Миранчук — в топ-5 самых дорогих трансферов МЛС
Алексей перешёл из «Аталанты» в «Атланту». Его трансфер стал четвёртым самым дорогим в истории МЛС по версии Transfermarkt!
5-е место — Бреннер
Переход форварда из «Сан-Паулу» в феврале 2021 года обошёлся «Цинциннати» в € 11,82 млн.
4-е место — Алексей Миранчук
«Атланта» заплатила за трансфер россиянина из «Аталанты» € 12 млн в июле 2024 года.
3-е место — Эсекьель Барко
Полузащитник перешёл из «Ривер Плейт» в «Атланту» в декабре 2023 года за € 12,28 млн.
1-2-е место — Пити Мартинес
В январе 2019 года аргентинец перебрался из «Ривер Плейт» в «Атланту» за € 14,50 млн.
1-2-е место — Тьяго Альмада
«Атланта» приобрела полузащитника у «Велес Сарсфилд» в феврале 2022 года за € 14,50 млн.
Миранчук — в топ-5 самых дорогих трансферов в истории МЛС
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