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Олимпиада-2024, футбол: результаты матчей, кто вышел из группы, таблица, календарь: Аргентина, Украина, Испания

Ремейк финала ЧМ, сенсация от Египта, печаль Узбекистана. Итоги группового этапа Олимпиады
Александр Мулянов
Олимпиада-2024, футбол
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А ещё в плей-офф футбольного турнира вышла сборная с представителем РПЛ!

Ещё, казалось, вчера обсуждали скандалы 1-го тура, а теперь знаем пары плей-офф — так стремительно пролетел групповой этап! 3-й тур подарил несколько интересных развязок, но перед этим давайте зафиксируем результаты всех матчей.

  • Группа D. Парагвай — Мали — 1:0.
  • Группа D. Израиль — Япония — 0:1.
  • Группа C. Испания — Египет — 1:2.
  • Группа C. Доминиканская Республика — Узбекистан — 1:1.
  • Группа B. Марокко — Ирак — 3:0.
  • Группа B. Украина — Аргентина — 0:2.
  • Группа А. США— Гвинея — 3:0.
  • Группа А. Новая Зеландия — Франция — 0:3.

В этом материале расскажем о главных событиях тура: внезапном поражении Испании, развязке в группах B и D и определившихся парах плей-офф. Let’s go!

Фактурно
Чемпионы мира, звёзды РПЛ и Анри-тренер. Всё о футбольном турнире на Олимпиаде-2024
Чемпионы мира, звёзды РПЛ и Анри-тренер. Всё о футбольном турнире на Олимпиаде-2024

Египет силён: оставили Испанию позади после очной встречи

Когда мы писали о поражении сборной Узбекистана в прошлом туре, рассуждали о событии с точки зрения невезения и, соответственно, везения соперника: тут узбекистанцы не додавили, там вообще Египет с отскока забил. А до матча у африканской сборной была ничья с Доминиканской Республикой — такой себе результат. Азиаты действительно смотрелись выразительнее, но проиграли.

Теперь же мир окончательно перевернулся — Египет победил сборную Испании! И выглядел по игре не хуже, и закончил групповой этап вообще на первом месте. Как так вышло?

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Испания U23
Окончен
1 : 2
Египет U23
0:1 Адель – 40'     0:2 Адель – 62'     1:2 Омородион – 90'    

Во-первых, испанцы помогли сами — провели практически полную ротацию состава: лишь двое игроков остались из старта прошлого матча. Ни ключевого форварда Абеля Руиса, ни Баэны, ни барселонского Фермина Лопеса. Даже голкипер вышел другой. Как следствие, ни сыгранности, ни толковой обороны — египтяне превзошли соперника по ударам (и нанесли аж 21) при всего 38% владения мячом! Очень много серьезных угроз было у ворот кипера Алехандро Итурбе.

Во-вторых, Египет всё ещё конкретен и опасен в контратаках. Физически крепкие и сложенные, при любой возможности мгновенно заполняют пустые зоны и бегут в атаку. Готовы быстро комбинировать. Матч жизни, в этом плане, провел 28-летний Ахмед Сайед, он же Зизо — полузащитник местного середняка «Замалека»: не раз тащил мяч в атаку по правому флангу, открывался и умными движениями, микротолчками выигрывал единоборства. Несколько раз опасно пробил, а в голевой атаке выиграл мяч и отдал ассист. Опыт есть опыт.

Ибрахим Адель и Ахмед Сайед

Ибрахим Адель и Ахмед Сайед

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В-третьих, и сами испанцы до первого пропущенного играли вяленько: большими отрезками давали мяч сопернику, особо не прессинговали. В атаке почти ничего не создали. А когда пропустили, было уже поздно — попробуй такой «автобус» взломай, да ещё и с зубастыми контратаками. Во втором тайме все такие попытки ожидаемо скатились к обоюдоострой игре, и именно египтяне лучше воспользовались своими шансами — забили второй. Лишь на 90-й минуте Саму Омородион, форвард «Атлетико», забил за испанцев.

