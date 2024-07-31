12 известных российских футболистов, которые всё ещё сидят без работы. Фамилии впечатляют!

Марио Фернандес не продлил контракт с «Зенитом» и, по словам журналиста Фабио Алейшо, вернулся в Бразилию — в том числе в ожидании камбэка в РПЛ. Правый защитник так и не заговорил по-русски, поэтому его трудно воспринимать россиянином. Но наш паспорт у него всё-таки есть, да и гол хорватам в четвертьфинале ЧМ незабываем.

На рынке свободных агентов из России Фернандес не одинок. В том числе среди тех, кто играл за сборную России или был к ней близок. Кое-кого вы наверняка прекрасно помните, а кого-то, возможно, уже подзабыли. Собрали самых известных.

Артём Дзюба, 35 лет

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб — «Локомотив»

Трансферная стоимость — € 2 млн

В прошлом сезоне Артём совсем не блистал: оформил 4+4 в 26 матчах и при этом практически не играл весной. С поиском новой работы дела тоже не складываются: ведущим российским клубам он не нужен, а те, что поскромнее, опасаются его токсичности:

«Брать человека, с которым было бы сложно всем: президенту, главному тренеру, спортивному директору… У нас и так много своих проблем. У меня нет к Артёму никакого предвзятого отношения. Он великий футболист, никто не будет этого отрицать. Но всему приходит своё время», — слова президента «Оренбурга» Василия Еремякина для «РБ Спорт».

Самый очевидный для Дзюбы вариант — переезд в «Шанхай Шэньхуа» к Леониду Слуцкому. Но он возможен только зимой — из-за регламента китайской лиги и перебора в команде легионеров. Осталось найти практику до января. Хотя и без неё он наверняка заискрит в Китае — конкуренция там уже не такая сочная, как в былые времена.

Георгий Джикия, 30 лет

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб — «Спартак»

Трансферная стоимость — € 3,5 млн

После переезда в Москву Срджана Бабича Георгий плотно присел на лавку и за весь сезон провёл только 12 матчей. А тут и контракт со «Спартаком» как раз завершился. Казалось, опытного защитника подберёт другая столичная команда. Тем не менее прошло уже два тура, а он по-прежнему в поиске.

Джикию очень хотят подписать махачкалинские новички РПЛ: «Мы Жору ждём. Если он придёт, для нас это будет большой-большой успех. Когда мы виделись, я сказал — приходи к нам. Гаджи Муслимович [Гаджиев] Георгию тоже сказал это», — сообщил «РБ Спорт» гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов.

При этом агент Георгия Вадим Шпинёв дал комментарий «РИА Новости» и отверг подобный трансфер: «Мы не рассматриваем варианты и не ведём переговоры о продолжении карьеры в РПЛ». Всё лето в СМИ всплывают слухи о переезде Джикии в Турцию. Видимо, небеспочвенные, раз по отношению к Премьер-Лиге его представитель настолько категоричен.

Антон Миранчук, 28 лет

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб — «Локомотив»

Трансферная стоимость — € 6 млн

В отличие от Дзюбы и Джикии, Антона с практикой не обижали: он оформил 8+7 за 38 матчей. Очень даже неплохой результат. С ним хотели продлить контракт, вот только не сошлись по условиям — поэтому и расстались.

«Когда мы уходили в отпуск, говорили, что Миранчук и Глушенков — системообразующие игроки. Вокруг них должна строиться игра. Естественно, я знал, что дальше шли переговоры. Не знаю всех деталей, но до последнего надеялись, что ребят удастся сохранить. Даже в последнем контрольном матче Антон вышел в стартовом составе, а решилось всё если не вечером, то на следующий день», — сказал в начале июля главный тренер «Локо» Михаил Галактионов.

Делами Миранчука рулит тоже Шпинёв, и здесь та же ситуация, что и с Джикией — РПЛ не в фаворе. На днях греки из News Pao выдали инфобомбу: якобы «Панатинаикос» заинтересован в Антоне. Там, между прочим, уже играет Юрий Лодыгин. Полузащитника, скорее всего, стоит ждать в европейской лиге. А если не срастётся, в «Локомотиве» ему всегда будут рады. Но есть и другой вариант в РПЛ – с «Динамо». Правда, пока там всё далеко.

Денис Черышев, 33 года

Денис Черышев Фото: veneziafc.it

Последний клуб — «Венеция»

Трансферная стоимость — € 500 тыс.

