал тим» представляет Владивосток. Там после смерти «Луча» появилось много молодых и не только игроков, которые нуждались в клубах. Одним из таких стал «Анри». Нет, название не в честь знаменитого нападающего сборной Франции. Всё куда круче – своим именем клуб обязан знаменитому Авеню Анри Мартена в Париже. А ещё торговому центру «Анри», который появился во Владивостоке в 2008 году.

В 2012-м парни стартовали в шестой лиге Владивостока. И с того момента путь только наверх. Пусть и постепенный. В 2021-м – победа в чемпионате Приморского края, а в 2024-м – завоевание Кубка Дальнего Востока. Изначально состав формировался из местных плюс обеспеченных людей, которые любят гонять мяч. Теперь последние поддерживают клуб финансово, приглашая лучших игроков региона. Например, Никита Заморока побеждал с «Лучом» в первом дивизионе ещё в 2005 году, а теперь играет в «Анри». А в Кубке парней ждёт региональное дерби с местными данамовцами.

Социальный проект строительной компании

Город Димитровград тоже не может похвастаться большим количеством клубов. Но в 100-тысячном городе есть как минимум одна команда, которая хорошо известна. «Оргэнергострой» – детище одноимённой строительной компании, однако в соцсетях отмечают, что это любительский проект, но с профессиональным подходом. За несколько лет существования «Оргэнергострой» выигрывал Кубок Поволжья и становился вторым в чемпионате региона. И во второй раз участвует в Кубке – в прошлом году вылетели уже в первом раунде. В этот раз задача пройти как можно дальше.

Звёзд в команде нет. Клуб ориентируется на местных футболистов, расширяя диапазон поиска разве что на область. Но среди игроков всё по классике – там и врач-ветеринар, и СЕО-специалист, и инженер.

Череповецкий бомбардир

«Череповец-СШОР Витязь» – как и «Оргэнергострой» – единственная команда в своём городе. Хотя население Череповца почти 300 тысяч человек. Клуб был создан в 2011-м году, потом на его базе появился центр развития футбола и даже был заключён договор о сотрудничестве со «Спартаком». Больших футболистов через эту систему не прошло. А самым известным представителем Череповца в РПЛ, вероятно, является Евгений Макеев, который оказался в «Спартаке» ещё до создания клуба в родном регионе.

Для команды предстоящий матч с вологодским «Динамо» – дебютный в Кубке России. И в составе есть локальные легенды – например, Антон Балашов забил более 200 мячей за «Череповец» и даже играл в академии «Локомотива», но большая карьера у парня не сложилась. Есть и ребята, которые выполняют несколько функций одновременно: Артём Дёмин – массажист и защитник. Есть и свой талисман – 16-летний Арсений с детства ходил на матчи команды, а теперь работает в клубе администратором.

Матчдэй не хуже, чем в РПЛ

Этот клуб давно мог стать профессиональным. Но этого пока не случилось. «Темп» был создан в 2020 году и сразу показал мощную организационную структуру. Там и взрослая команда, и молодёжка, и детская школа – напоминает ранний «Краснодар». Руководство хочет возродить традиции прошлого, когда «Темп» считался главным клубом Алтайского края.

«Темп» Фото: fctemp.ru

Главный тренер команды – Иван Старков, бывший футболист «Локомотива», «Ростова» и «Химок». Играет команда на современном стадионе, однако в прошлом розыгрыше всё это не помогло. «Темп» уступил уже в первом раунде барнаульскому «Динамо». Но в этот раз не хочется вылетать так просто. А потому клуб привлекает в помощь болельщиков. А матчдэй на любительском уровне точно сравнится с профессиональным: перед игрой с тем же соперником анонсировали выступление кавер-группы «Триггер Бэнд», конкурсы и подарки партнёрских компаний, спортивные игры, фастфуд, шашлыки и разнообразные напитки.

И как в такой атмосфере можно проиграть?