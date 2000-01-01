5 самых дорогих футболистов в истории Олимпиады

2-е место — Хулиан Альварес

Аргентинец выиграл почти все турниры, в которых участвовал – в этом году он планирует забрать золото ОИ. В Париже игрок «Манчестер Сити» стал самым дорогим футболистом. Он оценивается в € 90 млн.

