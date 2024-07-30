«Зенит» не остановить — снова крупная победа! Раззабивался даже Изидор

А Глушенков снова поучаствовал в голевой атаке, хотя не попал в основу в кубковом матче с «Факелом».

«Зенит» продолжает разрывать соперников на старте нового сезона. В 1-м туре Кубка России обладатель трофея разгромил дома «Факел».

Сергей Семак и Игорь Черевченко прогнозируемо поменяли составы своих команд в Кубке России, по сравнению с матчами в прошедший уикенд в РПЛ. У «Зенита» в основе остались только Нино и Барриос, а у «Факела» и вовсе вышли 11 новых футболистов. Но сыграл удалённый в 1-м туре чемпионата и попавший на штраф за разбитые лампочки на динамовском стадионе Брызгалов.

Впервые в стартовом составе «Зенита» появились два летних новичка – Волков и Горшков. Они закрывали фланги обороны в квартете с центральными Нино и Алипом. В центре поля у петербургской команды в схеме 4-3-3 действовали Барриос, Мантуан и Ерохин, на позициях вингеров – Артур справа и Мостовой слева, а в нападении – лучший бомбардир прошлого Кубка России Сергеев.

Поначалу складывалось впечатление, что «Факел» выехал на поле «Газпром Арены» на автобусе, да ещё и окна задраил. Почти вся игра шла на половине поля воронежцев, которые сидели глубоко на своей трети и защищалась по схеме 5-4-1 (с новичком Ильиным впереди). Впрочем, у команды Черевченко была пара-тройка эпизодов с попытками прессинга, и в этих ситуациях дважды неудачно сыграл в пас у собственной штрафной Горшков. Однажды Юрий сам исправил свою ошибку, разрядив ситуацию выносом. В остальном же «Факел» не думал об атаке.

До середины первого тайма воронежцы справлялись с позиционным наступлением «Зенита» с акцентом на фланги. Первый опасный момент Сергеев создал для Мантуана – голкипер Гудиев потащил удар в ближний верхний угол. А на 25-й минуте хозяева всё же забили после углового. У Артура классные подачи со стандартов, вот и сегодня он положил мяч в нужную точку к линии вратарской. Там занял лучшую позицию и выиграл верх у Ильина высокий Ерохин, доказавший, что «Зенит» не напрасно продлил с ним контракт этим летом. Хавбек поразил ворота Гудиева в фирменном стиле головой. После гола ничего принципиально не поменялось – к перерыву счёт по ударам был 6:1 (в створ – 2:0).

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Второй тайм «Факел» начал активнее. Ситуация вынуждала команду Черевченко повыше держать линии, оказывать большее давление на владевших мячом защитников и опорника «Зенита». К тому же в центре поля у хозяев вместо Барриоса вышел менее опытный свой воспитанник Васильев. Его потеря под давлением Браими и подарила воронежцам первый голевой момент. Вышедший на замену Марков тонким пасом вывел того же Браими один на один с голкипером Адамовым – легионер бил низом в дальний угол, но чуть-чуть промахнулся.

Потом ещё одна ошибка молодого Васильева завершилась опасным ударом Маркова. Без Барриоса в центре поля у «Зенита» стало меньше надёжности. Семак тут же выпустил на поле Глушенкова и Вендела. Видимо, эти двое настолько спелись, что даже на замены хотят выходить вместе. Напомним, все пять голов в «Зените» Максим забил с передач бразильца. Ещё через пять минут сине-бело-голубые забили второй гол, но без участия своей чудо-связки. Опять с углового! После подачи на выходе ошибся голкипер Гудиев, и мяч влетел в сетку рикошетом от ноги Черова. Обиднейший автогол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Несмотря на то что «Факел» провёл второй тайм лучше первого и к этому времени фактически не уступал «Зениту» по ударам после перерыва (даже в створ однажды попал – Адамов совершил сейв), воронежцы крупно проиграли. В третьем голе хозяев уже не обошлось без Глушенкова. Новичок выдержал гроссмейстерскую паузу перед подачей на Ерохина, подождав, когда партнёр выйдет на ударную позицию. Александр должен был оформить дубль, пробив головой, но Гудиев потащил сложный мяч. На добивании преуспел Изидор. Француз, на которого многие махнули рукой, забил второй матч подряд!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Доигрывала же команда Черевченко вдесятером – Багамаев получил прямую красную карточку за фол на Глушенкове. Более того, Изидор забил ещё раз. К сожалению для француза, он поспешил и залез в офсайд, так что у «Зенита» впервые в новом сезоне меньше четырёх голов за игру.