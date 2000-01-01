Педри побрился после победы на Евро-2024. Видео
Перед стартом Евро-2024 Педри пообещал побриться, если Испания выиграет турнир. Наконец-то футболист сдержал своё слово и сходил в парикмахерскую. Как вам новый образ Педри?
Педри сдержал обещание и побрился после победы на Евро-2024. Видео
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