Фанат «Сити» попросил Гвардиолу расписаться на ноге, чтобы сделать тату. Видео

Пеп расписался на ноге фаната для тату. Видео

Болельщик «Манчестер Сити» пришёл на открытую тренировку команды и попросил Гвардиолу расписаться у него на ноге, чтобы сделать тату. Тренер не отказал, и вышло очень забавно!