Карьера во второй итальянской лиге у Черышева-младшего не задалась: если поначалу он ещё более-менее играл, то во втором сезоне отбегал лишь 168 минут в 10 матчах. Возможно, вместо переезда в Италию стоило прописаться в РПЛ — когда к нему был интерес. Теперь его нет. Всё-таки возраст (в этом году исполнится 34) и высокая травматичность берут своё.

«Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры», — рассказал в начале июля агент Дениса Хорди Саллес Sport24.

Занятно, что ещё в мае президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев утверждал для Legalbet про интерес к Черышеву: «Конечно, он нам интересен. Много футболистов могли бы оказаться в «Динамо», но надо, чтобы условия устраивали обе стороны. Нам бы пригодился Денис и на год, и на больше. Он по уровню мастерства соответствует Премьер-Лиге, а для нашей команды тем более. У нас очень много молодёжи, которой ещё надо расти. Такие опытные игроки — как помощники в клубе».

Видимо, не сошлись по зарплате. Возможно, стоит обсудить контракт вновь? Всё-таки уже конец июля, а Денис по-прежнему свободен.

Антон Шунин, 37 лет

Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб — «Динамо» Москва

Трансферная стоимость — € 400 тыс.

Уход Шунина из «Динамо» стал неожиданным. И даже не столько из-за его верности клубу, сколько из-за неплохого уровня. Антон был вполне надёжен, особенно на фоне «привозов» Игоря Лещука, и за 20 матчей прошлого сезона пропустил 26 раз. Голов могло быть и больше. Спасибо в том числе не самой надёжной динамовской обороне.

«Конечно, не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провёл в одном клубе. Думал, что ещё как минимум пару сезонов проведу в команде и буду конкурировать, биться за место основного вратаря. Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично и мог бы ещё принести пользу. Но что есть, то есть», — Шунин не скрывал досаду в интервью «Чемпионату».

Антону предложили работу в академии «Динамо». Он отказался, так как хотел попасть в спортивный департамент бело-голубых. И всё же о финале карьеры опытный вратарь пока не объявил. Значит, заход в другую команду — первый за всю его жизнь — ещё возможен? По нашим сведениям, Шунин ведёт переговоры с двумя представителями саудовской Про-Лиги.

Эльмир Набиуллин, 29 лет

Эльмир Набиуллин Фото: rubin-kazan.ru

Последний клуб — «Рубин»

Трансферная стоимость — € 400 тыс.

В 2023-м у Набиуллина всего три сыгранных матча — причём в Первой лиге. В 2024-м — ни одного. Эльмир находится без клуба уже больше года. А ведь в 2014-м он стал лучшим молодым футболистом страны, с троекратным преимуществом опередив Алексея Миранчука. В 2015-м у казанца была и игра за сборную при Фабио Капелло. Дальше, увы, не пошло.

Неудивительно, что всплывает вопрос о финале карьеры. Левый защитник такой исход в сентябре 2023-го отметал: «О завершении сейчас не думаю. Пока ещё трансферное окно открыто, я в ожидании, в поисках. Предложения есть, пока обдумываю, время есть ещё», — ответил тогда Набиуллин «РБ Спорт».

Прошёл практически год. Ожидание слегка подзатянулось. Неужели это реально финал? Если так, безумно грустно — Эльмиру нет даже 30 лет. Что ж, у него хотя бы есть золотая медаль РПЛ с «Зенитом».

Леон Классен, 24 года

Леон Классен Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последний клуб — «Спартак»

Трансферная стоимость — € 500 тыс.

В 2021-м Классен постоянно играл в австрийской Бундеслиге за «Тироль» и оценивался в € 700 тыс. В Москве же у него не пошло: 32 матча за два с половиной года, и то чаще в Кубке (768 минут против 657 в РПЛ). В результате он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному соглашению, что едва ли не удивило. Хотя отец Леона считает, что тот был не хуже других спартаковских левых защитников.

«Никаких обид на «Спартак» нет вообще. Ему уже и в прошлом году предлагали другие команды. Он всё-таки видел, что не хуже конкурентов. Если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить», — высказался Сергей Классен для «Р-Спорт».

Новый карьерный шаг Леон пока не сделал. Более того, о нём нет даже слухов. Вероятно, футболист ищет новую команду в Германии, откуда он родом. Или в Австрии, где показывал высокий уровень.

