Кто после двух туров должен предъявлять арбитрам больше остальных?

Против двух клубов серьёзно ошиблись, а «Спартаку» помогает VAR. Таблица ошибок судей РПЛ

Во 2-м туре РПЛ не обошлось без судейских ошибок. Впрочем, в большинстве случаев арбитры исправили косяки с помощью VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок. Например, в 1-м туре была только одна грубая ошибка.

Таблица ошибок судей после 1-го тура.

Ошибки судей во 2-м туре

И в этом туре была только одна ошибка. Евгений Кукуляк неправильно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Крыльев Советов» Роману Евгеньеву в матче с «Ростовом» (1:3).

Игорь Федотов футбольный арбитр «Карточка (вторая жёлтая) показана за срыв перспективной атаки рукой. Но тут не было срыва перспективной атаки, это обычный фол. За игру рукой наказывают карточками в двух случаях – когда забивается гол и когда срывается перспективная атака. Тут не было ни того, ни другого».

Таблица ошибок судей после 2-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Локомотив» 0 0 0 «Спартак» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Химки» 0 0 0 «Динамо» Мх 0 0 0 «Акрон» 0 0 0 «Ростов» 0 1 +1 «Факел» 0 1 +1

Таблица ошибок, исправленных VAR

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Рубина» только после того, как сбегал к монитору. Это было в первом тайме матча казанского клуба с «Зенитом» (0:4).

Евгений Буланов изменил два решения в матче «Факел» — «Акрон» после вмешательства VAR. Сначала он заменил красную карточку для защитника воронежцев Сергея Божина на жёлтую, а потом удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова.

Евгений Буланов отменил два решения с помощью VAR Фото: ФК «Факел»

Василий Казарцев дважды поменял решение после того, как сбегал к монитору. Он отменил гол «Химок» в ворота «Спартака» из-за фола Антона Заболотного, а потом назначил пенальти в пользу красно-белых, поскольку на Манфреде Угальде нарушили правила в штрафной площади подмосковного клуба.