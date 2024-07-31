Ремейк финала ЧМ, сенсация от Египта, печаль Узбекистана. Итоги группового этапа Олимпиады

Ещё, казалось, вчера обсуждали скандалы 1-го тура, а теперь знаем пары плей-офф — так стремительно пролетел групповой этап! 3-й тур подарил несколько интересных развязок, но перед этим давайте зафиксируем результаты всех матчей.

Группа D. Парагвай — Мали — 1:0.

Группа D. Израиль — Япония — 0:1.

Группа C. Испания — Египет — 1:2.

Группа C. Доминиканская Республика — Узбекистан — 1:1.

Группа B. Марокко — Ирак — 3:0.

Группа B. Украина — Аргентина — 0:2.

Группа А. США— Гвинея — 3:0.

Группа А. Новая Зеландия — Франция — 0:3.

В этом материале расскажем о главных событиях тура: внезапном поражении Испании, развязке в группах B и D и определившихся парах плей-офф. Let’s go!

Египет силён: оставили Испанию позади после очной встречи

Когда мы писали о поражении сборной Узбекистана в прошлом туре, рассуждали о событии с точки зрения невезения и, соответственно, везения соперника: тут узбекистанцы не додавили, там вообще Египет с отскока забил. А до матча у африканской сборной была ничья с Доминиканской Республикой — такой себе результат. Азиаты действительно смотрелись выразительнее, но проиграли.

Теперь же мир окончательно перевернулся — Египет победил сборную Испании! И выглядел по игре не хуже, и закончил групповой этап вообще на первом месте. Как так вышло?

Во-первых, испанцы помогли сами — провели практически полную ротацию состава: лишь двое игроков остались из старта прошлого матча. Ни ключевого форварда Абеля Руиса, ни Баэны, ни барселонского Фермина Лопеса. Даже голкипер вышел другой. Как следствие, ни сыгранности, ни толковой обороны — египтяне превзошли соперника по ударам (и нанесли аж 21) при всего 38% владения мячом! Очень много серьезных угроз было у ворот кипера Алехандро Итурбе.

Во-вторых, Египет всё ещё конкретен и опасен в контратаках. Физически крепкие и сложенные, при любой возможности мгновенно заполняют пустые зоны и бегут в атаку. Готовы быстро комбинировать. Матч жизни, в этом плане, провел 28-летний Ахмед Сайед, он же Зизо — полузащитник местного середняка «Замалека»: не раз тащил мяч в атаку по правому флангу, открывался и умными движениями, микротолчками выигрывал единоборства. Несколько раз опасно пробил, а в голевой атаке выиграл мяч и отдал ассист. Опыт есть опыт.

Ибрахим Адель и Ахмед Сайед Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В-третьих, и сами испанцы до первого пропущенного играли вяленько: большими отрезками давали мяч сопернику, особо не прессинговали. В атаке почти ничего не создали. А когда пропустили, было уже поздно — попробуй такой «автобус» взломай, да ещё и с зубастыми контратаками. Во втором тайме все такие попытки ожидаемо скатились к обоюдоострой игре, и именно египтяне лучше воспользовались своими шансами — забили второй. Лишь на 90-й минуте Саму Омородион, форвард «Атлетико», забил за испанцев.

В сборной Египта надо обязательно отметить Ибрахима Аделя. 23-летний вингер оформил дубль, при этом первый гол получился очень искусным — в одно касание из-за пределов штрафной приложился! И под перекладину попал.

А сборная Испании теперь попала на Японию — победителя группы D.

Украина, Израиль и Ирак — домой. Развязка в группах B и D

В группе A ситуация изначально была сильно предсказуема — лишь чудо и безалаберность могли не вывести США в плей-офф; Франция ещё до 3-го тура путёвку себе гарантировала. Так и вышло: две лёгкие победы по 3:0 от Франции и США в последнем туре — и обе команды в плей-офф.

Чуть лучше с интригой обстояли дела в группе D, где Парагвай мог потерять второе место, если бы проиграл Мали или потерял очки, пропустив вперёд Израиль — при определённых раскладах. Ни того, ни другого не произошло — Парагвай с минимальным счётом победил африканцев: забил уже на пятой минуте после паса с фланга, но весь второй тайм почти не атаковал и вымучивал победу. В параллельном матче Израиль ждал осечки южноамериканцев и держался бодро с лидером группы, — но, так и не дождавшись, пропустил от досады на 90+1-й минуте.

Парагвай празднует победу Фото: Carl Recine/Getty Images

Ещё интереснее было наблюдать за группой B — перед 3-м туром у всех команд было по три очка. Благодаря дополнительным показателям, чисто гипотетически, Аргентину и Украину устраивала ничья при таком же результате в параллельном матче — можно было не спешить атаковать ворота друг друга. В то же время Ирак и Марокко должны были биться с первых минут — ничья особо никому была не нужна.

В матче Аргентины и Украины «альбиселесте» уже с первых минут полетели создавать моменты, а у жёлто-синих зияла дыра в центре — проходили без особых проблем. Серьёзное давление сохранялось почти весь тайм, в начале второго украинцы всё-таки пропустили: в спокойном темпе через центр Тьяго Альмада добежал почти до штрафной и, прицелившись, восхитительно пробил в дальний угол.

Тьяго Альмада празднует гол в ворота сборной Украины Фото: Claudio Villa/Getty Images

Теперь настало время колебаний и маневров: с одной стороны, Аргентина вела в счёте и гарантировала себе выход в плей-офф, с другой — в перерыве игроки наверняка узнали, что в параллельном матче марокканцы настреляли Ираку три мяча за тайм и заняли промежуточное первое место по разнице забитых/пропущенных. Отстаивать минимальную победу или попытаться забить ещё два? Команда Хавьера Маскерано выбрала прагматичный путь и отдала Украине мяч.

Во встрече Марокко и Ирака счёт так и остался 3:0, а украинцы пропустили в самой концовке второй. Аргентина вышла из группы со второго места — прямиком на Францию. Теперь нас ждёт мегаматч уже в 1/4 финала!

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