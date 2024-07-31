Россияне в МЛС до Миранчука. Их было трое, но звездой стал только один

Алексей Миранчук – четвёртый российский легионер в истории МЛС с тех пор, как эта американо-канадская лига была основана в 1993 году. Его предшественниками были экс-нападающий сборной, лучший футболист одного из первых чемпионатов России, а также два игрока, чьи имена вам вряд ли о чём-то скажут. Вспоминаем всех наших легионеров в Америке.

Игорь Симутенков: едва не выиграл золото МЛС

Первым россиянином в МЛС был нынешний тренер «Зенита». Симутенков ярко начинал карьеру: в 21 год стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-1994, забив 21 мяч за московское «Динамо», и был признан лучшим игроком лиги. Тогда же дебютировал в сборной страны. Неудивительно, что вскоре нападающий отправился в Европу. В течение следующих семи сезонов Игорь выступал за «Реджану» и «Болонью» в Италии и за «Тенерифе» в Испании.

В сезоне-2001/2002 Симутенков мало играл за «Тенерифе» из-за травмы и лимита на легионеров. Судился с Федерацией футбола Испании, чтобы россияне перестали считаться легионерами в местном чемпионате. Но только спустя годы выиграл это дело. А летом 2002-го нападающему пришлось уехать из Испании, чтобы в 29 лет не терять время на скамейке запасных. Игорь неожиданно принял предложение из МЛС – на правах свободного агента перешёл в «Канзас-Сити Уизардс» (ныне «Спортинг Канзас-Сити»).

«Уже в декабре у меня был практически завершённый вариант перехода в «Колорадо», но в последний момент, в январе, две команды в МЛС обанкротились, и их игроки были перераспределены в другие клубы на драфте. «Колорадо» взял двух игроков из каждой команды, а для меня не осталось места. Потом, в мае, мы вернулись к разговорам, однако на этот раз с «Канзас-Сити». Я с удовольствием согласился, потому что мне было интересно поиграть за океаном. Прекрасно понимал, что это будет другая реальность, но всё-таки хотелось попробовать. Я искал не то чтобы приключения, скорее просто новый вызов для самого себя. Состоялся небольшой разговор с тренером, и именно он проявил заинтересованность в том, чтобы я играл у него», – вспоминал историю своего отъезда в МЛС Симутенков.

Игорь Симутенков в МЛС Фото: Brian Bahr/Getty Images

Симутенков влился в состав команды по ходу сезона-2002. «Канзас-Сити» был чемпионом 2000 года, победив и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Затем команда сделала серьёзный шаг назад, а в 2002-м и вовсе превратилась в одного из аутсайдеров МЛС. Финишировала восьмой в турнире из 10 команд, а в первом раунде плей-офф проиграла «Лос-Анджелес Гэлакси». Россиянин в том сезоне провёл 22 матча и набрал 5+4, забив в том числе один гол в трёх играх плей-офф.

Потом Симутенков отыграл ещё два года за «Канзас-Сити» перед тем, как на закате карьеры вернуться в РПЛ. Первый из этих двух сезонов получился достаточно хорошим: 7+3 в 21 матче регулярного чемпионата и 2+1 в двух играх плей-офф. «Канзас-Сити» попал в топ-4, а в плей-офф только в полуфинале уступил будущему чемпиону «Сан-Хосе» — 2:3, несмотря на то что Игорь открыл счёт. Но в последнем сезоне Симутенков сыграл всего девять матчей и забил лишь один гол. «Канзас-Сити» занял второе место в регулярке, а в играх на вылет дошёл до финала, где потерпел поражение от «Ди-Си Юнайтед» со счётом 2:3. Россиянин поучаствовал в трёх матчах плей-офф и отдал голевой пас.

В общем, Симутенков был очень близок к трофею в Америке, однако чуть-чуть не дотянулся до него. Россиянина, привыкшего к европейскому футболу, кое-что удивило в МЛС.

«В Америке меньше психологического влияния. Там нет такого ажиотажа со стороны прессы, телевидения и болельщиков, всё более спокойно. Например, в девять утра ты приезжаешь на стадион, готовишься к тренировке, в 10:00 или в 10:30 начинаются занятия. Полтора часа продолжается работа, потом у тебя физиотерапия или массажи, а затем уже в час или в два часа дня ты свободен и предоставлен самому себе. В Америке точно есть своя специфика. Ещё меня поразило, что, когда команда едет на выезд, каждый игрок предоставлен вечером самому себе. Ты волен идти куда хочешь. Выбираешь, куда идти ужинать. То есть получаешь деньги на ужин, и далее дело за тобой. Молодые люди всегда ходили в «Макдональдс» и старались меньше тратить, чтобы оставить деньги на будущее. А испаноговорящие игроки, колумбийцы, мексиканцы, аргентинцы, чаще отправлялись в бразильский ресторан, чтобы поесть мяса. Ещё специфика в том, что в МЛС всё очень хорошо организовано в плане перелетов, транспорта и инфраструктуры», – рассказывал Симутенков.

