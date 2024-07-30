Против двух клубов серьёзно ошиблись, а «Спартаку» помогает VAR. Таблица ошибок судей РПЛ

Во 2-м туре РПЛ не обошлось без судейских ошибок. Впрочем, в большинстве случаев арбитры исправили косяки с помощью VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок. Например, в 1-м туре была только одна грубая ошибка.
Таблица ошибок судей после 1-го тура.
Ошибки судей во 2-м туре
И в этом туре была только одна ошибка. Евгений Кукуляк неправильно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Крыльев Советов» Роману Евгеньеву в матче с «Ростовом» (1:3).
«Карточка (вторая жёлтая) показана за срыв перспективной атаки рукой. Но тут не было срыва перспективной атаки, это обычный фол. За игру рукой наказывают карточками в двух случаях – когда забивается гол и когда срывается перспективная атака. Тут не было ни того, ни другого».
Таблица ошибок судей после 2-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Химки»
|0
|0
|0
|«Динамо» Мх
|0
|0
|0
|«Акрон»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|0
|1
|+1
Таблица ошибок, исправленных VAR
Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Рубина» только после того, как сбегал к монитору. Это было в первом тайме матча казанского клуба с «Зенитом» (0:4).
Евгений Буланов изменил два решения в матче «Факел» — «Акрон» после вмешательства VAR. Сначала он заменил красную карточку для защитника воронежцев Сергея Божина на жёлтую, а потом удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова.
Евгений Буланов отменил два решения с помощью VAR
Фото: ФК «Факел»
Василий Казарцев дважды поменял решение после того, как сбегал к монитору. Он отменил гол «Химок» в ворота «Спартака» из-за фола Антона Заболотного, а потом назначил пенальти в пользу красно-белых, поскольку на Манфреде Угальде нарушили правила в штрафной площади подмосковного клуба.
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Химки»
|2
|2
|0
|«Факел»
|1
|1
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Динамо» М
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2