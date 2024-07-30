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Рубин — Акрон — 4:0, видеообзор матча Кубка России: голы Кузнецова, Рожкова, Юкича, Иву, статистика, 30 июля 2024

Так над «Акроном» ещё не издевались! «Рубин» растерзал соперника красивыми голами. Видео
Константин Кринский
Отчёт «Рубин» — «Акрон» — 4:0
Аудио-версия:
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Вот это старт Казани в Кубке России!

«Рубин» в Казани феерично начал путь в Кубке России – 2024/2025. Команда Рашида Рахимова разгромила «Акрон», забив четыре безответных гола. Все получились красивыми.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Кузнецов – 8'     2:0 Рожков – 49'     3:0 Юкич – 75'     4:0 Иву – 80'    

Уже на восьмой минуте отметился молодой форвард казанцев Даниил Кузнецов – он получил мяч от Николы Чумича, прошёл с ним в штрафной и катнул мимо вратаря в дальний угол. Разобрался парень как будто бы на опыте, хотя ему всего 21 год и на самом высоком уровне у парня голов до этого момента просто не было.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 15-й минуте преимущество хозяев могло возрасти, но Дардан Шабанхаджай попал в перекладину. Строит признать, что «Рубин» кошмарил ворота «Акрона» примерно каждые две-три минуты, моментов было море. Но второй гол случился только через пару мгновений после перерыва. Илья Рожков отлично замкнул навес Александара Юкича со штрафного.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Как тольяттинцы не пропустили семь-восемь голов, понять сложно. Третий в их ворота залетел на 75-й минуте. Теперь Юкич уже забил сам, а ассистировал ему Кузнецов. Это была классная реализация выхода практически один на один.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ну а точку поставил Угочукву Иву. Хавбек расчехлил пушку на 81-й минуте: воспользовался неразберихой после углового и от души зарядил в девятку с дальней дистанции как из гаубицы.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Четыре гола в этом сезоне «Акрон» ещё не пропускал. Интересно, какие выводы сделает тренерский штаб Заура Тедеева. Ведь одно дело – рубиться в Пути регионов и совсем другое – на групповом этапе Пути РПЛ.

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