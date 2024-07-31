В соперниках — «Квант» из Обнинска.

«БроукБойз» дебютируют в Кубке России! Пройдёт ли клуб в следующий раунд? LIVE

Сегодня, 31 июля, состоится матч 1/256 финала Кубка России – медиаклуб «БроукБойз» встретится с «Квантом» на стадионе «Москвич». «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

«Броуки» дебютируют в Кубке России, это четвёртый представитель Медиалиги в истории турнира (после «Амкала», 2DROTS и «Родины Медиа»). Это стало возможным благодаря победе в пятом сезоне Медиалиги (в финале одержали победу над 2DROTS – 3:0).

«Квант» же представляет Вторую лигу Б, команда за последний месяц проиграла всего раз, но зато это случилось как раз перед кубковой игрой. Уступили, кстати, «Строгино», которое вчера встречалось с 2DROTS на аналогичной стадии КР – и проиграло.

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