В сборной Египта надо обязательно отметить Ибрахима Аделя. 23-летний вингер оформил дубль, при этом первый гол получился очень искусным — в одно касание из-за пределов штрафной приложился! И под перекладину попал.

А сборная Испании теперь попала на Японию — победителя группы D.

Украина, Израиль и Ирак — домой. Развязка в группах B и D

В группе A ситуация изначально была сильно предсказуема — лишь чудо и безалаберность могли не вывести США в плей-офф; Франция ещё до 3-го тура путёвку себе гарантировала. Так и вышло: две лёгкие победы по 3:0 от Франции и США в последнем туре — и обе команды в плей-офф.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Новая Зеландия U23
Окончен
0 : 3
Франция U23
0:1 Матета – 19'     0:2 Дуэ – 71'     0:3 Калимуэндо – 74'    
Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
США U23
Окончен
3 : 0
Гвинея U23
1:0 Михайлович – 14'     2:0 Паредес – 31'     3:0 Паредес – 75'    

Чуть лучше с интригой обстояли дела в группе D, где Парагвай мог потерять второе место, если бы проиграл Мали или потерял очки, пропустив вперёд Израиль — при определённых раскладах. Ни того, ни другого не произошло — Парагвай с минимальным счётом победил африканцев: забил уже на пятой минуте после паса с фланга, но весь второй тайм почти не атаковал и вымучивал победу. В параллельном матче Израиль ждал осечки южноамериканцев и держался бодро с лидером группы, — но, так и не дождавшись, пропустил от досады на 90+1-й минуте.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Парагвай U23
Окончен
1 : 0
Мали U23
1:0 Fernandez – 5'    
Олимпийские игры (м) . Группа D. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Израиль U23
Окончен
0 : 1
Япония U23
0:1 Хосоя – 90+1'    
Парагвай празднует победу

Парагвай празднует победу

Фото: Carl Recine/Getty Images

Ещё интереснее было наблюдать за группой B — перед 3-м туром у всех команд было по три очка. Благодаря дополнительным показателям, чисто гипотетически, Аргентину и Украину устраивала ничья при таком же результате в параллельном матче — можно было не спешить атаковать ворота друг друга. В то же время Ирак и Марокко должны были биться с первых минут — ничья особо никому была не нужна.

В матче Аргентины и Украины «альбиселесте» уже с первых минут полетели создавать моменты, а у жёлто-синих зияла дыра в центре — проходили без особых проблем. Серьёзное давление сохранялось почти весь тайм, в начале второго украинцы всё-таки пропустили: в спокойном темпе через центр Тьяго Альмада добежал почти до штрафной и, прицелившись, восхитительно пробил в дальний угол.

Тьяго Альмада празднует гол в ворота сборной Украины

Тьяго Альмада празднует гол в ворота сборной Украины

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Теперь настало время колебаний и маневров: с одной стороны, Аргентина вела в счёте и гарантировала себе выход в плей-офф, с другой — в перерыве игроки наверняка узнали, что в параллельном матче марокканцы настреляли Ираку три мяча за тайм и заняли промежуточное первое место по разнице забитых/пропущенных. Отстаивать минимальную победу или попытаться забить ещё два? Команда Хавьера Маскерано выбрала прагматичный путь и отдала Украине мяч.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Украина U23
Окончен
0 : 2
Аргентина U23
0:1 Альмада – 47'     0:2 Эчеверри – 90+1'    

Во встрече Марокко и Ирака счёт так и остался 3:0, а украинцы пропустили в самой концовке второй. Аргентина вышла из группы со второго места — прямиком на Францию. Теперь нас ждёт мегаматч уже в 1/4 финала!

Пары четвертьфинала мужского турнира Олимпиады

  • 2 августа, 22:00. Франция — Аргентина.
  • 2 августа, 20:00. Египет — Парагвай.
  • 2 августа, 18:00. Япония — Испания.
  • 2 августа, 16:00. Марокко — США.
Турнирная таблица после группового этапа
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