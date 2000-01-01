Ямаль показал подготовку к новому сезону. Видео
Лучший молодой игрок Евро уже вернулся из отпуска и начал подготовку к новому сезону! 17-летний Ламин выложил «сториз» с подтягиваниями. Соперники «Барселоны», держитесь!
Ламин Ямаль показал, как готовится к новому сезону. Видео
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