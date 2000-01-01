Ламин Ямаль показал, как готовится к новому сезону. Видео

Ямаль показал подготовку к новому сезону. Видео

Лучший молодой игрок Евро уже вернулся из отпуска и начал подготовку к новому сезону! 17-летний Ламин выложил «сториз» с подтягиваниями. Соперники «Барселоны», держитесь!