Пеп расписался на ноге фаната для тату. Видео
Болельщик «Манчестер Сити» пришёл на открытую тренировку команды и попросил Гвардиолу расписаться у него на ноге, чтобы сделать тату. Тренер не отказал, и вышло очень забавно!
Забавный диалог
Ставя подпись, Гвардиола пошутил: «Твоя жена убьёт меня». Болельщик в ответ сказал: «Она знает, что я люблю тебя больше неё».
Фанат «Сити» попросил Гвардиолу расписаться на ноге, чтобы сделать тату. Видео
Читайте также
Гризманн показал, как следит за ОИ-2024. Видео
5 самых дорогих футболистов в истории ОИ
Ямаль показал подготовку к новому сезону. Видео
8 футболистов с самыми длинными карьерами
5 самых дорогих футболистов на Олимпиаде-2024
Топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов
Сын Руни кладёт красивые голы на тренировке. Видео
Роналду поиграл с младшим сыном в футбол. Видео
Лучшие бомбардиры в футболе на ОИ с 2000 года
Перуанский клуб представил форму для собак
5 клубов с наибольшей прибылью от трансферов
Голкипер забил через себя в концовке матча. Видео
У Слуцкого 5 рекордов в «Шанхай Шэньхуа»
Ракитича тепло встретили в «Хайдуке». Видео
Кьеза раздавал автографы во время своей свадьбы
Винисиус и Браун объединили баскетбол и футбол