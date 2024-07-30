Главное о новом клубе Алексея Миранчука в США. В России позавидовали бы такой посещаемости

Алексей Миранчук – новичок «Атланты Юнайтед»! Жаль, конечно, что в топ-лигах Европы стало на одного российского игрока меньше, но теперь есть повод следить за МЛС не только из-за Лионеля Месси и Луиса Суареса. Рассказываем о новой команде нашего легионера.

Что за клуб выбрал Миранчук? «Атланта Юнайтед» уже была чемпионом МЛС

«Атланта Юнайтед» – молодой клуб, он был основан всего 10 лет назад. Основные цвета – красно-чёрные. Руководит клубом 81-летний американский бизнесмен Артур Бланк. Он известен также как владелец команды по американскому футболу «Атланта Фэлконс» и соучредитель The Home Depot – крупнейшей в мире американской торговой сети по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта. За годы существования стоимость «Атланты Юнайтед» существенно выросла. В 2024 году Forbes оценил её в $ 900 млн (второе место в МЛС).

Новая команда Миранчука проводит домашние матчи на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Там же, к слову, играют и «Фэлконс». На футбольных матчах арена, как правило, вмещает 42 500 зрителей, но при необходимости количество мест на трибунах увеличивают. «Атланта Юнайтед» стабильно собирает аншлаги в МЛС. По статистике это самый посещаемый клуб лиги, так что российскому легионеру будет для кого играть.

В МЛС сезон проводится по системе «весна-осень» и завершается серией плей-офф. Участники чемпионата разбиты на две конференции – Восточную и Западную. В первой 15 клубов, во второй – 14. По семь лучших из каждой конференции выходят напрямую в 1/8 финала. А вот команды, занявшие восьмое и девятое место, играют между собой в стыках.

Для «Атланты Юнайтед» первым в МЛС стал сезон-2017. Команда выступила достаточно удачно для дебютанта – заняла четвёртое место в Восточной конференции. Правда, в плей-офф выбыла в первом же раунде, уступив в серии пенальти «Коламбус Крю». И знаете, кто тогда возглавлял «Атланту Юнайтед»? Не кто иной, как любимый тренер Месси – Херардо Мартино, работающий сейчас с Лео в «Интер Майами».

А второй сезон стал самым успешным в истории «Атланты Юнайтед». В регулярном сезоне команда финишировала на втором месте в своей конференции, после чего в плей-офф выбила одного за другим «Нью-Йорк Сити» (1:0 в гостях и 3:1 дома), «Нью-Йорк Ред Буллз» (3:0 дома и 0:1 в гостях) и в финале «Портленд Тимберс» (2:0). Таким образом, в 2018 году «Атланта Юнайтед» взяла свой первый и пока единственный чемпионский титул.

После завоевания золота Мартино ушёл в сборную Мексики, а команду в следующие сезоны возглавляли нидерландец Франк де Бур, аргентинец Габриэль Хайнце и мексиканец Гонсало Пинеда. Кроме того, исполняющим обязанности главного тренера был местный специалист Роб Валентино. В сезоне-2019 «Атланта Юнайтед» снова стала второй в регулярном сезоне, но не добралась до финала плей-офф. А затем результаты ухудшились – 12-е место в конференции, пятое, 11-е и шестое по итогам прошлого сезона.

С кем будет играть Миранчук в «Атланте Юнайтед» и кто его новый тренер

Миранчук подписал контракт с «Атлантой Юнайтед» до конца сезона-2027 (фактически на три с половиной года). В договор включена опция продления ещё на сезон. По данным Transfermarkt, американский клуб заплатит итальянской «Аталанте» за российского полузащитника € 12 млн.

