Главные доноры летнего трансферного окна. Некоторые уже продали игроков на € 100 млн

В наш список попали клубы, которые потеряли несколько футболистов и выручили за это приличные деньги. Почему нет «Челси» и «Астон Виллы»? Да, они заработали на продажах больше € 100 млн, но их затраты всё равно превысили доходы. Мы отобрали по одному клубу из каждой топ-лиги (за исключением АПЛ, оттуда две команды). Каждый из них понёс существенные потери и заработал больше, чем потратил.

«Болонья» (Италия)

Клуб Серии А отлично провёл прошлый сезон — пятое место в таблице и путёвка в Лигу чемпионов. Естественно, топовые клубы обратили внимание не только на футболистов красно-синих, но и на главного тренера. Тьяго Мотта ушёл на повышение — теперь он трудится в «Ювентусе». «Болонья» уже заработала на трансферах € 97,85 млн.

Джошуа Зиркзее (слева) перешёл в «МЮ» Фото: MANUTD.COM

Сразу три игрока уехали из клуба Серии А в Англию. Защитник Риккардо Калафьори стал футболистом «Арсенала» (€ 45 млн), нападающий Джошуа Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» (€ 42,5 млн), а защитник Луис Бинкс подписал контракт с «Ковентри» из Чемпионшипа (€ 2 млн). Добавим к этому отъезд опытного форварда Марко Арнаутовича — «Интер» заплатил за 35-летнего австрийца € 8 млн. Плюс истёк срок аренды Алексиса Салемакерса, который вернулся в «Милан». Не исключено, что «Болонью» покинет и футболист сборной Швейцарии Дан Ндой — ранее появилась информация об интересе со стороны «Интера».

«Лидс» (Англия)

Этот клуб уже продал игроков на € 86,9 млн. Впечатляет, не правда ли? За 18-летнего полузащитника Арчи Грея «Лидс» получил € 41,25 млн — именно столько заплатил «Тоттенхэм». В минувшем сезоне парень отбегал 52 матча во всех турнирах и показал четвёртый результат в команде по количеству минут, проведённых на поле (4268).

Продажа Арчи Грея принесла «Лидсу» более € 40 млн Фото: tottenhamhotspur.com

Кого ещё потерял «Лидс»? Фланговый нападающий Луис Синистерра перешёл в «Борнмут» (€ 23,4 млн), центральный полузащитник Глен Камара продолжит карьеру в «Ренне» (€ 10 млн), опорный полузащитник Марк Рока перебрался в «Бетис» (€ 4,5 млн). Кстати, в «Бетис» уехал и защитник Диего Льоренте (€ 3,25 млн). А ещё «Лидс» продал Чарли Крессвелла в «Тулузу» за € 4,5 млн.

Пожалуй, главные потери «Лидса» — Грей и Камара. Синистерра в прошлом сезоне бегал за «Борнмут», Рока — за «Бетис», Льоренте — за «Рому». Всё трое были в аренде. А Крессвелл отыграл в сезоне-2023/2024 всего 495 минут.

«Ноттингем Форест» (Англия)

Трансферная кампания «Ноттингем Форест» — отдельный вид искусства. К примеру, летом 2022 года английский клуб приобрёл болел 20 новых футболистов. На этот раз «Форест» продал игроков на € 83,4 млн. Самая выгодная сделка — продажа центрального защитника Муссы Ньякате в «Лион» за € 31,9 млн. Два года назад английский клуб купил игрока у «Майнца» за € 10 млн, а теперь продал его в три раза дороже.

«Ноттингем» продал Муссу Ньякате в три раза дороже, чем покупал Фото: ol.fr

«Ноттингем» наварился и на трансфере вратаря Одиссеаса Влаходимоса. Он пришёл в команду в сентябре 2023-го — английский клуб заплатил всего лишь € 4,9 млн. Теперь греческий голкипер продолжит карьеру в «Ньюкасле», а «Ноттингем Форест» обогатился на € 23,6 млн. Орель Мангала — ещё один футболист, который покинул английский клуб ради «Лиона». Французская команда арендовала игрока сборной Бельгии в начале 2024 года, а потом выкупила права на него за € 23,4 млн. Швейцарец Ремо Фройлер отыграл прошлый сезон в «Болонье» на правах аренды. Этим летом «Ноттингем» продал его в итальянский клуб за € 4,5 млн.