Родион Дьяченко: уехал из России и вырос в Америке

Атакующий полузащитник/форвард Дьяченко – совершенно неизвестный в нашей стране футболист, поскольку никогда не играл в России. Уроженец Ставропольского края юношей переехал с семьёй в США, где учился футболу и выступал за команду Невадского университета в Лас-Вегасе. В 2005 году был признан лучшим футболистом студенческой лиги, после чего «Ди-Си Юнайтед» выбрал его на драфте МЛС под 31-м номером.

«Это очень умный футболист, он хорошо владеет мячом. Род пока ещё молод и неопытен, зато у него большие способности. Быть может, такие, каких нет ни у кого в лиге», – говорил про Дьяченко тренер «Ди-Си Юнайтед» Питер Новак.

Дьяченко дебютировал в МЛС в 2006-м в возрасте 22 лет и отыграл в лиге три сезона за «Юнайтед». Заметной фигурой для местного чемпионата Родион всё же не стал. В общей сумме провёл 42 матча (в стартовом составе – 13), забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Родион Дьяченко в матче МЛС Фото: Getty Images

Правда, и у Дьяченко был свой звёздный час в МЛС. В сезоне-2007 «Ди-Си Юнайтед» попал в плей-офф на «Чикаго». Первый матч команда проиграла на выезде – 0:1, а Родион остался в запасе. Зато в ответной домашней встрече он вышел на замену при счёте 0:2 и сделал две голевые передачи. Но «Ди-Си Юнайтед» добыл лишь ничью 2:2, которой не хватило для выхода в полуфинал. Более того, на 90+4-й минуте Дьяченко получил прямую красную карточку за грубый фол.

«Я был молод, ещё не сформировался как футболист. Не хватало опыта, стабильности и… цепкости, настырности, что ли. В клубах МЛС большая конкуренция. Если не дотягиваешь до состава, то тебя убирают, а на твоё место приглашают других. Я три года продержался. Это ещё неплохо», – признавался Дьяченко, объясняя, почему не остался в МЛС.

Затем Родион недолго поиграл за команды низших лиг США, а потом восемь лет выступал в Азии – в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

Максим Усанов: провёл год в Канаде и сыграл в Лиге чемпионов

Усанов – воспитанник «Зенита». Начинал в молодёжной команде сине-бело-голубых, привлекался в юношескую сборную России. В 2005 году петербургский клуб продал 19-летнего универсала, игравшего защитника и опорного полузащитника, в рижский «Сконто». После этого Максим поиграл в аренде за «Ригу», нальчикский «Спартак» и «Аланию», а в сезоне-2009 оказался в «Краснодаре». Но в РПЛ Усанов сыграл за карьеру всего два матча, будучи ещё в Нальчике.

В общем, на звезду этот игрок не тянул, тем не менее в сезоне-2010 неожиданно оказался в клубе МЛС. Максим приглянулся канадцам – подписал контракт с «Торонто». Как это случилось, рассказывал сам Усанов:

«Была зима, я почти подписал контракт с одной российской командой, как вдруг сообщили, что есть вариант с «Торонто». Я сначала подумал, что это чемпионат Канады, и не особо воодушевился, но мне объяснили, что это главная американская лига — МЛС. Надо было лететь на просмотр. Это отдельная история. Команда на сборе в Америке, надо открывать визу. Я пришёл в посольство США в Латвии, там увидели, что у меня приглашение из клуба МЛС, сделали всё за день и пожелали удачи. Но тут сбор закончился, команда вернулась в Канаду. Понадобилась канадская виза, а в Латвии их посольства нет. Ближайшее к Риге посольство в Варшаве. Сажусь в машину, ночью выехал, днём приехал, за три часа сделал визу. Визы за свой счёт, перелёт в Канаду оплатили агенты».

Максим Усанов в МЛС Фото: Abelimages / Getty Images

«Торонто» в то время был далёк от борьбы за чемпионский титул МЛС. По итогам регулярного сезона-2009 канадская команда заняла 12-е место в турнире из 15 команд. В плей-офф не попала. На следующий сезон, уже с Усановым в составе, «Торонто» стал 11-м, а лигу расширили до 16 клубов. Максиму потребовалось время на адаптацию – футбол в МЛС показался российскому легионеру прямолинейным. Но просмотр он прошёл успешно.

«Английского языка я практически не знал. Тренеры кричат, кидают мячи, всё бегом, быстрей-быстрей, а я ничего не понимаю. Поначалу думал: «Куда я попал?» Однако потом начали играть, и я втянулся. Через месяц-другой стал понимать, о чём говорят в раздевалке, через три-четыре – нормально общаться. По стилю игры американская лига похожа на английскую. Много борьбы, высокий темп, носишься туда-сюда. Вратарь, поймав мяч, вообще не задумывается, не останавливается, сразу выбивает вперед. Мы даже просили его не торопиться, дать нам отдышаться», – рассказывал Усанов.

В результате россиянин провёл 14 матчей за «Торонто» в МЛС (почти все в основе – лишь однажды вышел на замену) и четыре — в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Результативных действий Максим не совершал, заработал одно удаление. В плей-офф команда опять не попала, а сам Усанов по окончании того сезона вернулся в Россию.

В материале использованы цитаты из интервью для официального сайта «Зенита», изданий «Спорт-экспресс» и «Невское время».