«Мы рады подписать контракт с игроком такого уровня, как Алексей, с игроком, выступающим в европейской топ-лиге, – прокомментировал трансфер Миранчука вице-президент и технический директор «Атланты Юнайтед» Карлос Боканегра. – Он атакующий футболист, который создаёт отличные моменты и может забивать голы. За последние четыре года он был стабильным игроком итальянской Серии А и провёл более 40 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также помог «Аталанте» выиграть большой европейский турнир в сезоне-2023/2024. Мы рады привезти в нашу команду игрока с таким опытом, с менталитетом победителя. С нетерпением ждём возможности увидеть его в составе «Атланты».

Трансфер Миранчука попал в топ самых дорогих в истории «Атланты Юнайтед». Интересно, что первым настолько крупным в январе 2018 года стало подписание нынешнего игрока «Спартака» Эсекьеля Барко, за которого, по данным Transfermarkt, заплатили сумму, равную € 12,2 млн. На тот момент это вообще был рекорд МЛС.

А самые дорогие трансферы в истории «Атланты Юнайтед» – подписания двух других аргентинских полузащитников Пити Мартинеса из «Ривер Плейт» (январь 2019 года) и Тьяго Альмады из «Велес Сарсфилд» (февраль 2022 года). Последний стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и до этого июля оставался наиболее дорогим футболистом в составе «Атланты Юнайтед» с ориентировочной стоимостью в размере € 27 млн. Но три недели назад Альмаду продали в бразильский «Ботафого» за € 19,5 млн, освободив место для Миранчука.

Теперь именно Алексей – лидер «Атланты Юнайтед» по стоимости. В топ-4 также входят 25-летний опорный полузащитник сборной Польши Бартош Слиш (€ 5 млн), 29-летний вингер сборной Грузии Саба Лобжанидзе и 29-летний центральный защитник сборной Перу Луис Абрам (оба – € 3 млн).

«Атланта Юнайтед» – многонациональная команда, в её составе собраны 16 легионеров из 15 стран. Есть также игроки сборных Норвегии и Тринидада и Тобаго, молодёжек Колумбии и Боливии. А 39-летний капитан Брэд Гузан раньше выступал за сборную США, в составе которой провёл 64 матча.

Саба Лобжанидзе Фото: Michael Zarrilli/Getty Images

В нынешнем сезоне МЛС «Атланта Юнайтед» занимает лишь девятое место в своей конференции. Отставание от топ-7 – шесть очков. Ближайший конкурент «Торонто» имеет на два очка больше, но у «Атланты Юнайтед» игра в запасе. Что касается преследователей, то целая группа команд находится в одном-двух очках от нового клуба Миранчука. Так что борьба за попадание в плей-офф на финише сезона будет очень горячей.

В списках лучших бомбардиров и ассистентов сезона-2024 нет игроков «Атланты Юнайтед». Наибольшее количество мячей забили Лобжанидзе, ушедший из клуба Альмада и 29-летний мексиканский нападающий Даниэль Риос – по шесть. Лидеры по голевым передачам – тот же Лобжанидзе и 26-летний полузащитник Брукс Леннон (по пять).

В июне клуб отправил в отставку Пинеду и снова назначил 38-летнего Валентино в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Понятно, что его задача – зацепиться за плей-офф. Новичок Миранчук должен помочь относительно молодому специалисту, не имеющему опыта самостоятельной работы (если не брать роль и. о.) преуспеть в этом деле.

Роб Валентино Фото: Zuma/TASS

«Я считаю переход в «Атланту» верным и умным шагом со стороны Алексея Миранчука. Во-первых, он будет одним из лидеров в «Атланте», так как он один из назначенных игроков в команде по правилам МЛС. По моей информации, Алексей подписывает один из самых крупных контрактов в лиге. Во-вторых, накануне ЧМ-2026 много развития, внимания и инвестиций направлено на футбол в США, что создаёт хорошую атмосферу, чтобы там играть и жить. «Атланта», – один из самых развитых клубов в США», – прокомментировал для «Чемпионата» трансфер Миранчука бывший руководитель «Спартака» и «Локомотива» Томас Цорн.