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Против кого судьи чаще ошибались во 2-м туре РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо М, Краснодар, Локомотив

Против двух клубов серьёзно ошиблись, а «Спартаку» помогает VAR. Таблица ошибок судей РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Кто после двух туров должен предъявлять арбитрам больше остальных?

Во 2-м туре РПЛ не обошлось без судейских ошибок. Впрочем, в большинстве случаев арбитры исправили косяки с помощью VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Выбираем лучшего футболиста тура:
Новичок «Спартака», лидер «Динамо» или звезда «Акрона». Кто лучший футболист 2-го тура РПЛ
Рейтинг
Новичок «Спартака», лидер «Динамо» или звезда «Акрона». Кто лучший футболист 2-го тура РПЛ

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок. Например, в 1-м туре была только одна грубая ошибка.

Таблица ошибок судей после 1-го тура.

Ошибки судей во 2-м туре

И в этом туре была только одна ошибка. Евгений Кукуляк неправильно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Крыльев Советов» Роману Евгеньеву в матче с «Ростовом» (1:3).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Карточка (вторая жёлтая) показана за срыв перспективной атаки рукой. Но тут не было срыва перспективной атаки, это обычный фол. За игру рукой наказывают карточками в двух случаях – когда забивается гол и когда срывается перспективная атака. Тут не было ни того, ни другого».

Как судьи отработали в остальных матчах 2-го тура:
«Сильно бы наказал арбитра за эту клоунаду». Обзор судейства 2-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Сильно бы наказал арбитра за эту клоунаду». Обзор судейства 2-го тура РПЛ

Таблица ошибок судей после 2-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М10-1
«Крылья Советов»10-1
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Локомотив»000
«Спартак»000
ЦСКА000
«Рубин»000
«Ахмат»000
«Оренбург»000
«Пари НН»000
«Химки»000
«Динамо» Мх000
«Акрон»000
«Ростов»01+1
«Факел»01+1

Таблица ошибок, исправленных VAR

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Рубина» только после того, как сбегал к монитору. Это было в первом тайме матча казанского клуба с «Зенитом» (0:4).

Евгений Буланов изменил два решения в матче «Факел» — «Акрон» после вмешательства VAR. Сначала он заменил красную карточку для защитника воронежцев Сергея Божина на жёлтую, а потом удалил нападающего «Факела» Евгения Маркова.

Евгений Буланов отменил два решения с помощью VAR

Евгений Буланов отменил два решения с помощью VAR

Фото: ФК «Факел»

Василий Казарцев дважды поменял решение после того, как сбегал к монитору. Он отменил гол «Химок» в ворота «Спартака» из-за фола Антона Заболотного, а потом назначил пенальти в пользу красно-белых, поскольку на Манфреде Угальде нарушили правила в штрафной площади подмосковного клуба.

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»02+2
«Акрон»12+1
«Зенит»01+1
«Химки»220
«Факел»110
«Краснодар»000
«Динамо» М000
ЦСКА000
«Ростов»000
«Крылья Советов»000
«Ахмат»000
«Оренбург»000
«Пари НН»000
«Рубин»10-1
«Локомотив»10-1
«Динамо» Мх20-2
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