«Штутгарт» (Германия)

Одно из открытий прошлого сезона в Бундеслиге. «Штутгарт» так лихо прошёл турнир, что завершил его на второй строчке в таблице. Даже «Бавария» оказалась ниже. Неудивительно, что после такого перформанса команда понесла существенные потери. Защитник Вальдемар Антон — лучший футболист «Штутгарта» по игровым минутам в прошлом сезоне (3248). А нападающий Серу Гирасси наколотил 30 голов — первое место в списке лучших снайперов клуба. Оба остались в Бундеслиге, но сменили форму «Штутгарта» на чёрно-жёлтую футболку дортмундской «Боруссии».

Вальдемар Антон сменил «Штутгарт» на дортмундскую «Боруссию» Фото: bvb.de

Ещё одна значимая потеря — центральный защитник Хироки Ито. Футболист сборной Японии (19 матчей в составе национальной команды) перешёл в «Баварию». Правда, старт карьеры в мюнхенском клубе у азиатского игрока не задался. Он сломал ногу в контрольном матче и выбыл из строя на длительный срок. Помимо этого, «Штутгарт» отправил флангового нападающего Жила Диаша в «Фамаликан» за чисто символические по нынешним меркам € 920 тыс. А суммарно немецкий клуб заработал на трансферах € 64,92 млн.

«Ренн» (Франция)

Этот клуб занял всего лишь 10-е место в таблице Лиги 1. Вроде бы ничего интересного, однако футболисты «Ренна» пользуются большим спросом. Клуб уже продал пятерых игроков и отправил атакующего полузащитника Фабиана Ридера в аренду в «Штутгарт» (€ 800 тыс.). Любопытно, что два футболиста «Ренна» перебрались к чемпиону Германии. «Байер» заплатил суммарно € 35 млн за 27-летнего флангового нападающего Мартена Терье и 19-летнего защитника Жануэля Белосьяна. Первый забил в прошлом сезоне девять мячей, а второй отбегал 1733 минуты.

«Ренн» продал Мартена Терье в «Байер» Фото: bayer04.de

Правда, больше всего денег «Ренн» выручил не за этих ребят, а за Энцо Ле Фе. 24-летний полузащитник переехал в Италию — «Рома» заплатила за его трансфер € 23 млн. Ещё два перехода состоялись внутри Лиги 1. Маттиса Аблина продали в «Нант» за € 10 млн, а Гела Дуэ — в «Страсбург» за € 6 млн. Итог: «Ренн» уже выручил этим летом за игроков € 74,8 млн.

«Реал Сосьедад» (Испания)

Самый успешный клуб Ла Лиги с точки зрения доходов за трансферы (€ 37 млн). Речь, разумеется, только о нынешнем окне. Бо́льшую часть этой суммы (€ 34,5 млн) клуб из Сан-Себастьяна получил за защитника Робена Ле Нормана — чемпиона Европы в составе сборной Испании. Помимо этого, сразу два футболиста — Диего Рико и Алекс Сола — перебрались в «Хетафе». «Реал Сосьедад» суммарно заработал на этих двух трансферах € 2,5 млн.

Робен Ле Норман — чемпион Европы в составе сборной Испании Фото: Stu Forster/Getty Images

Роберто Лопес покинул команду в статусе свободного агента, а у Кирана Тирни, Хави Галана и Андре Силвы истёк срок аренды. Не исключено, что «Реал Сосьедад» останется и без Микеля Мерино. На чемпиона Европы, по слухам, претендуют «Арсенал», «Атлетико» и «Барселона».