«Локо» обыграл полуоснову «Ростова» в Кубке. Зарешал молодой воспитанник. Видео

В Кубке России команды обычно проводят ротацию. «Ростов» так и сделал, а «Локомотив» — не слишком. Помогло ли это москвичам? Да.

У ростовчан дебютировали в сезоне вратарь Ханкич, защитник Семенчук, полузащитники Жбанов, Зубенко, Кучаев и Шанталий. Ещё в основе вышли далеко не основные Чернов и уругваец Саравия, а также проведший 58 минут за два матча РПЛ Голенков. Типичный Валерий Карпин.

«Локо» же из нестартовых игроков сразу выпустил только экс-ростовчанина Сильянова и Сулейманова. Михаил Галактионов не поставил даже Митрюшкина. Сразу видно, у кого Кубок в приоритете. Хотя в запасе остались и Пиняев с Воробьёвым. Как и Митай, который после Евро почему-то стал плотным резервистом.

Несмотря на изменения, именно дончане сразу же пошли вперёд, больше комбинировали и оказали серьёзное давление на «Локо». Москвичи его выдержали и быстро перехватили инициативу. А на 26-й минуте даже забили, причём очень красиво.

Батраков в контратаке выдал пас-конфетку вразрез на Самошникова. Тот вышел один на один с Ханкичем и переиграл его. Но во время паса ростовскому перехвату мешал Тикнизян. Мяча он не коснулся, и всё же просмотр VAR вынудил арбитра Ранэля Зиякова отменить взятие ворот. Верхняя стрелка на стриншоте указывает на Илью, нижняя — на Наира.

Офсайд Тикнизяна во время отменённого гола Самошникова Фото: Кадр трансляции

«Ростов» играл полуосновой, и это было заметно. После стартового штурма гости оказались в осаде. «Локомотив» стал хозяином не только матча, но и игры — он не доминировал настолько сильно даже с новичком РПЛ «Акроном». Раскат мяча, опасные моменты — всё это было. Батраков, Самошников, Тикнизян — все они могли забивать. Подвели реализация и молниеносная реакция Ханкича.

Во втором тайме до 60-й минуты событий толком не было. Затем оба тренера поняли, что нужно что-то менять, и выпустили джокеров: Карпин заменил Зубенко, Кучаева и Голенкова на Щетинина, Глебова и Комличенко, а Галактионов — Карпукаса, Тикнизяна, Ненахова и Сулейманова на Митая, Пиняева, Воробьёва и Ракова. И вскоре «Локо» практически забил: Сергей пальнул в перекладину, а Ханкич отразил добивание Самошникова под ближнюю штангу. Далее, чуть неточно кивнув головой, соперника простил Раков.

Москвичи давно наиграли на гол и на 79-й минуте всё-таки его оформили. Митай с левого фланга забросил в штрафную, и Раков спокойно воспользовался рикошетом от Семенчука. Ростов-на-Дону славится раками. Футболист с такой фамилией был обязан забить ему и не подвёл.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше ещё и Митай неточно головой подачу того же Ракова замкнул. Плюс в добавленное время Сильянов в своей штрафной слегка попал по ноге Комличенко, но вердикт VAR вышел в пользу хозяев. Это был бы крайне глупый 11-метровый.

Единоборство Сильянова и Комличенко Фото: Кадр трансляции

«Локомотив» заслуженно победил. Да, неоптимальный состав «Ростова». Но это не проблема «Локо». А Раков показал, что заслуживает чаще играть в РПЛ — с «Акроном» он вышел на 80-й минуте, а за поражением от «Динамо» наблюдал с лавки.