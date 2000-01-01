5 самых дорогих футболистов в истории ОИ
Олимпийские игры редко могут порадовать болельщиков футбола громкими именами. Но иногда на ОИ приезжают сильнейшие. Вот пятёрка самых дорогих футболистов в истории турнира!
5-е место — Ашраф Хакими
Защитнику «ПСЖ» этим летом не пришлось далеко ехать: марокканец играет за свою сборную на Играх в Париже. Стоимость Хакими по оценке Transfermarkt – € 60 млн.
4-е место — Микель Оярсабаль
Действующий чемпион Европы выступал на Играх в Токио. Тогда Испания уступила в финале Бразилии, а Оярсабаль на тот момент стоил € 70 млн.
3-е место — Педри
Ещё один испанец, сыгравший на ОИ в 2021 году. Хавбек «Барселоны» на момент Олимпиады в Токио стоил € 80 млн.
2-е место — Хулиан Альварес
Аргентинец выиграл почти все турниры, в которых участвовал – в этом году он планирует забрать золото ОИ. В Париже игрок «Манчестер Сити» стал самым дорогим футболистом. Он оценивается в € 90 млн.
1-е место — Неймар
ОИ-2016 в Рио не могли пройти без главной звезды сборной Бразилии. На тот момент игрок «Барселоны» оценивался порталом Transfermarkt в € 100 млн!
5 самых дорогих футболистов в истории Олимпиады
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