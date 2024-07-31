А ещё «Химки» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Пари НН».

Вот это да! «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» — ЦСКА в один день в Кубке России! LIVE

Сегодня, 31 июля, состоятся матчи Кубка России – в том числе группового этапа, в котором принимают участие клубы РПЛ. «Химки» примут «Оренбург», в Тушине состоится дерби «Спартак» – «Динамо», ЦСКА приедет в гости к «Краснодару», а «Ахмат» зарубится с «Пари НН».

Химчанам не везёт в Кубке России – дважды выходили в финал турнира, но там проигрывали. У оренбуржцев такой богатой статистики нет, зато в матчах с подмосковным клубом они забивают немало: 19 раз за последние 10 встреч. В Кубке клубы встречались в 2019-м на стадии 1/8 финала, тогда сильнее оказались «Химки» (2:1).

Классика российского футбола. Спартаковцы и динамовцы в последние годы играют друг с другом очень часто: не только в РПЛ, но и регулярно в Кубке России. Были встречи и на групповом этапе в 2023-м, и полуфинал прошлого сезона, и финал-2022. Как правило, голов забивают немало.

В 2023 году ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России по пенальти. Клубу Сергея Галицкого пока не везёт: в главную стадию пробивались неоднократно, но, как те же «Химки», успех пока ни разу не праздновали. Важно помнить, что в матчах между краснодарцами и армейцами уже пару лет не забивается много голов. Может, порадуют на этот раз?

Первая встреча вышеуказанных соперников в Кубке России. До того – только РПЛ. Прямо сейчас фаворитами выглядят грозненцы, ведь они, в отличие от команды Саши Илича, не проиграли бездарно в двух стартовых турах чемпионата России.

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