Андрей Семёнов, 35 лет

Андрей Семёнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб — «Ахмат»

Трансферная стоимость — € 400 тыс.

Опытный центральный защитник отбегал в предыдущем сезоне 21 матч в статусе капитана и дважды забил. Если бы не травмы, наверняка играл бы чаще. Тем не менее в Грозном с ним решили расстаться — после 10 с половиной лет сотрудничества.

О финише карьеры Семёнов не думает: «Пока ничего в планах нет. Будет понятно через неделю. Завершать, конечно же, не планирую. С «Ахматом» расстались хорошо. Дальше планирую играть», — говорил он «Матч ТВ» в мае.

Возможно, Семёнову что-то и стало понятно, но не остальным: прошло два месяца, а защитник по-прежнему не трудоустроился. Знакомый с ситуацией источник в июне делился с «Чемпионатом» информацией о переговорах Андрея с «Пари НН». И вот команда пропустила семь мячей за два матча. Без него. Может, пора уже объединить усилия?

Станислав Крицюк, 33 года

Станислав Крицюк Фото: gilvicentefc.pt

Последний клуб — «Жил Висенте»

Трансферная стоимость — € 400 тыс.

Ещё в 2021-м Крицюка в «Зените» мучила тяжёлая травма колена: из-за неё он толком не поиграл в Петербурге и спустя сезон вернулся в Португалию. Там, увы, ничего не поменялось. 0 матчей за последние полтора года и статус свободного агента — всё логично. Найти новый клуб в таком положении будет крайне сложно. Лишь бы вообще получилось вернуться в игру. Всё-таки 33 года — возраст для вратаря совсем не критичный.

Недавно ходили слухи о переходе Станислава в «Спартак» — красно-белые как раз искали опытного дублёра. В результате выбор пал на 37-летнего Александра Довбню. Остаётся искать другие возможности.

Дмитрий Полоз, 33 года

Дмитрий Полоз Фото: torpedo.ru

Последний клуб — «Торпедо»

Трансферная стоимость — € 500 тыс.

Прошлый сезон нападающий впервые за долгие годы провёл в Первой лиге. Засверкать не получилось и там: 19 матчей, 0 голов, два ассиста и расторжение контракта с «Торпедо». Причём, по словам президента чёрно-белых Александра Волнушкина, не самое позитивное.

«Жизнь так устроена, что, если с двух сторон нет исполнения тех ожиданий, которые были, рано или поздно происходит расставание. Но я бы не назвал это претензиями. Ожидали ли мы большего от Дмитрия? Да», — высказался он «Чемпионату».

Инсайдов о будущем Полоза столько же, сколько и голов у него в ФНЛ — 0. В РПЛ дела у него шли лучше. Нужно только найти заинтересованный клуб.

Маринато Гильерме, 38 лет

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб — «Локомотив»

Трансферная стоимость — € 250 тыс.

Российский бразилец давно стал вторым выбором в «Локомотиве»: за последний сезон у него только пять матчей — в Кубке. После 17 лет в «Локо» он всё-таки покинул команду, хотя сам этого вообще не планировал.

«Меня сильно удивило, что [руководители клуба] за неделю до окончания сезона позвали меня и сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Это было очень обидно и неожиданно. Я не искал другие клубы. До конца ждал, что они мне что‑то предложат. Проблема не в том, что контракт не продлён, просто говорите открыто. Я считаю, что мне должны были сказать заранее», — горечь вратаря для «Матч ТВ».

Амбиций у Гильерме хватает: он и поиграть ещё хочет, и в России остаться. Весной были слухи про его трансфер в «Химки» — не срослось. Но, как сообщали «Чемпионату», у него намечалась и пара вариантов в Европе.

Никита Иосифов, 23 года

Никита Иосифов Фото: x.com/CDCastellon

Последний клуб — «Кастельон»

Трансферная стоимость — € 400 тыс.

Воспитанник «Локо» переехал в Испанию ещё в 2021 году, когда его талант разглядел «Вильярреал Б». Заиграть не получилось ни там, ни в «Мирандесе» из второй лиги, ни в «Кастельоне» из третьей: суммарно 24 матча на 943 минуты, один ассист и статус безработного. Очень жаль, потому что амбиций хватало.

Никаких слухов о будущем Иосифова нет. Было бы неплохо, если бы его приютил другой испанский клуб. Всё-таки абы кто не забивает за основу «Вильярреала», что Никита сделал осенью 2021-го в матче Кубка Испании.